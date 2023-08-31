8 знаменитых мечей, легенды о которых живут по сей день

Какие из мечей древности напоминают о себе в сказаниях и легендах?/ Фото: kulturologia.ru

1. Меч короля Артура

Часть легенды о мече короля Артура подтверждается фактами/ Фото: phonoteka.org

2. Дюрандаль

По легенде, Дюрандаль принадлежал Роланду, сподвижнику короля Карла Великого/ Фото: cliotada.livejournal.com

3. Кусанаги-но цуруги

Герой пьесы «Великий змей Ороти» с легендарным мечом/ Фото: heiho.ru

4. Клинки Мурамасы

Клинки Мурамасы из-за своего высокого качества считались демоническими/ Фото: peoples.ru

5. Хондзё Масамунэ

Мечи Хондзё Масамунэ даровали владельцам мудрость и хладнокровие/ Фото: chakiris.club

6. Жуайёз

Меч Жуайёз принадлежал Карлу Великому/ Фото: ubisoft.com

7. Меч Святого Петра

Многие исследователи полагают, что меч Святого Петра был сделан позже библейских событий/ Фото: wikipedia.org

8. Меч Гоуцзяня

Меч Гоуцзяня принадлежал правителю царства Юэ/ Фото: drive2.ru