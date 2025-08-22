11 малолитражных автомобилей начала 20-го века

Малолитражные автомобили появились уже на заре становления автомобильной промышленности. В те далекие годы, когда машины только начали появляться на рынке, выпускали действительно очень маленькие машины. В нашем обзоре 11 малолитражек первой половины XX века.
Whitwood
Двухместный Whitwood. Лондон, 1934 г.
Автомобиль Whitwood был создан в Великобритании в 20-е годы прошлого столетия. Длина этого крохи составляла всего 2,3 метра, а вот скорость достигала 150 км/ч. Представлен Whitwood был в нескольких модификациях — для одного и нескольких пассажиров.
Rytecraft
Малолитражка Rytecraft. Лондон, 1939 г.
Автомобиль Rytecraft был также сделан в Великобритании в 30-е годы прошлого столетия. Эта машина была несколько больше Whitwood и в базовой конфигурации в ней свободно помещались водитель и пассажир.
Barnard Formula Six
Barnard Formula Six. 1968 г.
На международной ярмарке игрушек Toy Fair в 1968 году была представлена малолитражная «игрушечная» гоночная машина Barnard Formula Six. Машина предназначалась для водителей от 6 до 60 лет. Скорость у Barnard Formula Six была, однако, не детская — 50-60 км/ч.
Hanomag Kommissbrot
Немецкий малолитражный автомобиль Hanomag Kommissbrot. 1928 г.
Немецкий малолитражный автомобиль Hanomag Kommissbrot был представлен в 1928 году. Машина потребляла очень мало топлива из-за своего размера и массы, а благодаря необычной на тот момент форме кузова ее называли «буханкой хлеба».
The 50cc Mopetta
Малолитражка 50cc Mopetta.
Малолитражка 50cc Mopetta впервые появилась в Штутгарте.ривиллеров». Скорость этого монстра минимализма составляла всего 33 км/ч.
Custer
Custer — самый маленький американский автомобиль.
Американцы любят создавать «самое высокотехнологичное», «самое дорогое» и «самое сложное». Но один раз они создали и кое-что «самое маленькое». Им стал автомобиль Custer. Создана машина была в 1920 году. В ее салон едва помещался взрослый человек.
Rytecraft Scootercars
Карлики Rytecraft Scootercars, разработанные JW Shillan в 1934 году, прославились в первую очередь тем, что их двигатель имел мощность всего в одну лошадиную силу. За все время было выпущено только два таких автомобиля.
Velocar
Созданный в 1939 году Velocar был не просто машиной, он был символом и призывом! Как несложно догадаться из названия, в сущности Velocar и не авто. Работал он на педальной тяге.
Крошечные Velocar на пути в Гайд-парк.
Создавалась машина как альтернатива транспортным средствам на двигателе внутреннего сгорания. Для чего? Бензин на войне — ценный ресурс.
Grinders Glade
Grinders Glade, 1925 г.
А вот еще одна британская малолитражка Grinders Glade, созданная в 1925 году. По габаритам эта машина была больше всех малолитражных британских автомобилей, созданных в первой половине XX века.
Midget tank
Так называемые Midget tank активно использовались во Второй мировой войне инженерными и мотострелковыми подразделениями вермахта. Такие танки применялись для транспортировки грузов и раненых, а еще на них устанавливали взрывчатку для подрыва вражеских укреплений.
Ford Comutas
Автомобиль Ford Comutas был создан в 1967 году. Его особенность в том, что он стал одним из первых, тогда еще экспериментальных, электромобилей. Работал Ford Comutas на 12-вольтном свинцовом аккумуляторе.
