18 хитрых советов, которые помогут сделать вашу выпечку ещё вкуснее

Домашняя выпечка является слабостью большинства из нас и это не удивительно, ведь совершенно непонятно, как можно отказаться от кусочка ароматного домашнего пирога, пышных булочек, приготовленных своими руками или хрустящего печенья, которое так и тает во рту.

Чтобы ваши родные и близкие не покупали десерты в магазине или кафе, а ели только вашу домашнюю выпечку предлагаем вам 18 способов и хитростей, которые превратят ваши блюда в шедевр.

Взвешивайте

Если вы еще не достигли мастерства на кухне, то забудьте о том, чтобы все делать "на глаз". Обязательно купите кухонные электронные весы и взвешивайте все ингредиенты.

Проверяйте свежесть яиц

От этого этапа зависит финальный результат, поэтому обязательно проверьте свежесть яиц, опустив их перед началом готовки в чашку с водой. Если яйца опустятся на дно — значит, они свежие.

Доставайте продукты заранее

Значительная часть ингредиентов, если другое не указано в рецепте, должна быть комнатной температуры. Достаньте их за 60–90 минут до того, как начнете готовить.

Выбирайте несоленое сливочное масло

Для приготовления домашней выпечки почти всегда требуется сливочное масло и оно должно быть несоленым. Обращайте на это внимание.

Используйте размягченное сливочное масло

Продолжая тему сливочного масла, помните, что для теста нужно использовать размягченное сливочное масло.

Отделяйте белки от желтков

Если вы забыли достать его заранее из холодильника, то нарежьте масло небольшими кубиками и выложите на тарелку, чтобы оно быстрее подтаяло.

Проще всего отделить белки от желтков, когда яйца еще холодные, поэтому делайте это сразу, достав их из холодильника. А вот взбивать белки в крепкую пену лучше, когда они станут комнатной температуры.

Смешивайте сухие ингредиенты

Для того чтобы тесто получилось нужной консистенции, отдельно смешайте все сухие ингредиенты и только потом добавляйте к влажным. Причем делать это нужно уже в самом конце.

Не переусердствуйте, вымешивая тесто

После того как добавите сухие ингредиенты, аккуратно перемешайте тесто силиконовой лопаткой до однородности и на этом остановитесь.

Взбивайте масло тщательнее

Если в конце тесто лучше сильно не перемешивать, то на начальном этапе, когда требуется взбить масло с сахаром, делайте это как можно тщательнее. У вас должна получиться воздушная масса.

Будьте осторожнее с сахаром

Добавляя сахар, соблюдайте четкие пропорции. Слишком много сахара в тесте приведет к образованию темной корочки, а слишком малое количество не позволит выпечке подрумяниться.

Не забывайте про соль

Всего одна щепотка соли, добавленная к сухим ингредиентам, усилит вкус и аромат выпечки.

Взбивайте желтки отдельно

Обычно в рецептах этот пункт пропускают, но если вы хотите готовить любимую выпечку не хуже шефа десертов, то обязательно взбивайте отдельно желтки, прежде чем добавить их к остальным ингредиентам.

Обязательно нагрейте духовку

Это, пожалуй, самое основное правило, которым никогда нельзя пренебрегать. Всегда включайте духовку заранее, чтобы она успела нагреться до нужной температуры.

Не выкладывайте много теста

Перекладывая тесто в форму для выпечки, обращайте внимание, чтобы его уровень был не выше 1/2 высоты формы, ведь тесто будет подниматься.

Ставьте форму в центр

Старайтесь ставить форму для выпечки на среднюю полку в центр духовки. Это обеспечить максимально равномерное выпекание.

Выпекайте коржи отдельно

Задумав приготовить многослойный торт из нескольких коржей, выпекайте каждый корж отдельно вместо того, чтобы сделать один большой и пытаться его потом разделить.

Не вынимайте коржи из духовки

Вместо того, чтобы сразу вынимать готовую выпечку из духовке, дайте ей остыть на решетке 10–15 минут. Исключение составляют только капкейки, которые лучше сразу вынуть из формы, и только после этого расставить на решетке.

Покрывайте торт кремом в 2 этапа

Сначала смажьте коржи тонким слоем, чтобы зафиксировать все крошки, и уберите в холодильник на 30 минут. Далее можно смазывать торт основным слоем крема, но следите, чтобы слои между всеми коржами были одинаковой толщины.