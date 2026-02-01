«Ступенька» на Эвересте, и ещё 6 чудес природы, которые мир потерял за последние полвека

За последние полвека множество природных чудес были утрачены. /Фото:kathmandupost.com, yubanet.com
Мир неустанно меняется, что-то в нём приходит, а что-то уходит. С природными объектами происходит то же самое, и исчезновение большинства из них замечают разве что учёные. Но есть такие феномены Земли, которые были известными достопримечательностями, и их утрата просто не могла пройти бесследно, и теперь их красоты остались лишь на фотографиях.
1. Ледник Чакальтая
Горнолыжный курорт в Боливии на леднике в 1980-е (слева) и сегодня (справа). /Фото: unofficialnetworks.com
На территории боливийских Анд в Южной Америке много лет существовал ледник Чакальтая, который, в том числе стал местом для работы знаменитого горнолыжного курорта. Но в середине 2000-х туристическую точку пришлось закрыть, так как там стало не хватать... снега и льда. Причина тому - чрезвычайно быстрый отход андских ледников, в том числе и ледника Чакальтая. Такие изменения происходят из-за изменения климата: в регионе повышается температура, растёт влажность и меняется характер выпадения осадков. Причём процесс протекает даже быстрее, чем прогнозировали учёные: по информации редакции novate.ru, по подсчётам специалистов, ледник должен был дожить до 2015 года, но он полностью растаял уже в 2009-му.
2. Лазурное окно
Одно из самых живописных мест Мальты было утрачено. /Фото: timesofmalta.com
Под таким красивым названием некогда был известен не менее прекрасный природный объект - вымытое отверстие в известняковых скалах острова Гозо на Мальте. По мнению исследователей, природа трудилась над этим местом на протяжении сотен лет, и всё это время оно успешно выдерживало тысячи штормов. Однако всему приходит конец: 8 марта 2017 года поднялся сильнейший шторм в сезоне, перед которым Лазурное окно уже не смогло устоять и упало в море.
3. Ступень Хиллари
Одно землетрясение - и огромная скала-ступенька у вершины Эвереста пропала. /Фото: kathmandupost.com
На Эвересте есть множество опасных мест, но одно из них, судя по всему, навсегда утрачено уже больше 8 лет. Речь идёт о так называемой «Ступени Хиллари» - скалистом выступе недалеко от вершины высочайшей горы на планете, названном в честь знаменитого покорителя Эвереста сэра Эдмунда Хиллари. Этот выступ был известен всем альпинистам из-за своей сложности и необходимости преодолеть путь на вершину южным маршрутом. Тем более неожиданно было одному из опытных скалолазов Лхакпе Рангду в 2017 году не увидеть этот объект. О реальном статусе Ступени Хиллари спорят до сих пор: кто-то считает, что она исчезла совсем, а кто-то допускает её частичное сохранение под грудой камней. Впрочем, все сходятся на версии об обстоятельствах её потери - скорее всего, она обрушилась в результате землетрясения в Непале ещё в 2015 году.
4. Слимс-Ривер
Панорама реки Слимс в 1980-е (сверху) и после 2017 года (снизу). /Фото: fr.wikipedia.org, hakaimagazine.com
В начале лета 2017 года на территории Юкона в Канаде местные наблюдали поразительное явление - река Слимс полностью исчезла с лица земли буквально за трое суток. Учёные назвали этот феномен «речным пиратством», потому что климат буквально отобрал у людей целую речку. А случилось так потому, что в тех местах активно отходил ледник Каскавулш, питавший близлежащие водоёмы. По мнению геологов, это последствие глобального потепления может затронуть и другие местные реки и озёра, а также повториться в других уголках планеты.
5. Секвойя «Туннель»
Самая известная секвойя-туннель в Калифорнии погибла от урагана. /Фото: yubanet.com
Благодаря своим гигантским размерам и толщине секвойи сами по себе являются очень впечатляющими деревьями. Но та, что именовалась «Туннелем» и располагалась в калифорнийском парке Калаверас, была особенной. Это была единственная секвойя в Калифорнии, которая имела арочный проём в стволе, достаточно большой, чтобы через него можно было проехать на автомобиле. Однако в 2017 году этот уникальный объект был утрачен в результате урагана, повалившего дерево, простоявшее перед этим не менее тысячи лет. С тех пор в регионе все арки из секвойи либо сложены из брёвен, либо являются давно погибшими деревьями.
6. «Палец Бога»
Утраченная достопримечательность Гран-Канарии. /Фото: todocoleccion.net, en.wikipedia.org
Одна из туристических жемчужин испанской Гран-Канарии - это Эль Дедо де Диос, также известный как «Палец Бога». Вернее, она ею была, пока существовала, так как была утрачена ещё 20 лет назад. Удивительной красоты скальное образование на Канарских островах столетиями было источником вдохновения художников и путешественников. Однако историю «Пальца Бога», созданного природой, последняя же и закончила: в ноябре 2005 года на регион обрушился тропический шторм «Дельта», который причинил немало разрушений на побережье, в том числе - уничтожил верхнюю часть Эль Дедо де Диос, простоявшего перед этим целых 300 тысяч лет.
7. Аральское море
Процесс высыхания Аральского моря на спутниковых снимках. /Фото: podniesinski.pl
Пожалуй, это самый известный пример утраченного природного объекта в последние годы на постсоветском пространстве. В ранние времена Аральское море считалось одним из пяти крупнейших на планете водоемов, не имеющих выхода к океану. А сегодня от него осталось лишь несколько мелководных участков, да и то, они сохранились, скорее всего, просто потому, что находились недалеко от Каспийского моря. Исчезновение Аральского моря было процессом стремительным, начавшимся во второй половине ХХ века - судя по всему, причиной тому стала смена движения русла двух рек, Амударьи и Сырдарьи, которые использовали при СССР для орошения сельскохозяйственных угодий. Повернуть вспять этот процесс невозможно, поэтому прямо сейчас мы наблюдаем оконачательно исчезновение Аральского моря, которое специалисты называю «одной из худших экологических катастроф в мире».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии