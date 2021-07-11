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Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса


Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

Тихое сказочное безумие в работах китайского фотографа-сюрреалиста Ивэн Лю (Even Liu) – возможность вернуть в сладкие мечты и воспоминания о детстве, когда всё вокруг было соткано из волшебства и чудес, состоящих из ветров, треплющих волосы, из часов, оставленных в дар бессонным ночам за прочтением любимой книги с яркими картинками, из тёплого чая, в спешке выпитого на завтрак и множества других мелочей, что храним на протяжении всей жизни, вспоминая о них в самые неожиданные моменты.

При помощи фотографии и компьютерной графики, он создал свою захватывающую историю, так похожую на картинки из книг с добрыми персонажами, что приходят во снах, уводя за собой на бескрайние просторы из фантазий. Астронавт, вернувшийся с Луны на Землю, а может, всё-таки оставшийся на Луше, думая о том, что это и есть та самая обратная сторона, в существование которой хочется верить и именно так она и должна выглядеть: с густой травой и мириадами мелких звёзд на тёмном небе.
Небесный жираф. Автор: Even Liu.

Небесный жираф. Автор: Even Liu.

 
Собиратель звёзд. Автор: Even Liu.

Собиратель звёзд. Автор: Even Liu.

 
Лунные овцы. Автор: Even Liu.

Лунные овцы. Автор: Even Liu.

 
Припрятанный сюрприз. Автор: Even Liu.

Припрятанный сюрприз. Автор: Even Liu.

 
Мороженое. Автор: Even Liu.

Мороженое. Автор: Even Liu.

 
Деревянная лошадка. Автор: Even Liu.

Деревянная лошадка. Автор: Even Liu.

 
Яблочное дерево. Автор: Even Liu.

Яблочное дерево. Автор: Even Liu.

 
День и ночь. Автор: Even Liu.

День и ночь. Автор: Even Liu.

 
Рождественское дерево. Автор: Even Liu.

Рождественское дерево. Автор: Even Liu.

 

Маленький мальчик, стоящий на золотистых облаках, окрашенных закатным солнцем, рассматривает большеглазого жирафа, чья голова добралась до самых небесных высот, банка колы, припрятанная в густых корнях старого дерева, отыскать которую сможет только самый смелый и проворный человек, планета, стекающая талым мороженым из вафельного стаканчика, деревянная лошадка, позабытая кем-то на мостике у самого моря, дерево, произрастающее не из земли, а из спелого красного яблока, зеркало, отражающее день и ночь, банка с водой внутри, как напоминание о лете, плюшевый медведь, получивший в подарок медвежонка – всё это заставляет улыбнуться, напрочь позабыв о проблемах и тоске, связанной с хмурой погодой и холодами.
Белый лебедь. Автор: Even Liu.

Белый лебедь. Автор: Even Liu.

 
Книжные истории. Автор: Even Liu.

Книжные истории. Автор: Even Liu.

 
Свеча. Автор: Even Liu.

Свеча. Автор: Even Liu.

 
Приключение ботинка. Автор: Even Liu.

Приключение ботинка. Автор: Even Liu.

 
Орнамент. Автор: Even Liu.

Орнамент. Автор: Even Liu.

 
Подарок. Автор: Even Liu.

Подарок. Автор: Even Liu.

 
Вода. Автор: Even Liu.

Вода. Автор: Even Liu.

 
Лунный ездок. Автор: Even Liu.

Лунный ездок. Автор: Even Liu.

 
Планета. Автор: Even Liu.

Планета. Автор: Even Liu.

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Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудеса

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Сказочное безумие на сюрреалистических фотоколлажах, которые заставляют поверить в чудесаПодписаться на мой Instagram
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