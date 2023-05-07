Полезные хитрости для дачников

сли вы только начали наводить порядок на своих участках и готовиться к сезону, то самое время воспользоваться нашими советами. Некоторые из них могут показаться необычными. Доверьтесь и вы получите участок мечты.







Если для вас работа на земле – своего рода медитация, то закатайте повыше рукава, чтобы отработать «трюки» от профессиональных цветоводов.



1.Метод посадки «горшок в горшок»

2.Контейнер для зелени

3.Подгузники

4.«Зелье» для полива

5.Кофейные фильтры в цветочных горшках

6.Продуманная система полива

7.Теплица на подоконнике

8.Грядки из шлакоблоков

9.Вазоны из цитрусовых

10.Яичная скорлупа

Вы любите разнообразие, поэтому часто приходится пересаживать растения на участке? Тогда этот способ для вас! Для этого вам понадобятся пластиковые горшки, которые необходимо вкопать в землю. Затем вставьте в них контейнеры с сезонными цветами. Присыпаем землей. Как только они отцветут, вы можете поменять их на новые. Участок будет радовать вас вечно цветущими клумбами и удивлять соседей. Цветы из «горшка в горшке» удобно поливать и удобрять. Осенью необязательно доставать горшки из земли. Достаточно весной его почистить от земли и вставить новый горшок с цветами.Такой прием можно использовать не только на клумбе, а, например, в садовых фигурных композициях (несколько горшков в больших вазонах).Современные дачные участки не отличаются большими размерами. Но это не значит, что вы не можете вырастить на нем все, что захотите! Возьмите любой контейнер для хранения вещей или даже пластмассовое ведро и посадите в него растения. Дно такой грядке лучше застелить спанбондом. У меня такие милые грядки стоят в квартире на балконном стеллаже. Для детей это полезная забава, которая ненавязчиво приучает их к работе и ответственности, а для меня доступная свежая зелень на столе.Не торопитесь избавляться от оставшихся памперсов, если ваши дети ими уже не пользуются. Как известно, цветоводы – люди творческие. Они придумали использовать подгузники в качестве дренажа в цветочных горшках.Дело в том, что полимер, который находится внутри памперса, удерживает влагу. При взаимодействии с водой он превращается в гидрогель (его вы можете найти на полках магазинов для дачников и садоводов). Корни в такой среде чувствуют себя комфортно и не гниют. Со временем такая «начинка» частично разлагается. Теперь вы можете не переживать за то, что растения могут завянуть при вашем длительном отсутствии.Цветоводы-любители давно несут в массы рассказы о пользе для растений картофельного отвара. Спорить не будем, но слегка дополним эту информацию: растениям полезен любой овощной отвар! Главное – использовать уже остывшую жидкость.Замечали ли вы при поливе растений, как из дренажных отверстий вместе с водой вытекает и часть грунта? Если разместить фильтры для кофе на дне горшка, то вытекать будет только вода. Такой незамысловатый лайфхак подходит как для комнатных растений, так и для контейнеров с зеленью.Если корни растений уходят глубоко в почву, то есть вероятность, что они не получают нужного количества влаги. Даже если вам кажется, что поливаете вы их обильно. Урожай можно спасти нехитрой конструкцией: закопайте рядом с растением пластиковую ёмкость, в которой сделано много отверстий (не забудьте про дно!). С таким поливом огороду не страшна засуха, особенно кабачкам.Пластиковая бутылка – незаменимый материал для огородников. Все просто: разрежьте бутылку, чтобы получился отрезок нужного размера. Лучше накрывать стороной с горлышком. Можно открутить крышку, если появится испарение. Готово!Смастерить высокую грядку из таких блоков с отверстиями не составит труда даже миниатюрной женщине. Процесс не займет много времени, а грядку можно сделать любого размера. Отверстия в блоке тоже можно использовать под посадки, увеличив, таким образом, количество урожая.Как превратить простую кожуру в вазон: внизу кожуры проделайте отверстия для дренажа и заполните почвой. Теперь посадите в землю несколько семян и не забудьте полить водой. Грядка готова! Кожура апельсина, лимона, грейпфрута даст растениям много полезных веществ.Яичная скорлупа давно перестала быть мусором. Если ее перемолоть, то получится удобрение для растений, которое подходит большинству жителей огородных грядок.