Чем грозят миру 59 древних египетских саркофагов, обнаруженных и открытых совсем недавно

Еще год назад над такими суевериями все только посмеялись бы. Но 2020 год научил мир относиться с уважением к самым невероятным сюжетам – неизвестно, которому из них доведется воплотиться в жизнь следующим. Неудивительно, что обнаружение пятидесяти девяти древних саркофагов в Египте вызывает столько вопросов, ведь захоронения эти не только найдены и извлечены, а еще и потревожены, как когда-то это произошло с гробницей фараона Тутанхамона.
Сразу пятьдесят девять новых саркофагов – находка в некрополе Саккары
Сто лет назад открытие гробницы Тутанхамона было сопряжено со многими неприятностями – тут и неспокойная политическая обстановка в Египте, и препятствия для изучения найденных сокровищ, и, разумеется – подозрительно частые случаи смертей среди тех, кто имел отношение к находке. Вполне уважаемые люди всерьез рассуждали о причастности давно умершего фараона к разным таинственным происшествиям в XX веке. Неудивительно, что и открытые недавно захоронения вновь возбудили интерес к легендам о проклятиях, которые обрушиваются на потревоживших древние гробницы.
Сразу несколько десятков саркофагов обнаружили в Египте
В данном случае простор для фантазии открывается довольно широкий: в Саккаре обнаружены пятьдесят девять древних саркофагов, в большинстве из них сохранились мумии.
Саккара – это древнейший некрополь Мемфиса, он находится в нескольких десятках километров к югу от Каира. Здесь когда-то была возведена первая из известных нам пирамид и вообще самое старое из крупных каменных сооружений – ступенчатая пирамида Джосера высотой 62 метра. Ее возраст – больше четырех с половиной тысяч лет. Неподалеку от этой пирамиды - десять других, а еще - целая система погребальных камер, изучение которых пока в самом разгаре: по мнению археологов, впереди еще многих открытий, подобных тому, что сделано в последние месяцы.
Пирамида Джосера - еще одно загадочное древнеегипетское сооружение
Некрополь Саккары, который носит такое название по имени Сокара, бога плодородия и покровителя мертвых, в 2018 году уже приоткрыл завесу над древними тайнами. Тогда в шахтах были обнаружены многочисленные мумии животных, а также гробница жреца V династии Древнего царства. Возраст тех мумий – около 44 веков. А спустя два года, в августе 2020, в некрополе Саккары нашли эти саркофаги – не один, не два, а целых пятьдесят девять.
При чем тут Тутанхамон
Саркофаги извлекли из шахт глубиной от десяти до двенадцати метров. Состояние находок оказалось удивительно хорошим, учитывая их возраст – благодаря герметичности помещений, где хранились саркофаги, химические реакции там проходили с минимальной интенсивностью. Возраст найденных артефактов ученые оценивают примерно в 26 веков (захоронения датируются 664 – 525 годами до н.э.).
В саркофагах Саккары найдены мумии жрецов и вельмож Древнего Египта
По всей видимости, тела, которые содержатся в найденных саркофагах, принадлежали жрецам и высшим чиновникам XXVI династии. Кроме саркофагов из глубин древних шахт извлекли 28 статуэток богов – не нужно списывать со счетов могущественных покровителей фараонов.
Разумеется, параллели с обнаружением гробницы Тутанхамона возникли сразу же, как только существование пятидесяти девяти саркофагов с мумиями внутри стало достоянием общественности. Когда-то мир был потрясен сообщением о находке в Долине царей в Луксоре гробницы Тутанхамона.
Гробница Тутанхамона замечательна тем, что внутри было обнаружено огромное количество предметов из золота
Новость стала сенсацией хотя бы потому, что в начале XX века обнаружить нетронутые захоронения египетских царей казалось невозможным. На протяжении сотен и тысяч лет эти погребения становились целью грабителей, которые видели их главную ценность в стоимости золота и драгоценных масел, а не во вкладе в историческую науку.
Маска Тутанхамона - из золота, украшенная самоцветами, - покрывала голову и грудь мумии фараона
Впервые гробницу Тутанхамона вскрыли, по-видимому, уже через несколько десятилетий после его смерти, но большая часть ценностей по какой-то причине оказалась на месте. Возможно, воров задержали – те, кто был облечен властью, либо носители некоей другой силы.
С тех пор гробницу вскрывали еще по крайней мере один раз, об этом свидетельствует тот беспорядок, что обнаружили археологи внутри комнат в 1922 году. Тем не менее вход в гробницу был опечатан – скорее всего, после наспех восстановленного в камере порядка.
Археолог Говард Картер над саркофагом Тутанхамона
Жизнь и судьба фараона Тутанхамона, его смерть, а уж тем более – его гробница оказались окруженными разными таинственными легендами, а ведь до обнаружения захоронения сам факт существования такого правителя ставился под сомнение. Этот фараон, пришедший к власти еще в детском возрасте, прожил всего около двадцати лет. Причина его смерти окончательно не установлена – состояние мумии в найденном саркофаге не позволило сделать какие-либо точные выводы. Предполагается, что Тутанхамон, правивший в XIV веке до н.э., был убит во время дворцового переворота.
Лорд Джордж Карнарвон
Гробница была найдена в ноябре 1922 года группой исследователей под руководством Говарда Картера, английского археолога и египтолога. Финансировал раскопки страстный любитель египетских древностей, лорд Карнарвон, который превратил эти поиски захоронений в дело всей своей жизни. Он и затеял раскопки, которые спустя несколько лет увенчались-таки успехом: исследователи наткнулись на запертую и запечатанную гробницу. Впереди были несколько лет изучения тех ценностей, что скрывались внутри.
Под охраной древних богов?
В 1922 году как раз разрешился кризис, связанный борьбой египтян за независимость от Британии; это сказалось и на отношении к вывозу англичанами найденных ими сокровищ, и вообще на допуске недавних хозяев африканских колоний к историческим ценностям нового государства. Благодаря этому мумия и наполнявшие гробницу артефакты остались в Египте. Вывозить найденные древние диковинки давно уже стало популярным развлечением англичан, путешествующих по этой североафриканской стране.
Говард Картер скончался в 1939 году, спустя шестнадцать лет после открытия гробницы; по-видимому, руководителя раскопок проклятие обошло стороной
Вскоре после триумфального представления находки мировому сообществу появилась и легенда о проклятии фараона. Первой «жертвой» стал сам лорд Карнарвон, который скоропостижно скончался в марте 1923 года – через четыре месяца после триумфального открытия.
Говорили, что на щеке этого английского лорда незадолго до смерти появился такой же шрам, что «украшал» лицо мумии из саркофага, якобы Карнарвон задел при бритье след от укуса насекомого. Так или иначе, а к 1929 году умерло уже больше двадцати человек, так или иначе причастных к раскопкам: присутствовавшие при вскрытии гробницы и их близкие. Причины смерти были самые разные – болезни и несчастные случаи; член египетской королевской семьи, присутствовавший на торжественном открытии гробницы, был застрелен собственной женой. Даже сводный младший брат Карнарвона стал кандидатом в жертвы Тутанхамона – в 1929 году он умер от малярии.
Есть версии, что защищать гробницы от вторжения могли не древние боги, а достижения древних химиков - возможно, в дело вступали ядовитые вещества, оставленные в гробнице
Как было не заговорить о связи этих печальных происшествий с древним проклятием? Не то дух фараона таким образом мстил за свой потревоженный покой, не то при сооружении гробницы использовались какие-то не распознанные пока способы навредить тем, кто посягнет на покой царя, - например, с помощью летучих ядов.
Версии о проклятии гробницы Тутанхамона придерживались очень уважаемые лица, включая видных археологов, да и лучших представителей британского общества – чего стоил один сэр Артур Конан Дойл! Теория была охотно подхвачена газетами. Больше того – ее распространили и на другие вскрытые гробницы, в том числе могилу Тамерлана в Самарканде.
Исследования найденных саркофагов только начинаются
Появлялись литературные произведения о зловещем проклятии, некоторые, правда, развенчивали миф о вмешательстве потусторонних сил, как, например, «Тайна египетской гробницы» Агаты Кристи. В нем причина нескольких смертей после вскрытия гробницы фараона имело вполне объяснимую и прозаическую природу.
Пятьдесят девять саркофагов некрополя Саккары ждут дальнейшие исследования, а позже их планируют выставить для обозрения в Большом Египетском музее, открытие которого запланировано на 2021 год. А кроме этого – ученые утверждают, что некрополь, скорее всего, скрывает куда больше тайн, чем удалось раскрыть к 2020 году.
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