Скала-ряба: утёс в китайской провинции раз в 30 лет...сносит яйца

Во всём мире множество самых разных достопримечательностей, которые поражают воображение. Но если фишки одних понятны даже ребёнку, то вот феномены других трудно объяснить даже светилам науки. Вот как раз к последним и относится простая на первый взгляд скала в небольшом китайском селении, а всё потому, что она раз в тридцать лет...«сносит» яйца из камня. И учёные до сих пор не способны ответить на все вопросы, связанные с загадкой этой горы-рябы.
Уникальная скала, которая ставит в тупик и учёных, и туристов. /Фото: travelask.ru
Этот уникальный объект представляет собой скалу, которая на китайском называется Чан Да Я, что означает «гора, которая несёт яйца». Хотя ещё внешний облик не отличается от любой другой горы. Впрочем, это было только на первый взгляд, потому что при ближайшем рассмотрении можно заметить, что она буквально усыпана большим количеством выступающих камней, которые отличаются овальным или круглым силуэтом, несколько подобные на куриные.
Удивительный природный объект. /Фото: leprechaun.land
Для местных жителей этот феномен уже давно стала частью повседневности. Правда, они к нему относятся как к возможности получить талисман для своей семьи. За долгие годы у них сформировалось определённое суеверие: если молодожёны сумеют стать владельцами каменного яйца из скалы, то они обязательно станут родителями мальчика, а это является для китайцев большой радостью. Имеет значение также цвет: если чаще всего находятся чёрные камни, а вот куда реже можно отыскать породу в тёмно-синих либо и вовсе бордовых оттенках. Отличается и их масса, которая, по информации редакции novate.ru, может достигать и тридцати килограммов.
Совершенно очевидно, что феномен китайской скалы Чан Да Я не мог не заинтересовать исследователей. В результате на протяжении многих лет стараются раскрыть и сформулировать хоть какое-то научное объяснение, почему так происходит. Так, геологам после тщательного изучения состав скальной породы, а также этих самых яиц пришли к выводу, что их химическая структура отличается друг от друга: если сама гора Ганденг, частью которой была скала, является скоплением твёрдых отложений, но Чан Да Я состоит, в частности, из известкового камня, который подвержен эрозии.
Феномен скалы остаётся загадкой для учёных. /Фото: kienthuc.net.vn
Вот и получается, что когда известняк подвергается эрозии, камень начинает постепенно выкатываться из утёса. Вот только на некоторые вопросы ответы учёные по-прежнему дать не могут: например, неясно, каким образом столь мягкая порода, из которой была образована скала ещё в пределах Кембрийского периода, вообще сохранился на протяжении полумиллиарда лет. Генезис самих яичных камней в известковой скале также неизвестен, как и то, почему они принимают такие правильне круглые формы. Впрочем, это добавляет лишь таинственности этому объекту, являющемуся одной из самых необычных достопримечательностей Китая.
