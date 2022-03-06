19 полезных советов викторианской эпохи, которые пригодятся и сегодняшнему обывателю

Старинные хитрости, которые актуальны и в наши дни.
На сегодняшний день интернет переполнен всевозможными советами на каждый день, которые пригодятся в быту и в труде. Принято считать, что лайфхаки – это «изобретения» XXI века однако еще в викторианскую эпоху выпускались открытки с полезными советами. Сегодня мы собрали 19 советов столетней давности, которые не потеряли актуальности до сих пор.
1. Большие ботинки
Уменьшить большие ботинки.
Кусочек замши или бархата поможет подогнать по размеру слишком свободные ботинки и сделать их гораздо комфортнее. Просто приклейте кусочек выбранного материала к задней внутренней части ботинок.
2. Прогноз погоды
Сам себе синоптик.
Раньше никто не знал, кто такие синоптики, а погоду предсказывали самостоятельно, руководствуясь наблюдениями за природой. И знаете что? Это работает и сейчас. Например, отправляясь в поход рано утром, обратите внимание на облака, находящиеся вдали. Если облака постепенно увеличиваются, похода будет переменчивой и есть большая вероятность осадков. Если облака уменьшаются, день будет ясным.
3. Держатель для крышки
Держатель для крышки.
Используйте деревянную прищепку, чтобы крышка кастрюли, накрывала емкость, но оставалась приподнятой. Для этого, зафиксируйте прищепку на кастрюле и вбейте гвоздик на том уровне, на котором должна находится крышка.
4. Запотевшие очки
Средство от запотевания стекол.
При перепаде температур стекла очков запотевают. Это приносит дискомфорт людям с плохим зрением. Однако, если ежедневно натирать стекла мылом, а после тщательно вытирать тряпкой, на них останется тонкий защитный слой, который не даст конденсату скапливаться.
5. Средство от насекомых
Избавится от насекомых у мусорного контейнера.
Отпугнуть мошек и мух от мусорного контейнера поможет бура (декагидрат тетрабората натрия). Ежедневно насыпая этот порошок в контейнер с мусором и вскоре насекомые навсегда забудут к нему дорогу.
6. Утечка газа
Определить утечку газа.
Определить утечку газа поможет мыльный раствор. Густо смажьте им подозрительный участок трубы и наблюдайте. Появление пузырьков свидетельствует о наличии отверстия в том месте.
7. Растяжение связок
Компресс от растяжения.
Чтобы снять боль от растяжения связок, положите поврежденную конечность повыше и замотайте бинтом, смоченным в холодной воде. Чтобы компресс оставался влажным, поставьте на тумбочку возле кровати кувшин с холодной водой и протяните от него бинт так, как показано на рисунке. Вода из кувшина будет поступать по бинту к повязке и компресс будет оставаться влажным.
8. Мягкий хлеб
Порезать мягкий хлеб.
Нарезать мягкий свежий хлеб тонкими ломтиками - задача не из легких. Однако, если нагреть нож под струей кипятка, а потом вытереть, процесс пойдет значительно лучше и хлеб не будет крошиться.
9. Осколки
Собрать осколки.
Собрать мелкие осколки поможет кусочек мягкой ткани. Лучше всего использовать ненужную тряпку, которую после процедуры можно будет выбросить вместе с частичками стекла.
10. Заноза
Вытащить занозу.
Чтобы вытащить занозу, наполните небольшую бутылку с широким горлышком горячей водой и приложите к участку кожи с занозой так, чтобы бутылка присосалась. Через пару минут кожа распарится и заноза выйдет.
11. Треснувшее яйцо
Сварить треснувшее яйцо.
Чтобы треснувшее яйцо не вытекло во время варки в кастрюлю, добавьте в воду немного уксуса.
12. Слипшиеся стаканы
Склеившиеся стаканы.
Если вы храните стеклянные стаканы один в одном, есть риск, что со временем они склеятся. Чтобы разделить их не расколов, наберите в верхний стакан холодной воды, а нижний опустите в емкость с горячей. Буквально через пару секунд верхний стакан можно будет легко достать.
13. Вареная картошка
Вареный картофель.
Чтобы картофель не разварился, помимо соли добавляйте в кастрюлю щепотку сахара. Когда картофель будет готов, слейте воду и подержите закрытую кастрюлю над огнем, чтобы картофель просох.
14. Солевые разводы
Солевые разводы на обуви.
Очистить кожаную обувь от солевых разводов поможет раствор из соды и горячего молока. После такой чистки дайте ботинкам высохнуть и начистить обычным способом.
15. Компас из часов
Превращение часов в компас.
В экстремальных условиях обычные механические часы можно превратить в компас. Для этого положите их так, чтобы часовая стрелка указывала на солнце. Поперек часов положите тонкую травинку или кусок проволоки, деля угол между маленькой стрелкой и цифрой 12 пополам. Конец травинки, расположенный между цифрой 12 и часовой стрелкой укажет на юг.
16. Срезанные цветы
Увядшие цветы.
Реанимировать увядшие цветы поможет горячая вода. Поместите в нее стебли цветов и дождитесь пока вода остынет. После этого подрежьте стебли, и поместите букет в холодную воду. Цветы оживут на глазах и будут радовать еще пару дней.
17. Гимнастика для легких
Дыхательная гимнастика.
Чтобы чувствовать себя хорошо, тренируйте не только тело, но и легкие. Для этого станьте прямо, приподнимитесь на носки и запрокиньте голову. Вдохните так, чтобы полностью заполнить легкие воздухом и медленно выдохните, повторите несколько раз. Проделывайте упражнение утром и вечером.
Видео-бонус:
18. Длинный гвоздь
Вытащить длинный гвоздь.
Чтобы вытащить из столешницы длинный гвоздь, организуйте инструменту опору. Для этого подложите под плоскогубцы, кусачки, щипцы или другой инструмент деревянный брусочек.
19. Кувшин из керамики
Тяжелый кувшин из керамики.
Чтобы донести полный керамический кувшин до стола и не сломать его, беритесь за верхнюю часть ручки, а большим пальцем захватите верхнюю часть внутренней стенки.
Видео-бонус:
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