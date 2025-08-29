Фотограф Стив Шапиро (Steve Schapiro) изучает современную субкультуру хиппи в США с 2012 года. За это время он объездил множество фестивалей и слётов по всей территории США. В этом ему помогает его сын, который относит себя к субкультуре нео-хиппи. Лучшие из своих снимков Шапиро опубликовал в книге «Bliss: Transformational Festivals & the Neo Hippie», которая увидит свет в октябре.
Музыкальный фестиваль «Электрический лес», штат Мичиган.
Гавайи.
Слёт «Mystic Garden», штат Орегон.
Музыкальный фестиваль «Электрический лес», штат Мичиган, США.
Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.
Музыкальный фестиваль «Шангри-Ла», штат Миннесота.
Гавайи.
Гавайи.
Гавайи.
Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.
Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.
Фестиваль Beloved Festival, штат Орегон.
Фестиваль «Burning Man», штат Невада.
Шаста, штат Калифорния.
Современная субкультура хиппи в США
