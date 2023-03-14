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10 коротких любопытных фактов о том и о сём

1. Канализационные люки делают круглыми, чтобы их крышки не могли провалиться внутрь.

10 коротких любопытных фактов о том и о сём

2. У паразитов заводятся свои паразиты — их называют сверхпаразитами или паразитами второго порядка. Но и эти сверхпаразиты расположены к тому, чтобы заводить своих собственных паразитов (то есть, получается, это уже паразиты третьего порядка). Несложно догадаться, что и последние не застрахованы от той же проблемы…


Popsci.com

Popsci.com




3. Сооснователь поисковой системы «Google» Ларри Пейдж страдает редким заболеванием голосовых связок, из-за которого он постепенно лишается способности говорить.


Cmtt.ru

Cmtt.ru




4. Когда группу по развитию британских вооружений возглавил Майкл Фут, в «The Times» появилась статья под заголовком «Foot Heads Arms Body», что, по замыслу автора, должно было читаться как «Фут возглавил армейское подразделение». По иронии, каждое слово этого названия обозначает ещё и часть тела. В результате получилась вот такая «расчленёнка»: «Нога, головы, руки, тело».


Ebayimg.com

Ebayimg.com




5. В 18 веке множество выдающихся умов были озабочены «эпидемией», стремительно распространявшейся среди молодых людей — они слишком много времени проводили за чтением книг. Этот «недуг» на полном серьёзе считали опасным, именуя его «читательским бешенством», «читательской лихорадкой», «читательской манией» и даже «читательской похотью».


Vk.me

Vk.me




6. В Чикаго как-то продолжительность горения жёлтого света светофоров в городе нелегально сократили на 0,1 секунды, благодаря чему доходы от штрафов за полгода увеличились на $8 миллионов.


Phillyvoice.com

Phillyvoice.com




7. Во время битвы за Сталинград немецкие солдаты придумали защищаться, натягивая на окна обычные проволочные сетки, гранаты от которых просто отпружинивали. Тогда советские солдаты стали крепить к гранатам рыболовные крючки, которые застревали в сетях.


http://www.agriframes.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/a/galvanised_wire_net_1.jpg

Agriframes.co.uk




8. Если наугад выбрать двух жителей Папуа-Новой Гвинеи, то с вероятностью в 99% они окажутся носителями двух разных языков.


Reckontalk.com

Reckontalk.com




9. С возрастом кажется, что время летит всё быстрее и быстрее по двум основным причинам: 1) во взрослой жизни памятных событий становится всё меньше и меньше и 2) биологические часы постепенно замедляются.


Findingfido.ca

Findingfido.ca




10. Характерный запах бассейна — это не хлор, а хлорамины, образующиеся из комбинации хлора, человеческого пота или мочи.


Rambler.ru

Rambler.ru


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10 коротких любопытных фактов о том и о сём

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10 коротких любопытных фактов о том и о сёмПодписаться на мой Instagram
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