Как размножить смородину отводками осенью

Конечно, можно размножать смородину черенками, но пока появятся плоды, пройдет слишком много времени. Гораздо быстрее сделать это, прикопав отводки осенью. Следующим летом уже можно получить небольшой кустик, который станет быстро набирать силу на новом месте, и быстро даст первый урожай.







Пошаговая инструкция

На кусте с особенно крупными и ароматными ягодами выбираем однолетние или двухлетние побеги, растущие по периферии.Прикапываем их, не отделяя от растения. Прижимаем доской, камнем или пришпиливаем прочной проволокой.Прикопанные ветки получают питание от материнского растения, одновременно образуя собственную корневую систему.Осенью вносим калий и фосфор, весной подкармливаем азотом. В середине июня — начале июля на части побега, находящейся в земле, образуется достаточно корней для того, чтобы питать его самостоятельно.В это время их можно отделить от куста секатором или, если позволяет время оставить еще на месяц. Тогда на отводке появится несколько корневых систем, соответственно, 1 ветку можно будет разрезать на части и получить больше посадочного материала.Секатором отделяем отводку от материнского куста и высаживаем в подготовленную заранее яму. Ее выкапываем размером 50 х 50 глубиной 35-40 см. Насыпаем 2 ведра перегноя или компоста, добавляем минеральные удобрения, например Нитрофоску (3-4 ст. л.).Перемешиваем.Наливаем ведро-два воды и даем ей время пропитать землю – 1 час.Затем высаживаем смородину на постоянное место, поливаем.Мульчируем перегноем или компостом.Таким образом можно размножать не только черную смородину, но и красную, и белую, и крыжовник и другие кустарники. Если не успели это сделать осенью, можно прикопать отводки весной, а а к концу лета получить полноценный посадочный материал.