8 знаменитых мечей, легенды о которых живут по сей день

Какие из мечей древности напоминают о себе в сказаниях и легендах?/ Фото: kulturologia.ru
На протяжении веков меч считался главным оружием рыцарей и знати. Средневековые воины считали его своим боевым товарищем, и если так случалось, что клинок был потерян в бою, это считалось огромным позором. До нашего времени сохранились многочисленные предания и эпосы о мечах, обладающих волшебными свойствами, такими как обращение противников в бегство или защита своего хозяина. Рассмотрим некоторые из них.
1. Меч короля Артура
Часть легенды о мече короля Артура подтверждается фактами/ Фото: phonoteka.org
Наверняка многие слышали предания о короле Артуре, которые гласят, что он изо всех сил вонзил свой легендарный меч Экскалибур в каменную глыбу, чтобы этим способом подтвердить свой авторитет и право на власть. И хоть сама история выглядит фантастикой, вероятно, ее придумали на основе событий, которые были в реальной жизни, но произошли немного позже периода правления Артура.
В часовне Монте-Сьепи в Италии до сих пор находится каменная глыба, в которую вбит металлический клинок. Предполагается, что останки оружия когда-то являлись собственностью рыцаря Гальяно Гвидотти, жившему в XII веке. Легенда гласит, что Гвидотти был крайне скверным персонажем со множеством плохих привычек.
И вот однажды он встретился с архангелом Михаилом, который призвал его оставить свой образ жизни и начать служить Богу, отправившись в монастырь. На призыв ангела рыцарь засмеялся и сообщил, что сделать это будет так же сложно, как разрубить глыбу напополам.
Однако архангел решил проучить его, совершив чудо – клинок без особых сложностей вошел в камень, и Гвидотти пришлось оставить его там, чтобы стать монахом. Вскоре его канонизировали, а слава об этом мече быстро распространилась по тогдашнему миру.
При тщательном изучении камня и клинка в ходе радиоуглеродного анализа ученый Луиджи Гарласкели предположил, что часть легенды вполне имеет право на жизнь и подтверждается реальными фактами.
2. Дюрандаль
По легенде, Дюрандаль принадлежал Роланду, сподвижнику короля Карла Великого/ Фото: cliotada.livejournal.com
История о мече героя эпосов и легенд Средневековья Роланда заставляла многих паломников, а после и туристов, посещать часовню Нотр-Дам в городе Рокамадур, где находился вбитый в стену клинок, принадлежавший этому герою. По легенде, Роланд вонзил свой меч в стену, обороняя сооружение от врагов, и оружие там осталось на века. Наслушавшись этих историй, в Рокамадур начали массово приезжать монахи и паломники, рассказывающие легенду в своих поселениях, после чего о ней стали говорить во всей Европе.
Но, как считают эксперты, в часовне мог находиться не древний Дюрандаль, а какой-либо другой меч, поскольку его владелец был убит в Ронсевальском ущелье в нескольких сотнях китлометров этой часовни, а слухи о его клинке в стене часовни появились лишь в середине 12 века.
В 2011 году меч был изъят из стены и отправлен в Музей Средневековья в Париже. Следует отметить, что в переводе с французского слово «Дюрандаль» имеет женское значение. Это указывает на то, что у рыцаря была к мечу настоящая страсть и любовь, поэтому маловероятно, что он хотел вонзить его в стену.
3. Кусанаги-но цуруги
Герой пьесы «Великий змей Ороти» с легендарным мечом/ Фото: heiho.ru
На третьем месте – мифический меч, который веками символизировал власть правителей Японии. В переводе с японского название Кусанаги-но цуруги означает «меч, который скашивает траву». По древневосточным сказаниям, однажды этот клинок нашел бог ветра Сусаноо в теле убитого дракона, а после подарил его богине солнца. Вскоре меч перешел в руки ее внука Ниниги, а далее – к полубогу Дзимму, ставшему первым императором Японии.
Следует отметить, что японские власти всячески пытались спрятать эту реликвию от посторонних глаз и не выставляли ее напоказ. Даже в ходе коронаций его выносили завернутым в полотно. Считается, что сейчас меч хранят в святилище Ацута, которое находится в городке Нагоя. Однако какие-либо факты, подтверждающие эти предположения, отсутствуют.
Впервые о мече публично объявил император Хирохито, который принял решение оставить престол из-за поражения Японии в войне. Однако он поручил священнослужителям во что бы то ни стало хранить меч.
4. Клинки Мурамасы
Клинки Мурамасы из-за своего высокого качества считались демоническими/ Фото: peoples.ru
Далее речь пойдет о еще одном легендарном мече из японского эпоса. Считается, что он принадлежал легендарному мечнику из Страны восходящего солнца Мурамасе, жившему в 16 веке. По легенде, он долго просил у высших сил, чтобы они сделали его оружие волшебным. В кузне мастера были созданы по-настоящему качественные мечи, и боги прислушались к нему, поместив в каждое изделие демонические силы.
Согласно эпосу, если клинок долго не используется по назначению, он может вызвать у своего владельца дурное желание убить кого-то или совершить суицид, что обусловлено его кровожадными способностями. Есть неисчислимое количество историй о владельцах мечей Мурамасы, сошедших с ума и погубивших сотни жизней.
После многочисленных событий власти признали мечи Мурамасы незаконными и уничтожили их значительную часть.
Следует отметить, что в школе Мурамасы выросла целая династия мечников, которые создавали клинки на протяжении веков. Истории о демоническом духе в его мечах, разумеется, являются вымышленными, а ключевым «проклятьем» этого оружия стало именно его безупречное качество.
5. Хондзё Масамунэ
Мечи Хондзё Масамунэ даровали владельцам мудрость и хладнокровие/ Фото: chakiris.club
Если сравнивать мечи Хондзё Масамунэ с созданиями Мурамасы, то они, наоборот, давали японским военным мудрость и хладнокровие. Как гласит легенда, чтобы определить, чей меч лучше, мечники опустили их в воду с лотосами. И если клинок Масамунэ никак не навредил цветкам, то создание Мурамасы буквально разрубило их на крошечные кусочки, чем подтвердило свою сущность.
Безусловно, это не что иное, как легенда, поскольку Масамунэ родился как минимум на два столетия раньше, чем мастера школы Мурамасы. Однако его клинки были поистине уникальными, а секреты их невероятной прочности по-прежнему не раскрыты даже с использованием передовых технологий и лабораторных методик.
Сохранившиеся до нашего времени клинки стали достоянием Японии и находятся под строжайшей охраной. А вот один из лучших образцов однажды был подарен американскому сержанту Колди Баймору, и сейчас найти, где он находится, крайне сложно.
6. Жуайёз
Меч Жуайёз принадлежал Карлу Великому/ Фото: ubisoft.com
По преданиям, меч Жуайёз принадлежал Карлу Великому и на протяжении долгих лет служил ему верой и правдой. Как гласит легенда, у меча была уникальная способность менять свой цвет до 30 раз за день, а по яркости он даже мог затмить солнечный свет. Сейчас сохранилось всего два меча, которые, вероятно, когда-то принадлежали средневековому монарху.
Один экземпляр хранится в Лувре и использовался в качестве коронационного меча. На протяжении столетий не стихают дискуссии по поводу того, реально ли Карл Великий когда-то сжимал рукоять этого оружия. В ходе радиоуглеродного анализа было доказано, что это не является правдой.
Сохранившуюся часть меча, находящегося в Лувре, многократно модернизировали и подвергали реставрации. Поэтому предположительным периодом создания этого клинка считается Х-ХI века. Есть домыслы, что меч изготовили сразу после повреждения оригинального Жуайёза, сохранив его облик.
Следующий претендент на звание королевского меча хранится в музее Вены. Что касается периода его применения, то здесь мнения историков сильно разнятся. Однако многие из них придерживаются мнения, что меч Карла Великого все-таки принадлежала ему, когда он захватил ее в качестве трофея при очередном походе.
7. Меч Святого Петра
Многие исследователи полагают, что меч Святого Петра был сделан позже библейских событий/ Фото: wikipedia.org
Есть легенда, которая гласит, что сохранившаяся часть клинка, которая сейчас находится в польском музее в Познани, является не чем иным, как мечом апостола Петра, которым он когда-то отрубил ухо рабу первосвященника при аресте Иисуса Христа. В 968 году меч попал в Польшу из рук епископа Иордана, уверявшего, что это реальный меч Святого Петра. Верящие в это считают, что клинок выковали где-то на востоке Древнего Рима.
Многие ученые придерживаются объективно противоположной теории, уверяя, что меч создали намного позднее, чем произошли те библейские события. Они аргументируют это результатами радиоуглеродного анализа металла. Да и клинок имеет лезвие «фальшион», которое во времена апостолов просто не встречалось, так как его придумали лишь в 11-м веке.
8. Меч Гоуцзяня
Меч Гоуцзяня принадлежал правителю царства Юэ/ Фото: drive2.ru
В ходе раскопок в 60-х гг. прошлого века в одной из гробниц времен Древнего Китая был найден меч, который, несмотря на свой огромный возраст и условия пребывания, был полностью чистым от ржавчины. Клинок сохранился практически в идеальном состоянии, а одному из исследователей даже поранил палец при проверке лезвия. После тщательного анализа находки эксперты выяснили, что ее возраст превышает 2500 лет.
Считается, что этот меч когда-то принадлежал правителю царства Юэ. Ученые предполагают, что именно о нем рассказывают в утерянном труде по истории этого царства. Согласно легендам, древний правитель ценил этот меч больше остального оружия, которое было в его коллекции. Другие же предания гласят, что меч был настолько идеальным, что его могли создать только при тесном взаимодействии земных сил с небесными.
Клинку удалось сохраниться в таком потрясающем состоянии исключительно из-за искусства китайских оружейников и особых технологий производства. Для изготовления лезвия был использован придуманный китайцами сплав с нержавеющими свойствами, а ножны настолько плотно прилегали к клинку, что любой доступ воздуха был практически исключен.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии