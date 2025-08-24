18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

6 ноября 1492 года Христофор Колумб на острове Куба впервые познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурением. С тех пор этот крайне «привязчивый» обычай сначала завоевал весь мир, а теперь все тот же мир пытается с ним бороться.



Даже если вы не курильщик, приглашаем посмотреть эту подборку весьма эксцентричных, но убедительных плакатов против курения из разных стран и убедиться, что вы все делаете правильно.

А также, возможно, вам удастся переубедить кого-то из своих близких и друзей, которые пока еще не сделали свой выбор в пользу отказа от курения.Курение пагубно для вашего дыхания. Франция.У женщин, курящих во время беременности, дети больше подвержены заболеваниям легких. Бросьте курить. Индия.Дети вдыхают больше воздуха, поглощая больше токсинов. Бросьте курить. Индия.Курение — самый глупый способ совершения самоубийства. Хватит быть глупым. Перу.Сигареты курят людей. Канада.Обмани смерть. Брось курить. Таиланд В день 14 000 людей умирают от курения. Румыния.В среднем курильщику нужно 5000 сигарет в год. Избавься от вредной привычки. Англия.Более 4700 токсичных веществ против тебя. Брось курить. Бразилия.Заклинивает секс-машина? Брось курить. Финляндия.Сигареты убивают больше. (Постер выложен из 13 000 сигарет.) Бразилия.Курить — значит быть рабом табака. Франция.Не глотайте дым других людей. Санта-Катарина, Бразилия.«Много курите, мэм?» Индонезия.Думаешь, это делает тебя привлекательнее?Курение убивает . Израиль.Добро пожаловать в страну Мальборо! США.Россия.