7 машин из 1980-х, о которых мечтали неискушенные советские автомобилисты

О каких автомобилях мечтали советские граждане?
В советский период отношение людей к автомобилям было совсем не таким, как сейчас. Стоимость престижных моделей приравнивалась к цене однокомнатной квартиры. Даже если имелась нужная сумма денег, надо было ждать очереди на приобретение транспортного средства не меньше 5 лет.
1. Волга-24/3102
Волга-3102 в музее советского автопрома в Иваново. Фото: wikimedia.org
Данная модель авто была заветной мечтой каждого гражданина СССР. Разные вариации этой марки вышли на советский рынок в период конце 70-х годов 20 века. Самой престижной среди них считалась модель 3102, которую ГАЗ выпустил в 1982 году.
Многие стремились купить именно черную «Волгу», чтобы подчеркнуть свою принадлежность к высшим слоям общества. Такие машины были у руководителей крупных предприятий, космонавтов, артистов. Стоили новые модели около 16000 рублей, в то время как средняя зарплата на муниципальных предприятиях составляла 250-300 рублей в месяц.
2. ВАЗ-2107
ВАЗ-2107 отличалась большим количеством хромированных деталей. Фото: wikimedia.org
Люксовая модель 2107 являлась удачной модификацией ВАЗ-2105. Капот автомобиля украшала массивная радиаторная решетка, которая придавала машине сходство с престижными Мерседесами.
Стать обладателем ВАЗ-2107 стремились молодые парни, рассчитывая произвести впечатление на самых красивых девушек. Новая модель отличалась от альтернативных старых вариантов множеством хромированных деталей и качественными материалами, используемыми для отделки салона, прямыми линиями кузова, простотой конструкции, лаконичностью приборной панели, на которой были размещены только самые необходимые опции.
Новые ВАЗ-2107 в салонах продавали за 9700 рублей.
3. ВАЗ-2108
ВАЗ-2108 стала первой моделью с передним приводом в России. Фото: wikimedia.org
В 1984 году на советский авторынок вышла модель ВАЗ-2108. От других автомобилей страны ее отличал принципиально новый тип конструкции ходовой части: это была первая модель с передним типом привода, созданная российскими разработчиками.
Технология была заимствована конструкторами завода у создателей бренда Porsche. Чтобы автомобиль выгодно отличался на фоне классических моделей, производители не пожалели денег на качественные детали двигателя. По функционалу эта модель не уступала возможностям ГАЗ-24/3102. Машина стоила примерно 8300 рублей.
4. ВАЗ-2109
Благодаря вместительности, ВАЗ-2109 прекрасно подходила для семейных поездок. Фото: autoiwc.ru
ВАЗ-2109 эксперты относят к категории практичных авто. Пятидверная модель была выпущена в 1987 году. Просторный салон позволял с комфортом разместиться не только водителю, но и четырем пассажирам. Именно эта конструктивная особенность сделала ВАЗ-2109 мечтой многодетных родителей, предпринимателей и рекетиров. Самыми востребованными стали модели с вишневого и сине-серого цвета.
Обновленная ходовая часть позволила повысить производительность транспортного средства, но и увеличила цену. Купить ВАЗ-21/09 в Советском Союзе можно было за 9000 рублей.
5. Москвич-2141
Москвич-2141 был оснащен мотором объемом 1,4 литра. Фото: wikimedia.org
Москвич-2141 вышел на авторынок в 1987 году. Модель имела классический для своего времени кузов с четкими линиями и округлыми формами. Разрабатывая дизайн и конструкцию авто, производители московского автозавода опирались на западные образцы, но адаптировали под вкусы советских водителей.
Автомобиль полюбился советским водителям за вместительный багажник и отличную работу всех компонентов ходовой части. Москвич был оснащен 1.4-литровым двигателем с четырьмя цилиндрами, которые обеспечивали ему достаточную мощность для эксплуатации в городских условиях. Кроме того, салон этой машины был гораздо удобнее, чем у автомобилей, выпушенных в СССР в 1970-х годах.
Однако стоимость этой модели авто была явно завышена – 9600 рублей. Сравнивая его с другими популярными моделями, многие принимали решение о покупке «девятки» или «семерки».
6. Tatra-613
Tatra-613 могла разогнаться до 200 км/ч. Фото: wikimedia.org
Если накопить денег на покупку отечественного автомобиля было вполне реально для граждан СССР, занимавших руководящие посты, то об иномарках они могли только мечтать. Так, многие водители в период 1970-1980 годов мечтали прокатиться на чешской модели Tatra-613.
От отечественного автопрома эта модель отличалась не только качеством сборки, но и объемом двигателя и местом его расположения. Согласно международным стандартам, двигатель, установленный в задней части машины, обеспечивает транспортному средству возможность разгона до предельных скоростей за несколько секунд. Tatra-613 развивала скорость до 200 км/ч.
7. Firebird
Firebird мог попасть в СССР лишь как «дефицитный импорт». Фото: wikimedia.org
Еще одной недостижимой импортной мечтой советских водителей стал автомобиль Firebird. Эта модель классифицировалась как авто третьего поколения. Серийный выпуск Firebird был налажен в 1982 году в Америке.
Отличительными особенностями модели стали турбонаддув, необычный дизайн, обтекаемая форма и наличие агрессивных линий кузова. Особый шик машине придавала массивная радиаторная решетка.
Зарубежные технологии сборки позволили разработчикам создать не только привлекательный внешне автомобиль, но и установить в нем инновационные для своего времени опции, обеспечивающие водителю комфорт управления транспортным средством: система управления климатом, стереосистема и электрические стеклоподъемники.
В зависимости от версии сборки, у Firebird могла быть как механическая, так и автоматическая коробка передач. Некоторые модели имели сидения повышенной комфортности и множество декоративных элементов в отделке салона.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии