Почему англичане в XIX веке буквально сходили с ума от папоротников

С чего началась птеридомания

В период птеридомании в Англии появилась сотня книг о папоротниках

Хрустальный дворец на Всемирной выставке 1851 года. Источник: commons.wikimedia.org

Как проявлялась птеридомания

Ящики Уорда, позже получившие название «флорариумы»

Биктон-парк в графстве Девон - один из первых вариантов английского сада с папоротниками. Источник: commons.wikimedia.org

Папоротники украшали посуду, предметы интерьера, одежду, украшения, даже печенье!

Мода приходит – мода уходит

Рисунок одного из папоротников, получивших имя Уильяма Хукера, знаменитого английского ботаника. Источник: pinterest.com

Осенью на папоротники начиналась «охота». Источник: daily.jstor.org