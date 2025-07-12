5 техник от психологов, как простить обидчика и ровно дышать в его присутствии

Когда нас кто-то обидел, нам сложно находиться рядом с этим человеком. Классика, если это, к примеру, коллега по работе. Материал собрал пять практик от психологов, которые помогут простить человека и начать совершенно ровно дышать в его присутствии.
1. Признайте, что все мы люди
Человек, которым вы являетесь сегодня - это результат жизненного опыта, который включает в себя то, как ваша мать любила вас, когда вы были ребенком, и то, как таксист облил вас из грязной лужей сегодня утром. Вы признаёте это? Окей! Это комбинация тех вещей, которые определяют, как вы на что-то реагируете. Те же правила распространяются и на других людей. В том числе вас обидевших. Знаете ли вы того коллегу, который грубит вам каждое утро, когда приходите в офис? Кто не приветствует вас улыбкой и светской беседой? Вы обижаетесь на этого человека, думаете, что, возможно, он – хам и редиска? Вы тратите слишком много времени на размышления об этом?
Но штука в том, что этот коллега - просто человек, который делает все, что в ее/его силах, и вы понятия не имеете, с чем она/он имеет дело. Возможно, у нее/него есть ребенок-аутист, которого утром нужно отвезти в детский сад, и каждый раз этот процесс оказывается разрушительным. Может быть, этот человек не может утром приветствовать вас со счастливой улыбкой или быть всегда приветливым, потому что у него тупо не хватает на это ресурса? Подумайте об этом вплотную. И тогда простить его будет намного проще.
2. Не принимайте всё на свой счёт
Когда вас кто-то обидел, дело не обязательно в вас. Такая вот сермяжная правда в жизни. Если только речь не об абьюзерах и садистах, но в данном материале речь не о них априорно. То, что они делают, может быть бесчувственным В ВАШИХ ГЛАЗАХ, но чаще всего причинение вреда не является причиной, по которой кто-то что-то делает. Когда муж встает на сторону свекрови в пасхальное воскресенье, он делает это не для того, чтобы намеренно причинить вам боль. Он делает это, потому что хочет доставить удовольствие своей матери или даже потому, что искренне верит, что её план лучше. Муж в данной ситуации хвалил вас на прошлой неделе за какой-то успех? Бинго! Значит он просто действует по наитию, ему могло показаться, что мамин план праздника важнее поддержать. Не воспринимать всё как личное оскорбление - отличный способ сделать шаг к прощению. Знайте, что люди делают что-то по разным причинам, и причинение вам зла (в ваших глазах) редко является этой самой причиной.
3. Смотрите в будущее, а не в прошлое
Смотрите в будущее, не в прошлое. / Фото: grodno24.com
Хотите, чтобы ваше настоящее и будущее основывались на прошлом? Или вы хотите, чтобы будущее было ярким и полным возможностей? Если выбрали последнее, то перестаньте смотреть в прошлое. Типичный пример для наглядности. У психолога из Беларуси есть клиентка, от которой давно (очень давно! годы назад!) ушёл муж, а она до сих пор не может с этим смириться. Во всем, что не так в ее жизни, она винит его. Почему?! А потому что он ушел от нее. Всё. В данном случае нужно постоянно сосредоточиваться на том, что хорошего есть в настоящем. Психолог помогла заставить клиентку понять, что в её жизни многое прекрасно: она нашла хорошую работу и живет в прекрасной квартире, она встречается и проводит много времени со своими внуками. Впервые за много лет она счастлива. И это то, что имеет значение.
4. Возьмите на себя ответственность
Возьмите на себя ответственность. / Фото: zelengarden.ru
Это трудный вопрос - взять ответственность за свою роль в воспринимаемой обиде. Но это очень важно. Мы все играем роль в каждом взаимодействии с другими. И, нравится вам это или нет, наша роль так же важна для результата, как и роль другого человека. Предположим, вас не пригласила подруга на праздник и вы дико на неё за это обижены. Вот что рассказывает психолог о такой ситуации. Обиженная неприглашённая подруга была спрошена, почему её могли не пригласить. И в длительной беседе с наводящими вопросами выяснилось, что ей не очень понравилась последняя вечеринка пригласившей, и что она, кажется, рассказала об этом нескольким общим друзьям. Это немного меняет дело, не так ли?
5. Будьте честны с обидчиком
Не надо так. Поговорите! / Фото: youtube.com
Знакома ситуация, когда вы не спите всю ночь, воспроизводя в голове то, что сестра обидное сказала вам? Она делает это часто, да? И это каждый раз сводит вас с ума? Так… Вы когда-нибудь говорили ей об этом? Нет? Возможно, сейчас самое время. Очень важно быть честным с кем-то в отношении того, что он делает, что причиняет вам боль. И важно делать это честным, не пассивно-агрессивным способом. Вполне возможно, что сестра не знает, чем постоянно вас расстраивает. Если вы ей расскажете, вы дадите возможность изменить или объяснить поведение. «Ошибаться - человечно, прощать – божественно», - так сказал Александр Поуп в начале 1700-х годов. Он уже тогда знал про добродетель прощения. Попробуйте и вы.
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