Что добавить, чтобы кухня стала стильной и функциональной

Даже с небольшими изменениями ваша кухня может стать стильным и функциональным пространством, где приятно проводить время.







Кухня – это не только место для готовки, но и место, где хочется чувствовать себя уютно и вдохновляться. И чтобы освежить ее, совсем не обязательно делать глобальный ремонт или тратить огромный бюджет.

Обновите фурнитуру

Попробуйте открытые полки

Яркий фартук

Аксессуары решают все

Освещение как элемент дизайна

Минимум усилий – максимум эффекта

Маленькие изменения могут творить чудеса.Смена ручек на шкафчиках – это как замена аксессуаров в гардеробе. Маленькая деталь, а впечатление меняется полностью. Выберите минималистичные металлические ручки, чтобы придать кухне современный вид, или попробуйте что-то необычное – например, керамические ручки с узорами. Стоят они недорого, а результат шикарный.Открытые полки – это не только модный тренд, но и способ добавить легкости в интерьер. На них можно разместить красивую посуду, стильные баночки для специй или даже маленькие горшочки с зеленью. Только важно помнить: чтобы полки выглядели опрятно, держите на них только то, что радует глаз.Фартук – это зона, которая может стать ярким акцентом кухни. Замените скучную плитку на что-то более выразительное: мозаика, геометрический узор или плитка под кирпич. Если бюджет совсем ограничен, можно использовать самоклеящуюся пленку – эффектно и быстро.Добавьте кухонный текстиль в модных оттенках: полотенца, подставки под горячее или скатерти. Поставьте стильные мыльницы, дозаторы для моющего средства или даже небольшую доску для записей. Такие мелочи делают кухню живой и уютной.Хороший свет способен кардинально изменить атмосферу. Добавьте стильный подвесной светильник над обеденным столом или подсветку под шкафчиками. Это не только удобно, но и выглядит дорого, даже если затраты минимальны.Самоклеящиеся наклейки на плитку, новые обои для акцентной стены или краска для старых шкафчиков – все это позволяет быстро и недорого обновить интерьер. Если есть возможность, добавьте пару комнатных растений. Они мгновенно освежают любое пространство.