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Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками

При не самом тёплом лете выращивать и получать хороший урожай довольно-таки проблематично, особенно это касается средней полосы России. Тем не менее, если пользоваться парником, то множество проблем отпадают сами собой.
Чтобы не тратиться на дорогостоящие готовые парники из магазина, цена которым доходит до космических цифр, сделаем удобные грядки-парники своими руками!
Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
Эти грядки идеально подойдут для основных любимых всеми культур: помидоров, огурцов и перцев, т. е. тех, кому нужна опора/подвязка. Как видно, это обыкновенные бруски, скреплённые сверху перегородкой (тоже бруском) между собой в виде узкого домика по обеим сторонам грядки.
Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
В основании — доски, закреплённые саморезами.
Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
Сверху идёт нетканый белый материал, который создаёт эффект парника. Внутри также есть две перегородки по центру — на них можно подвязывать растения. Когда растения вырастут, то подвязку можно сделать на самую верхнюю балку.
Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
По бокам натянута плёнка и закреплена на обычный степлер.
Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
Нетканый белый материал закреплён только с одной стороны досок. С другой стороны к материалу прикреплен брусок, который удерживает ткань на полу и при необходимости открывает доступ к парнику.

Бюджетные грядки-парнички, которые можно сделать своими руками
Подробнее о создании и использовании удобных грядок-парников смотрите в видео ниже:

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