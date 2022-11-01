Опасность имён на Руси

Древние славяне искренне верили в целостность семьи. Все родственники, даже самые дальние входили в один большой фамильный род, объединенный невидимой духовной связью. Само собой, в такой структуре важна была каждая деталь, вплоть до имен, которые давали новорожденным. Эта традиция постепенно угасла и теперь мы называем детей так, как хочется нам. А ведь некоторые из русских имен не зря считались опасными!
Обереги
С давних времен славяне не доверяли истинного имени незнакомцам. Кто знает, вдруг порчу наведет? Отсюда и пошла традиция своеобразных оберегов-имен: Нелюб, Жихарь, Бедок, Нелюб, Злыдня… Мало кто из иностранцев понимал, отчего славяне так друг друга не любят!
Одно имя
Вопреки распространенному мнению, древние славяне очень редко давали одинаковые имена в одной семье. Считалось, что за каждым именем «приглядывает» свой собственный хранитель. Поверье гласит: за двумя такой хранитель углядеть не успеет — умрет один, умрет и второй.
Язычество
С 988 года имена на Руси стали меняться. Христианство не терпело конкуренции и прозвища в честь древних идолов оказались под запретом. Велес, Ярило, Перун и Мокоша сменялись более привычными именами при крещении. Креститель Руси, Владимир Красно Солнышко, перекинулся в Василия, его сыновья Борис и Глеб крестились как Роман и Давид.
Мученики
Но даже христианские устои не смогли окончательно искоренить врожденное язычество славян. Имена чаще всего давали по святцам, старательно избегая тех, что принадлежали великомученикам: считалось, можно получить с именем ту же судьбу. Татьяна, Прокопий, Варвара, Георгий — эти имена раньше встречались особенно редко.
Судьба имени
Вообще, идея о том, что вместе с именем человек получает новую судьбу, жила на Руси очень долго. Детей никогда не называли в честь недавно погибших родственников. Утопленников же и вовсе старались забыть поскорее, а уж дать ребенку его имя и вовсе считалось чуть ли не самой плохой приметой.
Усыновление
При усыновлении ребенка всегда меняли не только фамилию, но и имя. Старое считалось проклятым, ведь остаться сиротой — большое несчастье. Новое же должно было принести ребенку и новую судьбу.
Украсть имя
Сейчас любой может пойти в паспортный стол и сменить имя на имя какой-нибудь знаменитости. Что ж, может быть, в этом и есть смысл. На Руси, по крайней мере, верили, что чужое имя изменит человека до неузнаваемости, поскольку в одно смешаются две совершенно разные судьбы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии