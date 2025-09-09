Кто из индийцев носит тюрбан и по какому принципу выбирается его цвет и размер

Тюрбан является одним из самых известных аутентичных головных уборов, который был присущ многим народам мира. Среди них можно смело назвать и индийцев, которые частенько поражают этими яркими и немаленькими по размеру головными уборами. Однако далеко не все их них будут носить тюрбан, да и надеть его просто так не получится: есть масса определённых правил, которые регулируют цвет и размер этого головного убора.
Тюрбан в Индии - это не просто оригинальный головной убор. /Фото: o-buddizme.ru
Несмотря на то, что многим кажется, мол, тюрбан носится индийцами чуть ли не повсеместно, в реальности далеко не представители индийского народа его используют. На самом деле тюрбаны являются традиционным головным убором одной из национальных религий Индии - сикхизма. Причём в начале становления данного верования, который пришёлся на 15-18 столетия, тюрбаны имели право носить только представители высших каст, однако сикхи, которые известны уважением к равенству в обществе, в итоге разрешили всем своим людям его носить.
Сикхи - особая группа индийцев. /Фото: bigasia.ru
В Индии тюрбан называют иначе: так, на санскрите этот головной убор именуется паком, а в северной части Индии, в штате Пенджаб, где находится сосредоточение хранителей древних знаний, касты сикхов, тюрбан называют пагри либо паг. Есть ещё одно, более уважительное имя головного убора - дастаар. А сама практика ношения появилась из-за необходимости для сикхов соблюдать кэш - традиция оставлять волосы в неприкосновенности. Этот же обычай является объяснением, почему они никогда не стригутся. Более того, для женатого мужчины с усами и бородой выйти на люди без тюрбана станет настоящим позором.
Сикх из дома без тюрбана не выйдет. /Фото: fishki.net
Тюрбан в своей сущности представляет собой длинный кусок ткани, которые ежедневно заново наматываются сикхом вокруг головы. Однако индийцы, проповедующие сикхизм, не только из-за обычаев носят этот головной убор, а смогли придать ему практической ценности. Например был период когда в тюрбанах хранили золото и драгоценности, печати и даже документы. А главным предназначением тюрбана всё-таки является роль своеобразного оберега третьего глаза хозяина от чужих недобрых взглядов.
Цвет тюрбана имеет особое значение. /Фото: club-miry.ru
Цвет тюрбана и вариант обмотки ткани также имеет значение. Например, тюрбан белого цвета носят члены касты намдхари, а повязывают его чётко надо лбом, без допущения острых углов. Для отмечания весеннего праздника Байсакхи достают ядовито-оранжевый тюрбан, а на свадьбах мужчины-сикхи появляются в розовых и бледно-оранжевых головных уборах. Представители секты Акали, известные своим военным делом ранее носили тюрбаны только чёрного цвета, сегодня они сменились на стальные или темно-синие. Военные, соответственно, используют тюрбаны цвета хаки, а для повседневного ношения выбирают красные, зелёные или жёлтые оттенки.
