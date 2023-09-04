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10 самых кассовых голливудских фильмов за всю историю кинематографа


10 самых кассовых голливудских фильмов за всю историю кинематографа

Ежегодно киностудии Голливуда радуют ценителей такого вида искусства всё большим количеством новых фильмов. Некоторые из них с нетерпением ждут, другие – не очень, но это не мешает им быстро набрать своей популярности. Сегодня не так-то просто создать идею для фильма и написать такой сюжет, который заставил бы людей массово идти в кинотеатры, борясь за последние билеты с другими. Для этого сценаристы и продюсеры прибегают к целому комплексу уловок, начиная от ярких постеров и заканчивая маркетинговыми хитростями. Сегодня мы расскажем, какие же из всех фильмов, вышедших в Голливуде, собрали самую большую кассу.

1. Гарри Поттер и Дары смерти: часть 2 (2011)


Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2. \ Фото: okko.tv.

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2. \ Фото: okko.tv.


Общий сбор: 1,341 миллиарда долларов.

Этот фильм в жанре фэнтези вышел в не таком уж и далёком 2011 году под началом Дэвида Йейтса и компании Warner Bros. Данная кинолента продолжает события первой части и является восьмым, завершающим фильмом в истории легендарного Мальчика-Который-Выжил – Гарри Поттера и его верных друзей. Сценарий фильма был написан талантливым Стивом Кловсом и спродюсирован Дэвидом Хейманом, Дэвидом Барроном и самой Роулинг. Отмечается, что автор книги принимала непосредственное участие в создании определенных сюжетных сцен. Вероятно, именно это и сделало эту историю, в которой Гарри, Рон и Гермиона продолжают поиск так называемых крестражей, чтобы уничтожить лорда Волдеморта, настолько популярной и зрелищной. Кроме того, этот фильм по праву считается культовым и по сей день входит в десятку самых окупившихся фильмов в мире.

2. Чёрная пантера (2018)


Чёрная пантера. \ Фото: nerdist.com.

Чёрная пантера. \ Фото: nerdist.com.

 

Общий сбор: 1,342 миллиарда долларов.

Данная кинолента была одной из самых ожидаемых в 2018 году и рассказывала историю об одноимённом персонаже комиксов Марвел. Яркий и красочный, он собрал не только миллиарды долларов в прокате по всему миру, но и был высоко оценен критиками, что вылилось в несколько статуэток «Оскар». В рейтинге самых кассовых фильмов в Америке «Пантера» занимает почётное третье место, в то время, как во всём мире – девятое. Отметим также, что в 2018 году это был один из самых популярных и кассовых фильмов.

3. Мстители: Эра Альтрона (2015)


Мстители: Эра Альтрона. \ Фото: denofgeek.com.

Мстители: Эра Альтрона. \ Фото: denofgeek.com.

 

Общий сбор: 1,405 миллиарда долларов.

«Эра Альтрона» продолжает и развивает сюжет целой линейки супергеройских фильмов от студии Марвел и кинокомпании Walt Disney. Он считается прямым продолжением первой части, что вышла в 2012 году, и является одиннадцатым фильмом, снятым этой студией. Сценарий к фильму писал и правил Джосс Уэдон. Стоит сказать, что этот фильм собрал в себе весь цвет актёров и актрис со всего Голливуда, а именно таких личностей, как Роберт Дауни Младший, Скарлетт Йоханссон, Джереми Ренер, Сэмюэл Л. Джексон и других. А потому не удивительно, что в прокате он занял почётное восьмое место по популярности и сборам.

4. Форсаж 7 (2015)


Форсаж 7. \ Фото: amightyfineblog.com.

Форсаж 7. \ Фото: amightyfineblog.com.

 

Общий сбор: 1,516 миллиарда долларов.

Фильмы «Форсаж» всегда были одними из наиболее популярных, но почётная седьмая часть, что носит название «Fast&Furious 7» превзошла многие ожидания. Сценарий к этому боевику, что увидел мир в 2015 году, был написан такими талантливыми людьми, как Джеймс Ван и Крис Морган. Помимо сильного сюжета и красочных спецэффектов, фильм может похвастаться не менее звёздным, чем у «Мстителей», составом: Вин Дизель, Пол Уокер, Дуэн «Скала» Джонсон, Джейсон Стэтхэм и другие приняли участие в его съёмках. Поэтому фильм занимает почётное седьмое место по рейтингу популярности и «денежности» во всём мире.

5. Мстители (2012)


Мстители. \ Фото: ua.news.

Мстители. \ Фото: ua.news.

 

Общий сбор: 1,518 миллиарда долларов.

Первый в линейке о содружестве супергероев, фильм «Мстители», снятый легендарной и талантливейшей студией Марвел и показанный компанией Walt Disney, увидел мир в 2012 году. Это шестой по счёту фильм, отснятый по одноименным комиксам. Над его сценарием трудился уже известный всему миру своими оригинальными идеями Джосс Уэдон, а актёрский состав блистал и удивлял всех в Голливуде. Фильм вобрал в себя таких талантливых звёздочек, помимо вышеуказанных, как Марк Руффало, Том Хиддлстон, Кларк Грегг, Стеллан Скарсгард и других. По сюжету, этот фильм раскрывает перед нами планы таинственного бога обмана и хитрости Локи, что собирается поработить Землю. Тут-то впервые и собирается «звёздная» команда под руководством предводителя «Щита», Ника Фьюри, чтобы дать отпор божественному злодею. У зрителей фильм получил весьма тёплый приём и высокие оценки, подарив ему шестое место в рейтинге самых дорогих кинофильмов.

6. Мир юрского периода (2015)


Мир юрского периода. \ Фото: livejournal.com.

Мир юрского периода. \ Фото: livejournal.com.

 

Общий сбор: 1,671 миллиарда долларов.

Выросшие на фантастической киноленте из 90-х, люди с восторгом восприняли появление новой картины, что носила название «Мир юрского периода» и вышла в 2015 году. Этот фильм относится к жанру научно-приключенческих и, согласно хронологии серии, является четвёртой и продолжающей последнюю, вышедшую в 2001 году. Над фильмом трудились такие известные сценаристы, режиссеры и продюсеры, как Колин Треворроу, Фрэнк Маршалл, Патрик Кроули и другие. Впервые в таком фильме блеснул своим актёрским талантом и голливудский актёр Крис Пратт вместе с не менее талантливым Брайаном Далласом Ховардом. Благодаря яркой картине, полюбившейся всем тематике динозавров и отличному сценарию, фильм занимает пятое место в рейтинге самых дорогих кинолент.

7. Мстители: Война бесконечности (2018)


Мстители: Война бесконечности. \ Фото: variety.com.

Мстители: Война бесконечности. \ Фото: variety.com.

 

Общий сбор: 2,050 миллиарда долларов.

Ещё один супергеройский фильм, созданный талантливейшей компанией Марвел при поддержке студии Дисней. После выхода в 2015 году второй части «Мстителей», зрители настойчиво требовали продолжения, желая узнать, что же нового приключится с любимой звездой командой. И студия Марвел не заставила себя долго ждать, выпустив очередной фильм, что побил все рекорды не только в плане кассовых сборов, заняв почётное четвёртое место, но и в рейтинге ожидания. И, конечно же, стоит отметить, что первые несколько тизеров и трейлеров этого фильма били все рекорды просмотров на Ютуб, став не только одной из самых дорогих лент в США, но и самой желанной и любимой.

8. Звёздные войны: Эпизод VII (2015)


Звёздные войны: Эпизод VII. \ Фото: pixels.com.

Звёздные войны: Эпизод VII. \ Фото: pixels.com.

 

Общий сбор: 2,068 миллиарда долларов.

Ленты из серии «Звёздных войн» не нуждаются в особых представлениях. После выхода последней части в 2005 году мир на долгие десять лет и думать забыл о любимых персонажах, космических войнах и, конечно же, легендарных клонах в белых доспехах. А потому этот фильм, вышедший в 2015 году, считается лучшим эпическим кино о космосе. Автором сценария, продюсером и режиссёром в одном лице выступил талантливый Дж. Дж. Абрамс. Это седьмая часть в хронологии данной киноленты, которая принесла серии новое дыхание и таких талантливых актёров, как Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл, Джон Бойега и других. Фильм был выпущен компанией Lucasfilm, которая занимается производством «звёздной» серии и был распространён при помощи студии Дисней, заняв почётное третье место в звёздном топе.

9. Титаник (1997)


Титаник. \ Фото: hollywoodreporter.com.

Титаник. \ Фото: hollywoodreporter.com.

 

Общий сбор: 2,187 миллиарда долларов.

Внезапно среди самых новых фильмов, что были выпущенные в последние годы, затесался популярный в конце девяностых, романтический и драматических фильм «Титаник». Этот фильм-катастрофа заслужил множество кинопремий, а также стал самым популярным и востребованным романтическим фильмом всех времён и народов. Сценарий, режиссуру и финансирование взял на себя легендарный Джеймс Кэмерон. Рассказ о судне, что терпит крушение от айсберга посреди океана, показал миру таких тогда ещё никому не известных звёзд, как Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, что исполнили главные роли влюблённой пары, которых судьба заводит в трагический тупик. Во всём мире этот фильм получил «серебро» по сборам, а также «золото» по популярности среди романтических драм.

10. Аватар (2009)


Аватар. \ Фото: youtube.com.

Аватар. \ Фото: youtube.com.

 

Общий сбор: 2,788 миллиарда долларов.

Наконец мы добрались до вершины списка самых дорогих фильмов. Как не удивительно, но возглавляет его научно-фантастический фильм всё того же Джеймса Кэмерона, что вышел ни много ни мало, десять лет тому назад. В фильме рассказывается утопическая история о том, как люди колонизируют другие миры, отбирая у них не только территорию для жизни, но и необходимые ресурсы. Главный герой становится внезапным участником событий, которому предлагают участие в эксперименте – стать сознанием созданного на основе местного населения Пандоры аватара, который беспрепятственно может проникнуть в глубины этой планеты. Захватывающее, яркое и эпическое приключение, занявшее свыше трёх часов экранного времени, принесло «Аватару» первенство в рейтинге самых кассовых фильмов. Он заработал свыше двух миллиардов долларов во всём мире, а его фанаты и по сей день преданно ожидают продолжения.

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10 самых кассовых голливудских фильмов за всю историю кинематографа

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10 самых кассовых голливудских фильмов за всю историю кинематографаПодписаться на мой Instagram
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