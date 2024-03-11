Советы для владельцев маленьких спален

Чем меньше комната, тем сложнее грамотно ее оформить, ведь нужно разместить здесь все необходимые вещи и при этом оставить место для маневров. Мы расскажем, как обустроить крохотную спальню, чтобы интерьер получился не только уютным и эстетичным, но также функциональным.







Совет 1: Выбирайте многофункциональную мебель

Совет 2: Откажитесь от традиционных тумбочек

Совет 3: Правильно выбирайте цвет

Совет 4: Замените тяжелые шторы легкими занавесками

Совет 5: Найдите идеальное место для зеркала

Совет 6: Продумайте освещение

Совет 7: Не забудьте про акценты

Полки в изголовье кровати повышают ее функциональностьЕсли площадь спальни позволяет, хозяева размещают здесь кровать, шкаф, комод, туалетный столик, прикроватные тумбы. Но что делать, когда метраж комнаты сильно ограничен, и приходится выбирать между удобной двуспальной кроватью и большим шкафом-купе на всю стену? В этом случае предлагаем обратить внимание на многофункциональную мебель, которая способна выполнять сразу несколько задач.Так, например, можно найти кровать, изголовья и торцы которой оснащены полками и выдвижными ящиками. Это идеальный вариант для хранения, который вполне способен заменить полноценный комод или стеллаж. Плюс не стоит забывать про место под кроватью. Оно часто пустует, и очень зря. Там вполне можно расположить коробки с сезонными вещами, запасное постельное белье, прочитанные книги и журналы.На заметку: Несколько лет назад популярными были кровати, расположенные на высоких подиумах. Это отличная возможность задействовать пространство по вертикали, тем самым сэкономив ценные метры. При грамотном подходе подиум может заменить полноценный шкаф-купе – спальня от такого решения только выиграет.Кстати, совсем необязательно организовывать хранение именно в спальне. Если на другой территории (на балконе, в коридоре, в соседней комнате) есть свободное место, перенесите часть вещей туда. Так вы освободите немного пространства для жизни, и будете чувствовать себя намного комфортнее.Вместо тумбы повесьте полкуМаленькая спальня и прикроватные тумбы, даже компактные, – это несовместимые вещи, ведь они занимают очень много места. Гораздо лучше заменить их обычными полками. Также допустимым вариантом считаются подвесные консоли. Благодаря такой мебели вы сможете визуально разгрузить комнату, освободив место на полу, но при этом вопрос хранения подниматься не будет. Будильник, телефон, книга, стакан с водой – все это прекрасно расположиться на полке.Если же это решение кажется вам скучным и банальным, подумайте насчет обустройства стенной ниши. Конструкция будет выглядеть оригинально, и станет настоящей изюминкой спальни. Однако следует учитывать, что ради ее установки придется пожертвовать площадью комнаты, так как гипсокартонная конструкция «съест» ценные метры.И светлые, и темные тона подходят для спальниДаже те люди, которые не интересуются вопросами дизайна, знают одно из основных правил оформления интерьера: светлые оттенки визуально расширяют пространство. Однако так ли это необходимо вашей спальне? Существует гипотеза о том, что среди темных стен гораздо лучше спится, особенно если вы любите отдыхать в дневное время или ведете «совиный» образ жизни. Поэтому светлая цветовая палитра – это не панацея.Попробуйте выкрасить и стены, и потолок в темный оттенок. Тогда получится создать камерную обстановку и добиться ощущения защищенности. Помните, как в детстве мы строили шалаш из одеял и говорили «я в домике»? Примерно такого же эффекта вы сможете добиться, отдав предпочтение темной палитре.Обратите внимание на теплые кофейные и терракотовые тона, а также оттенки синего и зеленого, которые будут действовать умиротворяюще. Если вы любите более насыщенные и темные цвета, например, винный, изумрудный или даже черный, используйте их не для тотальной отделки (получится слишком мрачно), а в качестве акцентов. Например, подберите шторы, покрывало, пуфик или декоративные подушки в любимом цвете.На заметку: В спальне, оформленной в светлых тонах, необязательно делать потолок белым. Присмотритесь к нежно-голубому, молочному, бежевому, пудровому – они смотрятся гораздо интереснее, а некоторые еще и выполняют роль антистресса.Тяжелые шторы выглядят массивно, а легкие – воздушноПри выборе штор для спальни следует быть предельно аккуратным. Да, плотные гардины не будут пропускать солнечные лучи утром и свет от уличного фонаря вечером, обеспечивая вам крепкий сон. Однако, чем массивнее они будут, тем больше пострадает комната. Громоздкие портьеры визуально делают спальню меньше, зрительно утяжеляют обстановку и собирают огромное количество пыли.Кроме того, они препятствуют воплощению в жизнь некоторых практичных дизайнерских решений. Так, например, если на окнах не будет тяжелых штор, вы сможете придвинуть кровать ближе к стене или переоборудовать подоконник в аналог прикроватной тумбы. Также отличным решением станет обустройство у окна туалетного столика или рабочего места – это замечательный прием для экономии пространства.Варианты расположения зеркалаСпальня без зеркала выглядит странно, согласитесь. Тем более, что с помощью этой детали можно зрительно расширить пространство. Поэтому обязательно дополните интерьер комнаты одним зеркалом или даже целой композицией. Что касается места расположения, то вариантов несколько:• за изголовьем кровати, если на других стенах нет места;• напротив светильника, чтобы получилось сразу два источника света: реальный и отраженный;• напротив окна – так спальня станет визуально больше;• на двери – это удобно и практично, особенно когда не получается найти для зеркала свободный уголок.Светильников должно быть несколькоЕсли в других комнатах основную роль играет верхний свет, то в спальне он, наоборот, не слишком часто используется. Здесь гораздо важнее продумать дополнительное освещение. И речь идет не только об одной прикроватной лампе, которую вы включаете, когда читаете или просыпаетесь ночью и хотите посмотреть, который час.Бра в изголовье кровати, торшер в углу, гирлянда на окне с желтыми лампочками – любой из этих вариантов будет уместен в маленькой спальне. С их помощью получится расслабиться, настроиться на медитативный лад и подготовиться ко сну.Кстати, если установить в разных частях комнаты несколько светильников, которые будут притягивать взгляд, получится создать иллюзию того, что пространство гораздо больше, чем есть на самом деле.Акцентами могут выступать шторы и подушкиСуществует мнение, что чем более аскетично выглядит спальня, тем просторнее она кажется. На самом деле акценты в интерьере очень значимы, и неважно, какого размера комната – 5 квадратных метров или 20. Они придают интерьеру уникальности, привлекают внимание, делают обстановку интереснее.В качестве акцента может выступать одна вещь (шторы, ковер, вязаный плед на кровати, ваза с цветами) или целая стена. Во втором случае можете выкрасить поверхность в контрастный оттенок, наклеить обои с узорами, создать композицию из фото или зеркал. Также можно сделать эффектным изголовье кровати – оригинальная обивка, интересная форма, фантазийные завитки – вариантов много.