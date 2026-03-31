Вы когда-нибудь замечали, что в некоторых квартирах даже после идеального ремонта через год начинают отходить обои и темнеть углы? Владельцы винят некачественные материалы или плохих строителей. Но дело оказывает в другом, а именно, что в помещении слишком влажно.







Потолки плачут, стены чернеют: как победить сырость в квартире

Какая влажность считается нормой

Причины появления сырости

Последствия высокой влажности

Как бороться с влажностью в квартире

Если не убрать лишнюю влагу, не поможет ни дорогая отделка, ни супер-средства от плесени. Вода всегда будет находить путь и провоцировать повышение влажности в квартире. Глобально, конечно, нужно менять окна, заделывать трещины и щели, менять вентиляцию, утеплять двери. Но есть советы, которые помогут уменьшить влажность без кардинальных методов.Для комфортной жизни и здорового дыхания уровень влажности в помещении должен держаться в пределах 46-60%. Все, что выше 70%, — это уже проблема. И ее нужно решать, а не терпеть ни в коем случае. Самый простой способ контролировать ситуацию — купить гигрометр. Он продается в любом хозяйственном магазине, стоит недорого и стабильно работает годами.Прежде чем бороться с влажностью, нужно понять, откуда она берется. Вот основные факторы:Плохая герметичность стен, пола или крыши. Влага проникает внутрь через микротрещины, зазоры и незаделанные отверстия.Неправильный монтаж стеклопакетов. Из-за ошибок установки на окнах и дверях постоянно скапливается конденсат.Соседство с сырым помещением. Квартиры на первом этаже над подвалом и на последнем под чердаком страдают чаще всего.Неработающая вентиляция. Если воздух не циркулирует, влага остается внутри помещения.Ошибки при утеплении. Между стеной и слоем утеплителя образуется пустое пространство, где скапливается вода.Недостаточное отопление. В холодное время года плохо прогретые комнаты становятся рассадником сырости.Протекающие трубы. Даже небольшая течь постоянно подпитывает влажность.Регулярная сушка белья в помещении. Мокрые вещи отдают воду в воздух.Затопление соседями. Одно наводнение может запустить процесс, который будет длиться годами.Опасность для здоровья. У людей, живущих во влажных помещениях, развиваются болезни дыхательных путей, аллергии, частые кровотечения из носа и кишечные расстройства.Неприятный запах. Затхлый тяжелый аромат въедается в одежду, мебель, постельное белье и даже в волосы. Стирка и ароматизаторы не помогают.Разрушение ремонта. От стен отходят обои, осыпается штукатурка, трескается и отваливается краска.Разрастание плесени. Серый налет покрывает мебель, ковры, обои, стенки шкафов. В гардеробах начинают цвести вещи. Отстирать и отмыть это практически невозможно.Самый простой и дешевый способ снизить влажность — регулярно проветривать квартиру. Летом и в межсезонье держите окно в режиме микропроветривания постоянно. Зимой тоже обязательно открывайте окна хотя бы на 10-15 минут, даже если на улице мороз. Иначе конденсат будет скапливаться и провоцировать рост плесени. Метод работает всегда и не требует никаких вложений.Если нужен быстрый и эффективный результат, покупайте осушитель воздуха. Прибор забирает влагу из воздуха и выводит ее в виде конденсата в специальную емкость. При выборе обращайте внимание на три параметра. Производительность: для комнаты 20 квадратных метров нужен осушитель не менее 14 литров в сутки. Уровень шума: выше 45 децибел будет раздражать и мешать спать. Воздухообмен: прибор должен перерабатывать воздух в комнате 3-4 раза в час. Для тех же 20 квадратов берите модель от 150 кубометров в час.Обычные кондиционеры с функцией осушения тоже неплохо справляются с влажностью. Найдите в настройках режим «сухой» и включите его. В холодное время года чаще пользуйтесь обогревателем, если отопление индивидуальное или центрального отопления недостаточно. Теплый воздух быстрее высушивает помещение.Когда вы кипятите воду, варите макароны или готовите на пару, всегда включайте вытяжку. Кажется, что это мелочь. Но зимой, когда все окна закрыты, обычное приготовление обеда без вытяжки может серьезно поднять уровень влажности во всей квартире. Дополнительно открывайте кухонное окно — это уберет и влагу, и запахи.Ванная комната — самое влажное место в квартире. Если у вас есть окно, открывайте его каждый раз после душа. Если окна нет, проверьте, как работает вентиляция. Возможно, ее нужно прочистить или установить принудительный вентилятор. Еще один вариант — оставлять дверь в ванную открытой, пока вы принимаете душ. И обязательно открывайте окно в соседней комнате, чтобы создать сквозняк.Никогда не сушите белье внутри квартиры. Влажные вещи отдают огромное количество воды в воздух. Используйте веревку на балконе или на улице. Если такой возможности нет, покупайте сушильную машину. Да, это дорого. Но дешевле, чем каждый год делать ремонт и лечить аллергию у детей.Бабушкины методы работают до сих пор. Соль и силикагель (выглядит, как маленькие пакетики с шариками) отлично впитывают влагу. Насыпьте крупную соль в миски и расставьте по углам сырых комнат. Силикагель можно купить россыпью в зоомагазинах, разложить в тканевые мешочки и развесить во влажных местах. Это не решит проблему глобально, но поможет поддерживать нормальный уровень влажности в квартире.Еще два простых адсорбента из народных методов. Размельчите таблетки активированного угля, смешайте с крупной солью и расставьте в сырых углах. Кусочки обычного мела тоже неплохо впитывают влагу. Раскладывайте их в проблемных местах и меняйте раз в месяц.Некоторые комнатные цветы не отдают, а поглощают водяной пар из воздуха. Спатифиллум, хамедорея, папоротник, плющ, лимон — они работают как естественные осушители. Но помните: сами растения тоже нужно поливать. Только не переусердствуйте, иначе эффект будет обратным.В сырых помещениях полезно зажигать обычные свечи. Открытый огонь нагревает воздух и способствует циркуляции. А если добавить в углы пару капель масла чайного дерева или лаванды, вы заодно притормозите рост плесени. Эфирные масла обладают антибактериальными свойствами.