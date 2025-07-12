5 техник от психологов, как простить обидчика и ровно дышать в его присутствии

1. Признайте, что все мы люди

А всё ли вы знаете о вашем обидчике?/ Фото: ufologov.net

2. Не принимайте всё на свой счёт

Вы правда думаете, что муж любит маму больше, чем вас?А почему? / Фото: ufologov.net

3. Смотрите в будущее, а не в прошлое

Смотрите в будущее, не в прошлое. / Фото: grodno24.com

4. Возьмите на себя ответственность

Возьмите на себя ответственность. / Фото: zelengarden.ru

5. Будьте честны с обидчиком

Не надо так. Поговорите! / Фото: youtube.com