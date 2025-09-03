Когда нет штопора: 5 способов открыть бутылку с вином

Близятся праздники, а вместе с ними возвращается и необходимость открытия различных алкогольных напитков, например, вина. Проблема в том, что под рукой далеко не всегда оказывается подходящий инструмент. В первую очередь речь, конечно же, идет о штопоре! Благо, существуют способы «экстренного» открытия винной бутылки без специализированного приспособления.
1. Используем саморез
Используем саморез. /Фото: forumsamogon.ru.
Самый простой и в то же время действенный способ, если в доме есть саморезы и плоскогубцы. Вкручиваем метиз на 2/3 длины в бутылочную пробку, после вытягиваем ее при помощи пассатижей, ухватившись за кончик самореза. Желательно взять метиз подлиннее, такой, который сможет «прошить» всю пробку. Однако, метод совершенно не подходит для уже поврежденных пробок.
2. Используем огонь
Нагреваем воздух. /Фото: comandir.com.
Можно извлечь пробку при помощи обычной зажигалки. Пробка вылезет сама (иногда и вовсе выскакивает!), если хорошенько нагреть воздух под ней. Для этого достаточно поднести зажигалку к части горлышка, где уже нет пробки и начать его нагревать. Немного терпения и вино будет открыто. Главное, не обжечься при этом.
3. Используем карандаш
Можно протолкнуть во внутрь. /Фото: domovei.com.
Карандаш, китайские палочки и вообще любой другой достаточно длинный и прочный предмет может быть использован для того, чтобы реализовать открывание наоборот. Все, что нужно сделать – это не вытянуть пробку наружу, а просто вдавить ее во внутрь.
4. Используем узкий нож
Можно использовать нож. /Фото: moyvinograd.ru.
Если под рукой есть достаточно узкий и при этом острый нож, то он может заменить собой штопор.
5. Используем бутылку с газировкой
Так открывать не стоит. /Фото: YouTube.
Применяем принцип «клин клином». Крепко хватаем бутылку вина. Берем бутылку газировки и начинаем резко стучать ей по дну винной бутылки. Постепенно пробка начнет двигаться наружу. Несколько хороших движений и ее можно будет вытянуть пальцами. По мере продвижения пробки к свободе силу ударов лучше сокращать.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии