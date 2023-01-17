6 мест мира, где остро не хватает мужчин

1. Бразильская женская коммуна Ноива ду Кордейру (Белу-Вале, Бразилия)
Эта община насчитывает порядка 600 бразильянок в возрасте от 20 до 35 лет. Основным средством существования в нем является сельское хозяйство, многие женщины в коммуне имеют мужей и сыновей, однако те вынуждены работать в других городах и лишь некоторым разрешено видеться на выходных.
Год назад представительницы этого замечательного поселения выступили с обращением к мужчинам планеты через страницу коммуны в Facebook и местную прессу, с предложением переехать к ним на постоянное место жительство. Основными намерениями женщин являются романтические отношения и брак.
2. Туареги (проживают в Мали, Нигере, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии)
У туарегов есть понятие «Асри» — это абсолютная свобода нравов у всех незамужних женщин туарегов, независимо оттого, являются ли они девушками, разведенными или вдовами. Чем больше у неё любовников, тем выше её репутация. Девушка не может быть выдана замуж против своей воли.
3. Северные Марианские Острова (Тихий океан)
Здесь проживает 756 мужчин на 1000 женщин. Причем в возрастной группе от 18 до 64 лет женщин еще больше — 686 мужчин на 1000 женщин.
4. Киев (Украина)
В этом городе 54% населения — женщины, что позволило городу получить титул самого привлекательного города для холостяков со всего мира.
Такое дамское превосходство может показаться мелочью, однако в действительности подобная цифра считается статистически значимой и способной влиять на «расстановку сил» при поиске второй половинки.
5. Будапешт (Венгрия)
Женское население этого города составляет 53%.
6. Что касается России, то тут для холостяков тоже неплохо
Россия тоже стабильно входит в рейтинг «женских» стран. На 66 млн российских мужчин приходится более 76 млн женщин.
Самый большой «половой дисбаланс» в Иванове: на 100 мужчин приходится 190 женщин. В Ярославле — 179 женщин на 100 мужчин, в Чите — 177, в Курске — 174, в Нижнем Новгороде и Твери — 173, в Туле — 171, в Барнауле и Перми — 170.
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