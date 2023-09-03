Шотландский ресторатор просто так построил для бездомных сограждан целую деревню

Шотландский ресторатор и филантроп Джош Литтлджон построил деревню для бездомных сограждан (Грантон, Эдинбург).

Сеть ресторанов и магазинов Social Bite обеспечила альтернативным жильем бездомных людей (Грантон, Шотландия).

Учредитель Social Bite Джош Литтлджон получил медаль от королевы Англии за свои благотворительные проекты.







Владелец сети ресторанов построил деревню для людей, оставшихся без крова над головой.

Каждый нуждающийся города может не только получить бесплатный обед, но и стать сотрудником Social Bite (Шотландия).

На благотворительных мероприятиях в Social Biteа часто присутствуют самые знаменитые и успешные люди.

Строительство деревни для бездомных людей (Эдинбург, Шотландия).

Макет проекта альтернативного жилья для бездомных граждан (Social Bite Village).

Интерьер маленького коттеджа в деревне, построенной для бездомных людей (Social Bite Village в Грантон).

Дома созданы исключительно из природных материалов (Social Bite Village в Грантон, Эдинбург).

В каждом домике есть две спальни (Social Bite Village, Шотландия).

В кухне есть все необходимое для приготовления пищи (Social Bite Village).

Санузел в домике для бездомных (Social Bite Village).

Уже несколько человек заселилось в комфортный домик в деревне Social Bite Village в Грантон.