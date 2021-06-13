15 будничных доказательств того, что Япония уже живет в будущем

Не для кого не секрет, что развитие технологий в Японии движется невообразимыми темпами. Поезда, движущиеся со скоростью до 300 км/ч, роботы-официанты, оригинальные парки - все это и многое другое заставляет думать весь остальной мир, что японцы уже живут в будущем, описанном в научной фантастике.
1. Индивидуальные пепельницы
Одноразовые индивидуальные пепельницы. | Фото: Nur.kz.
Еще совсем недавно было в Японии было много людей, которые курили на улице, в ресторанах и кафе. Однако, сейчас власти серьезно взялись за контроль над проблемой пассивного курения и к соблюдению правил общественного поведения курильщика. Во многих городах курение на муниципальных территориях, а также в общественных учреждениях полностью запрещено. Ну а для того, чтобы курильщики не мусорили в местах для курения, многие из них носят специальную индивидуальную пепельницу.
2. Крытый аквапарк
Гигантский крытый аквапарк. | Фото: Onedio.
Жителям Японии очень повезло, им не надо ждать лета, чтобы понежиться на пляже. А все потому, что в этой стране находится крытый аквапарк поистине впечатляющих размеров. Seagaia Ocean Dome даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большой крытый аквапарк в мире. Площадь комплекса равняется шести футбольным полям. В летнюю пору купол раздвигается, и аквапарк из крытого превращается в открытый. На территория искусственной акватории есть бассейн с искусственными волнами, несколько пресных водоемов, пляж с белым песком, водопады, горки, джакузи, спа и два искусственных вулкана.
Интересный факт: Гигантский аквапарк начал свою работу в 1993 году, тогда в мире еще не было аналогичных ему сооружений. Seagaia Ocean Dome принадлежит сети отелей Sheraton и является частью курорта Seagaia Resort. Парк расположен на берегу океана рядом с естественным пляжем, который считается не таким комфортабельным.
3. Современная архитектура
Современная японская архитектура. | Фото: Lumoza.
Как известно, Япония очень развитая страна. И речь идет не только о технологиях, но и об архитектуре. Здания в Японии строятся со скоростью света, а их дизайн поражает сочетанием различных фактур и стилей.
4. Квадратный арбуз
Фрукты и овощи необычных форм. | Фото: tsunagu Japan.
Японцы просто в восторге от всего необычного, фрукты и овощи - не исключение. По мнению Novate.ru, особое внимание заслуживают квадратные арбузы. Их в ограниченном количестве выращивают на острове Сикоку. Чтобы любимые всеми ягоды приобрели кубическую форму, их выращивают по специальной сложной технологии в пластиковых и стеклянных формах соответствующей формы.
5. Кофейная кола
Кола со вкусом кофе. | Фото: antifeixista.net.
Япония - страна-рекордсмен по количеству необычных вкусняшек известных брендов. Страна Восходящего Солнца - одно из немногих государств, где можно попробовать колу со вкусом кофе, а также оценить все разнообразие вкусов любимого батончика Кит-Кат.
6. Яркий самолет
Самолет Pokemon Jet. | Фото: Pinterest.
Pokemon Jet - самолет авиакомпании All Nippon Airways, полностью разрисованный покемонами. Первый самолет в таком стиле появился в Японии в 1998 году. Внутри самолета также все посвящено тематике Pokemon: от униформы стюардесс до программы развлечений во время полета.
7. Многоуровневая парковка
Многоуровневые парковки в Японии. | Фото: Coafuri.
По мнению Novate.ru, одной из ярких отличительных особенностей японцев является их изобретательность. Чего только стоит появление автоматизированных многоуровневых парковок, которые позволяют здорово экономить место, от нехватки которого так сильно страдает эта страна.
8. Необычные подушки
Подушки для одиноких. | Фото: blog do carlito lima.
Коренные жители Японии очень много работают, а потому многие из них сильно страдают от одиночества. Специально для одиноких в этой стране есть уже целый ряд разнообразных аксессуаров. Один из таких - подушка в виде женских коленей.
9. Уникальное мороженое
Самое оригинальное мороженое. | Фото: Taringa!
Отправляясь в Японию, приготовьтесь попробовать самые необычные виды мороженого. Этот рожок в форме рыбы, наполненный мороженым двух видов (одно из которых со вкусом рыбы) и украшенный шоколадной стружкой.
10. Функциональный унитаз
«Смарт» унитаз. | Фото: jolygram.com.
Можно с уверенностью сказать, что некоторые унитазы в Японии умнее, чем люди. И это вовсе не преувеличение, ведь количество их функций поражает. Смарт-модели унитазов умеют проигрывать музыку, подогревать сидения, производить чистку и дезинфекцию и многое другое.
11. Необычные изобретения
Самые странные изобретения. | Фото: Odyssey.
Японию можно без преувеличения назвать родиной самых странных изобретений, которые несмотря на свою абсурдность пользуются огромной популярностью у населения. Чего только стоит зонтик для фотоаппарата или обруч с держателем для туалетной бумаги.
12. Работники метро
Один день из жизни работника метро. | Фото: Corriere.
В час пик в японском метро не протолкнуться. Более того, людей так много, что они самостоятельно не могут залезть в вагон. Благо, специально для таких ситуаций на станциях дежурят люди, которые в буквальном смысле утрамбовывают людей в переполненный транспорт. Поэтому сцена, которую вы видите на снимке, вовсе не акт насилия над человеком в костюме панды, а обычная помощь.
13. Вендинговые автоматы
Вендинговые автоматы в Японии. | Фото: Телеграф.
То, за чем жители России ходят в супермаркет, в Японии можно купить в торговых автоматах, которые в крупных городах расположены буквально на каждом углу. Колготки, духи, свежая зелень, яйца, мясо, готовые блюда - все это находится автомате и доступно круглосуточно.
14. Скоростной поезд
Скоростной поезд-пуля. | Фото: Playtech.ro.
Новый скоростной поезд-пуля - специальная разработка японцев к Олимпиаде 2020 года, которая пройдет летом в Токио. Поезд будет курсировать между Токио и крупнейшими японскими городами. Данное транспортное средство отличается не только революционным дизайном, напоминающим автомобиль, но и способностью разгоняться до 300 км/час.
15. Робот-официант
Современный японский официант. | Фото: Repairstore.
Посмотрите на фото, именно так выглядит самый современный официант и его придумали в Японии. Дело в том, что страна сильно страдает от нехватки рабочей силы, особенно в сфере торговли и обслуживания. Для решения проблемы японцы задействовали искусственный интеллект, и теперь во многих кафе и магазинах в качестве продавцов и официантов можно увидеть очаровательных роботов.
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