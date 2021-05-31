Cтарообрядцы: чему они будут учить спецназ

«Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы», — отметил он.

По его словам, они могут «и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить». Шойгу уточнил, что старообрядцы уже обучают военных навыкам жизни в сложных климатических условиях.