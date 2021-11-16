Домашние растения, приносящие счастье и благополучие

Многие представители растительного мира прочно облюбовали наши квартиры. Они способны не только радовать глаз и поднимать настроение владельцам, но и привлекать в дом удачу, здоровье и достаток. Считается, что жизнь может измениться к лучшему, если развести у себя на балконе или подоконнике определенные виды цветов. Какие же именно? Стоит разобраться детально.



Фиалка

Восковый плющ

Крассула древовидная

Бамбук

Папоротник

Спатифиллум

Мирт и калатея

Аихризон

Антуриум

Гибискус