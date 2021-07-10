8 овощей, которые можно купить один раз, а потом выращивать всегда

Очень легко всегда иметь свежую зелень на столе. Многие растения сразу же прорастают в воде и дают новый урожай. Попробуйте создать у себя дома эту маленькую оранжерею — витамины будут дарить вам силы каждый день!



Публикуем список из 8 овощей, которые вы можете выращивать снова и снова.



Зеленый лук

Чеснок

Бок-чой (китайская капуста)

Морковь

Базилик

Сельдерей

Ромен-салат

Кориандр (кинза)