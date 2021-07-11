Как в СССР создавали атомный щит, чтобы защитить страну от ядерной агрессии: Подвиг Курчатова

Как уральский провинциал стал любимым студентом Иоффе, а спустя нескольких лет – руководителем «Атомного проекта»?

И. В. Курчатов — сотрудник Радиевого института. Середина 1930-х./Фото: cdn.postnews.ru

Основной вектор деятельности сверхсекретной лаборатории №2

Игорь Васильевич Курчатов – «отец» советской атомной бомбы./Фото: phototass3.cdnvideo.ru

Первая советская атомная бомба и семипалатинский взрыв, или как советские физики ликвидировали атомную монополию США

Макет первой советской атомной бомбы «РДС-1»./Фото: 900igr.net

Царь-бомба и другие достижения Курчатовского коллектива

Макет Царь-бомбы (она же АН602)./Фото: missiles2go.files.wordpress.com

«Хороша наука физика, только жизнь коротка»

После внезапной смерти 7 февраля 1960 года тело учёного было кремировано, прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве./Фото: fotointeres.ru