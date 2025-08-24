18 шедевров антитабачной рекламы со всего мира

6 ноября 1492 года Христофор Колумб на острове Куба впервые познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурением. С тех пор этот крайне «привязчивый» обычай сначала завоевал весь мир, а теперь все тот же мир пытается с ним бороться.
Даже если вы не курильщик, приглашаем посмотреть эту подборку весьма эксцентричных, но убедительных плакатов против курения из разных стран и убедиться, что вы все делаете правильно.
Курение пагубно для вашего дыхания. Франция.
У женщин, курящих во время беременности, дети больше подвержены заболеваниям легких. Бросьте курить. Индия.
Дети вдыхают больше воздуха, поглощая больше токсинов. Бросьте курить. Индия.
Курение — самый глупый способ совершения самоубийства. Хватит быть глупым. Перу.
Сигареты курят людей. Канада.
Обмани смерть. Брось курить. Таиланд.
В день 14 000 людей умирают от курения. Румыния.
В среднем курильщику нужно 5000 сигарет в год. Избавься от вредной привычки. Англия.
Более 4700 токсичных веществ против тебя. Брось курить. Бразилия.
Заклинивает секс-машина? Брось курить. Финляндия.
Сигареты убивают больше. (Постер выложен из 13 000 сигарет.) Бразилия.
Курить — значит быть рабом табака. Франция.
Не глотайте дым других людей. Санта-Катарина, Бразилия.
«Много курите, мэм?» Индонезия.
Думаешь, это делает тебя привлекательнее?
Курение убивает. Израиль.
Добро пожаловать в страну Мальборо! США.
Россия.
