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Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Лиллиан Расселл


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Лиллиан Расселл была первой американской звездой в современном понимании этого слова. Несколько десятилетий её имя ассоциировалось с жанром оперетты, она появлялась в водевилях, танцевала и пела в варьете. И неизменно приводила публику в неописуемый восторг. Говорили, что ей достаточно выйти на сцену и просто полировать ногти — публика всё равно с замиранием сердца следила за каждым её жестом. Настолько она была хороша.

Кроме того, Рассел была убеждённой феминисткой и «иконой стиля». Современницы актрисы изо всех сил старались перенять её манеру одеваться и держать себя, даже её взгляды.

Фанни Кембл


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Кроме того, что Фанни Кембл была красавицей и одарённой актрисой, она прославилась ещё и своими литературными сочинениями, в которых пропагандировала антирабовладельческие взгляды.

Лотта Крабтри


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Американская актриса Лотта Крабтри обладала редким сочетанием незаурядной внешности, весёлого нрава и острого ума. У неё были явные склонности к инвестиционной деятельности, не говоря уже об иностранных языках, живописи и верховой езде.

Мэри Андерсон


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Мэри Андерсон — тоже актриса, прославившаяся ролями в шекспировских постановках. Её актёрское образование ограничилось десятью уроками у актёра Джорджа Вандерхоффа.
Этого оказалось достаточно (вкупе с классической красотой, несомненным талантом и выразительным голосом) чтобы завоевать сердца публики на двух континентах.

Энн Сазерленд


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Это сейчас, в эпоху интернета, каждый желающий может любоваться фотографиями красоток разной степени обнажённости сколько угодно. В 19 веке с этим было намного сложнее. Поэтому такой большой популярностью пользовались коллекционные карточки с изображениями женщин, которые вкладывались в пачки с табаком. Энн Сазерленд была одной из самых популярных «табачных» моделей.

Эвелин Несбит


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Задумчивая, скучающая, надменная — таких эпитетов удостаивалась одна из самых знаменитых натурщиц 19 — начала 20 веков Эвелин Несбит.

Во времена Несбит её изображения появлялись практически везде — от живописных полотен до фотографий, игральных карт и почтовых открыток.

Айседора Дункан


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Из всего нашего списка имя Айседоры Дункан, пожалуй, больше всего «на слуху». Знаменитая танцовщица положила начало новому направлению в искусстве. Она считала, что танец — не просто идеально выполненный набор заученных движений, а свободное продолжение движений исполнителя, свободное выражение его собственных чувств.

Билли Барлоу


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Как и Лиллиан Расселл, Билли Барлоу прославилась, выходя на сцену в опереттах, водевилях и везде, где нужно было петь, танцевать и демонстрировать точёные ножки в чулках. Она объездила с гастролями чуть ли не весь мир и везде сводила публику с ума, особенно, ясное дело, мужчин.

Хелен Анна Хельд


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Хелен Анна Хельд — ещё одна красавица 19 века, чья кокетливость и готовность демонстрировать ноги позволили ей снискать славу «похитительницы мужских сердец».

Она блистала на Бродвее, и толпы поклонников готовы были не всё, чтобы только попасть на её представление.

Лили Лангтри


Женщины, вскружившие головы многим мужчинам в XIX веке

Лили Лангтри была выдающейся женщиной. Она была красивой, умной, страстной, успешной в делах и невероятно удачливой.

Не успев показаться в высшем обществе, она с ходу очаровала принца Уэльского и будущего короля Англии Эдварда VII и стала его фавориткой. Портрет Лили кисти известного художника Джона Миллеса был признан «картиной года». Чуть позже судьба подарила ей встречу с Оскаром Уайльдом, который помог ей стать актрисой. У неё было всё, о чём она только могла пожелать — огромная яхта, два шикарных особняка по обе стороны океана, толпы поклонников и даже собственный театр.

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