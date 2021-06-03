Чем грозят миру 59 древних египетских саркофагов, обнаруженных и открытых совсем недавно

Сразу пятьдесят девять новых саркофагов – находка в некрополе Саккары

Сразу несколько десятков саркофагов обнаружили в Египте

Пирамида Джосера - еще одно загадочное древнеегипетское сооружение

При чем тут Тутанхамон

В саркофагах Саккары найдены мумии жрецов и вельмож Древнего Египта

Гробница Тутанхамона замечательна тем, что внутри было обнаружено огромное количество предметов из золота

Маска Тутанхамона - из золота, украшенная самоцветами, - покрывала голову и грудь мумии фараона

Археолог Говард Картер над саркофагом Тутанхамона

Лорд Джордж Карнарвон

Под охраной древних богов?

Говард Картер скончался в 1939 году, спустя шестнадцать лет после открытия гробницы; по-видимому, руководителя раскопок проклятие обошло стороной

Есть версии, что защищать гробницы от вторжения могли не древние боги, а достижения древних химиков - возможно, в дело вступали ядовитые вещества, оставленные в гробнице

Исследования найденных саркофагов только начинаются