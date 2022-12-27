«Врата ада»: кратер, от которого хотят избавиться в ближайшее время

В 1971 году советские геологи искали в Туркменистане полезные ископаемые в районе поселения Дарваза. В какой-то момент под землей была обнаружена поземная пустота. Спустя небольшое время из нее начал вырываться природный газ. Произошла катастрофа – верхний пласт земли провалился вниз, затянув за собой буровую установку и все машины геологов. Только чудом никто из ученых и рабочих не пострадал. Но самое интересное началось дальше.
Горит Дарваза с 1971 года. |Фото: fotostrana.ru.
После обрушения верхнего пласта грунта и образования кратера в районе Дарвазы, из воронки стал подниматься природный газ. Казалось, что вырывающийся на поверхность газ может представлять опасность для окружающих. А потому было принято решение пойти на устранение газовых залежей путем поджога. Считалось, что кратер выгорит всего за несколько дней. Однако, советские геологи совершили драматическую ошибку. Залежи газа под Дарвазой оказались не маленькими и даже не просто большими, а огромными. В итоге газовый кратер горит по сей день. Так получилась одна из самых известных современных туркменских достопримечательностей с поэтическим названием «Сияние Каракумов», впрочем, в народе закрепилось другое название – «Врата ада».
Гореть будет еще долго. |Фото: Twitter.
Бытует мнение, что каждый год во «Вратах ада» сгорает газа до 50 млрд долларов. Однако, даже туркменские специалисты заявляют о том, что данная цифра является страшным преувеличением. Хотя, конечно же, было бы куда приятнее, если бы газ в Дарвазе не сгорал ради красивых фотографий и эмоций туристов, а добывался с целью продажи. Именно по этой причине власти Туркмении уже не первый год ломают голову над тем, как потушить «Сияние Каракумов». Вот только задача эта отнюдь не тривиальная и готового решения нет. Не знают, как решить проблему кратера, и иностранные специалисты. Впрочем, подготовительные работы к ликвидации «Врат ада» уже начались. В 2018 году решением президента Туркменистана было ликвидировано поселение Дарваза, а конца 2021 года посещать «Врата ада» в силу их опасности, категорически запрещено без специального разрешения.
Деньги горят в буквальном смысле. |Фото: keywordbasket.com.
Однако, едва ли какие-либо запреты скажутся на желании посетить «Сияние Каракумов» у иностранцев. Несмотря на отсутствие какой-либо туристической инфраструктуры, «Врата ада» уже не первое десятилетие являются местом паломничества любителей экзотики со всего мира. Во многом интерес в свое время был подогрет самими властями страны, которые при участии издания National Geographic помогли канадцу Джорджу Коронесу в 2013 году спуститься на дно горящего кратера. Таким образом Коронес стал не только первым человеком, ступившим на порог «ада», но и взял ценные образцы с дна кратера. Оказалось, что в пылающем природном углублении есть жизнь – уникальные бактерии, которые почти нигде больше не встречаются на планете Земля.
Без защитного костюма в Дарвазу спуститься нельзя. ¦Фото: m.fotostrana.ru.
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