18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

6 ноября 1492 года Христофор Колумб на острове Куба впервые познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурением. С тех пор этот крайне «привязчивый» обычай сначала завоевал весь мир, а теперь все тот же мир пытается с ним бороться.

Даже если вы не курильщик, приглашаем посмотреть эту подборку весьма эксцентричных, но убедительных плакатов против курения из разных стран и убедиться, что вы все делаете правильно.

А также, возможно, вам удастся переубедить кого-то из своих близких и друзей, которые пока еще не сделали свой выбор в пользу отказа от курения.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Курение пагубно для вашего дыхания. Франция.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

У женщин, курящих во время беременности, дети больше подвержены заболеваниям легких. Бросьте курить. Индия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Дети вдыхают больше воздуха, поглощая больше токсинов. Бросьте курить. Индия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Курение — самый глупый способ совершения самоубийства. Хватит быть глупым. Перу.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Сигареты курят людей. Канада.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Обмани смерть. Брось курить. Таиланд.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

В день 14 000 людей умирают от курения. Румыния.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

В среднем курильщику нужно 5000 сигарет в год. Избавься от вредной привычки. Англия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Более 4700 токсичных веществ против тебя. Брось курить. Бразилия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Заклинивает секс-машина? Брось курить. Финляндия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Сигареты убивают больше. (Постер выложен из 13 000 сигарет.) Бразилия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Курить — значит быть рабом табака. Франция.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Не глотайте дым других людей. Санта-Катарина, Бразилия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

«Много курите, мэм?» Индонезия.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Думаешь, это делает тебя привлекательнее?

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Курение убивает. Израиль.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Добро пожаловать в страну Мальборо! США.

18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

Россия.

Христофор Колумб
