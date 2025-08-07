Хитрая фишка ремней безопасности, о которой не знает большинство водителей

Если вам никогда не приходилось приобретать для любимой «ласточки» запчасти на вторичном рынке, то значит вы или очень богатый человек, или у вас нет автомобиля. Примечательно, что не брезгуют б/у деталями даже те, кто ремонтирует автомобили премиального сегмента. Сломаться в машине может все что угодно, даже такая в целом бесхитростная на первый взгляд штуковина, как ремень безопасности.
Можно поменять самому. |Фото: drive2.ru.
При желании поменять ремень безопасности в автомобиле можно самостоятельно. Ничего принципиально сложного в этом деле нет, хотя повозиться все равно придется. Само собой, прежде чем снимать старый ремень безопасности, следует купить новый или по крайне мере подержанный. И вот здесь-то начинается самое интересное. Познакомившись с новой деталью поближе, некоторые граждане начинают думать, что она бракованная или сломанная.
Поменять можно самому. |Фото: drive2.ru.
Все дело в том, что ремень безопасности после покупки отказывается вытягиваться из барабана. Кто-то эту «поломку» обнаруживает только оказавшись дома, после чего начинает гневно звонить продавцу или даже стремительно летит обратно в магазин. Однако, в действительности повода переживать нет. Снятый ремень безопасности не тянется из барабана не потому, что он сломан или заклинил, а потому, что так и было задумано производителями.
Ремень просто так не тянется. |Фото: ya.ru.
Дело в том, что катушка ремня сконструирована таким образом, чтобы полотно извлекалось только при нахождении в правильном положении. Другими словами, до тех самых пор, пока катушка не будет установлена в автомобиль, работать ремень безопасности не будет.полотен с вертикальным натяжением, так и задних ремней с горизонтальным натяжением. Кстати, так как каждая из деталей сконструирована для работы в своей плоскости, поменять передний и задний ремни нельзя даже теоретически.
Ничего сложного. ¦Фото: vk.com.
