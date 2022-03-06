19 полезных советов викторианской эпохи, которые пригодятся и сегодняшнему обывателю

Старинные хитрости, которые актуальны и в наши дни.

1. Большие ботинки

Уменьшить большие ботинки.

2. Прогноз погоды

Сам себе синоптик.

3. Держатель для крышки

Держатель для крышки.

4. Запотевшие очки

Средство от запотевания стекол.

5. Средство от насекомых

Избавится от насекомых у мусорного контейнера.

6. Утечка газа

Определить утечку газа.

7. Растяжение связок

Компресс от растяжения.

8. Мягкий хлеб

Порезать мягкий хлеб.

9. Осколки

Собрать осколки.

10. Заноза

Вытащить занозу.

11. Треснувшее яйцо

Сварить треснувшее яйцо.

12. Слипшиеся стаканы

Склеившиеся стаканы.

13. Вареная картошка

Вареный картофель.

14. Солевые разводы

Солевые разводы на обуви.

15. Компас из часов

Превращение часов в компас.

16. Срезанные цветы

Увядшие цветы.

17. Гимнастика для легких

Дыхательная гимнастика.

Видео-бонус:

18. Длинный гвоздь

Вытащить длинный гвоздь.

19. Кувшин из керамики

Тяжелый кувшин из керамики.

Видео-бонус: