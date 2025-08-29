С нами не соску...
Современная субкультура хиппи в США

Фотограф Стив Шапиро (Steve Schapiro) изучает современную субкультуру хиппи в США с 2012 года. За это время он объездил множество фестивалей и слётов по всей территории США. В этом ему помогает его сын, который относит себя к субкультуре нео-хиппи. Лучшие из своих снимков Шапиро опубликовал в книге «Bliss: Transformational Festivals & the Neo Hippie», которая увидит свет в октябре.

Современная субкультура хиппи в США

Музыкальный фестиваль «Электрический лес», штат Мичиган.

Современная субкультура хиппи в США

Гавайи.

Современная субкультура хиппи в США

Слёт «Mystic Garden», штат Орегон.

Современная субкультура хиппи в США

Музыкальный фестиваль «Электрический лес», штат Мичиган, США.

Современная субкультура хиппи в США

Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.

Современная субкультура хиппи в США

Музыкальный фестиваль «Шангри-Ла», штат Миннесота.

Современная субкультура хиппи в США

Гавайи.

Современная субкультура хиппи в США

Гавайи.

Современная субкультура хиппи в США

Гавайи.

Современная субкультура хиппи в США

Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.

Современная субкультура хиппи в США

Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.

Современная субкультура хиппи в США

Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.

Современная субкультура хиппи в США

Фестиваль «Burning Man», штат Невада.

Современная субкультура хиппи в США

Шаста, штат Калифорния.

©

