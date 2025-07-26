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Как размножить смородину отводками осенью

Конечно, можно размножать смородину черенками, но пока появятся плоды, пройдет слишком много времени. Гораздо быстрее сделать это, прикопав отводки осенью. Следующим летом уже можно получить небольшой кустик, который станет быстро набирать силу на новом месте, и быстро даст первый урожай.

Как размножить смородины отводками осенью

Пошаговая инструкция


На кусте с особенно крупными и ароматными ягодами выбираем однолетние или двухлетние побеги, растущие по периферии.
Прикапываем их, не отделяя от растения. Прижимаем доской, камнем или пришпиливаем прочной проволокой.

Как размножить смородины отводками осенью

Прикопанные ветки получают питание от материнского растения, одновременно образуя собственную корневую систему.
Осенью вносим калий и фосфор, весной подкармливаем азотом. В середине июня — начале июля на части побега, находящейся в земле, образуется достаточно корней для того, чтобы питать его самостоятельно.

Как размножить смородины отводками осеньюКак размножить смородины отводками осенью

В это время их можно отделить от куста секатором или, если позволяет время оставить еще на месяц. Тогда на отводке появится несколько корневых систем, соответственно, 1 ветку можно будет разрезать на части и получить больше посадочного материала.

Как размножить смородины отводками осенью

Секатором отделяем отводку от материнского куста и высаживаем в подготовленную заранее яму. Ее выкапываем размером 50 х 50 глубиной 35-40 см. Насыпаем 2 ведра перегноя или компоста, добавляем минеральные удобрения, например Нитрофоску (3-4 ст. л.).

Как размножить смородины отводками осенью

Перемешиваем.

Как размножить смородины отводками осенью

Наливаем ведро-два воды и даем ей время пропитать землю – 1 час.

Как размножить смородины отводками осенью

Затем высаживаем смородину на постоянное место, поливаем.

Как размножить смородины отводками осенью

Мульчируем перегноем или компостом.

Как размножить смородины отводками осенью

Таким образом можно размножать не только черную смородину, но и красную, и белую, и крыжовник и другие кустарники. Если не успели это сделать осенью, можно прикопать отводки весной, а а к концу лета получить полноценный посадочный материал.

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