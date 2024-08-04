Уроки стиля от Раисы Горбачевой, или Почему советские женщины недолюбливали первую леди СССР

Первая леди СССР | Фото: materiality.info и fashiony.ru

Первая леди СССР | Фото: materiality.info

Слева – Раиса Титаренко в год поступления в МГУ, 1949. Справа – Михаил и Раиса Горбачевы, первый год брака, 1953 | Фото: liveinternet.ru

Визит четы Горбачевых в Великобританию 1989 | Фото: materiality.info

Супруги Горбачевы и Маргарет Тэтчер, 1989 | Фото: liveinternet.ru

Слева – Раиса Горбачева и Маргарет Тэтчер, 1989. Справа – Чета Горбачевых во время визита в США , 1987 | Фото: materiality.info

Чета Горбачевых во время визита в США, 1987 | Фото: materiality.info

Раиса Горбачева на приеме в Дели во время официального визита в Индию, 1986 | Фото: ria.ru

Раиса Горбачева и глава фирмы «Бурда» Энне Бурда во время встречи в особняке МИД СССР, 1987 | Фото: ria.ru

Раиса Горбачева на закрытом показе YSL (Ив Сен Лоран), 1986 | Фото: foto-history.livejournal.com

Раиса и Михаил Горбачевы во время дружественного визита в Югославию, 1988 | Фото: ria.ru

Первая леди СССР | Фото: ria.ru

Раиса Горбачева и Нэнси Рейган в Государственной Третьяковской галерее , 1988 | Фото: ria.ru

Михаил и Раиса Горбачевы принимают в Москве супружескую чету Рейганов, 1988 | Фото: ria.ru

Михаил и Раиса Горбачевы принимают в Москве супружескую чету Рейганов, 1988 | Фото: ria.ru

Раиса Горбачева в Миннеаполисе, 1991 | Фото: diletant.media

Слева – Раиса Максимовна Горбачева. Справа – Раиса и Михаил Горбачевы, 1995 | Фото: liveinternet.ru

Михаил и Раиса Горбачевы | Фото: materiality.info