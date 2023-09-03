Шотландский ресторатор просто так построил для бездомных сограждан целую деревню

Шотландский ресторатор и филантроп Джош Литтлджон построил деревню для бездомных сограждан (Грантон, Эдинбург).
Известный шотландский филантроп и бизнесмен Джош Литтлджон, который не только зарабатывает средства для собственного процветания, решился на весьма благородный шаг – строительство целой деревни для самых незащищенных слоев населения. Главной целью этого благотворительного проекта состоит не только в обеспечении бездомных граждан крышей над головой, но и в создании сообщества, которое поможет восстановить свою жизнь оказавшимся в беде людям.
Сеть ресторанов и магазинов Social Bite обеспечила альтернативным жильем бездомных людей (Грантон, Шотландия).
Наконец-то правительство Шотландии обратило внимание на проблемы бездомных людей. Благодаря этому стали возникать особые благотворительные проекты, которые позволяют хотя бы частично решать их проблемы. Властями запланировано на профилактику бездомности из казны выделить $67,53 миллиона, которые должны быть освоены в ближайшие пять лет. Уже не раз подобные социальные проекты, проводимые различными государствами и благотворительными организациями, освещались на страницах Novate.ru.
Учредитель Social Bite Джош Литтлджон получил медаль от королевы Англии за свои благотворительные проекты.
Но некоторые бизнесмены уже не первый год пытаются решать нарастающую проблему всеми доступными им способами, оказывая посильную помощь попавшим в столь затруднительное положение согражданам.
Владелец сети ресторанов построил деревню для людей, оставшихся без крова над головой.
Так, шотландская сеть кафе и магазинов Social Bite, которая была создана в 2012 году как особый социальный проект Джошем Литтлджоном (Josh Littlejohn), не только обеспечивает бездомных едой, но и дает работу. На данный момент в ней каждый четвертый сотрудник – бездомный. А это немаловажный аспект на пути возвращения человека к обычной жизни.
Каждый нуждающийся города может не только получить бесплатный обед, но и стать сотрудником Social Bite (Шотландия).
Он не ждал помощи от власть имущих, потому что справедливо считал, что политики просто игнорируют этих людей: «Они не те люди, которые будут голосовать, а значит ничего для них не значат». Поэтому и открыл небольшое кафе Social Biteа, но за шесть лет его предприятие разрослось до целой сети магазинов, кафе и ресторана, в которых более 100 000 единиц товара было отдано на нужды бездомных.
На благотворительных мероприятиях в Social Biteа часто присутствуют самые знаменитые и успешные люди.
Его социальное предприятие предлагает своим клиентам в качестве жеста доброй воли оплатить обед или завтрак нуждающимся землякам, и многие с удовольствием это делают. Также ресторатор организовывает всевозможные благотворительные мероприятия, чтобы не только собрать средства для бездомных людей, но обратить внимание общественности на создавшуюся ситуацию. Ведь основной показатель самодостаточности общества – это то, как оно заботится о тех, кто больше всего в этом нуждается.
Строительство деревни для бездомных людей (Эдинбург, Шотландия).
Власти пошли им навстречу и выделили 60 соток земли в Грантоне под строительство жилья, пока только на четыре года, но организаторы столь благородного проекта надеются, что договор будет продлен.
Во избежание непредвиденных ситуаций с земельным участком дома были спроектированы таким образом, что их можно будет без проблем транспортировать и установить в другом месте.
Макет проекта альтернативного жилья для бездомных граждан (Social Bite Village).
Интерьер маленького коттеджа в деревне, построенной для бездомных людей (Social Bite Village в Грантон).
Созданием деревни занималась строительная компания Carbon Dynamic, которая используя экологичные материалы и энергоэффективные технологии смогла организовать вполне комфортное жилое пространство.
Дома созданы исключительно из природных материалов (Social Bite Village в Грантон, Эдинбург).
В каждом домике есть две спальни (Social Bite Village, Шотландия).
В кухне есть все необходимое для приготовления пищи (Social Bite Village).
Санузел в домике для бездомных (Social Bite Village).
В каждом маленьком коттедже нашлось место для двух спален, гостиной, ванной комнаты с душем и туалетом, а также для небольшой оборудованной всей необходимой бытовой техникой кухни.
Уже несколько человек заселилось в комфортный домик в деревне Social Bite Village в Грантон.
Всего же построено 11 небольших коттеджей, которые приютят 20 человек, нуждающихся в крове над головой. На данный момент заселено шесть человек, но уже к Рождеству и остальные претенденты на бесплатное жилье отметят новоселье в очень уютных новеньких домах.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии