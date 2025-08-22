11 малолитражных автомобилей начала 20-го века

Малолитражные автомобили появились уже на заре становления автомобильной промышленности. В те далекие годы, когда машины только начали появляться на рынке, выпускали действительно очень маленькие машины. В нашем обзоре 11 малолитражек первой половины XX века.







Whitwood

Rytecraft

Barnard Formula Six

Hanomag Kommissbrot

The 50cc Mopetta

Custer

Rytecraft Scootercars

Velocar

Grinders Glade

Midget tank

Ford Comutas