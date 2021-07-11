Как в СССР создавали атомный щит, чтобы защитить страну от ядерной агрессии: Подвиг Курчатова

Самородок из глубинки, крупнейшая фигура в советской и мировой науке – Игорь Васильевич Курчатов. Его научный гений и невероятные организаторские способности послужили стране в самый драматический момент мировой истории. Как Пётр I, он был человеком прорыва, гигантского скачка, решавшего ключевые проблемы. Обладавший мощным интеллектом и недюжинным здоровьем, Курчатов, как исполин, толкал науку вперёд сразу по нескольким направлениям. Статный, красивый, невероятно обаятельный, он был сосредоточен на главном и умел консолидировать других во благо науки и своей страны. Благодаря его вкладу в развитие физики, СССР был защищён от ядерной агрессии, а сегодня возможен паритет между державами - обладательницами атомного оружия.
Как уральский провинциал стал любимым студентом Иоффе, а спустя нескольких лет – руководителем «Атомного проекта»?
И. В. Курчатов — сотрудник Радиевого института. Середина 1930-х./Фото: cdn.postnews.ru
Выдающийся учёный родился в селе Сим Уфимской губернии в 1903 году. Желая улучшить материальное положение семьи и дать хорошее образование детям, его отец 1908 году перевёз семью в Симбирск (сейчас - город Ульяновск), а позже, из-за болезни дочери – в Крым, в Симферополь. Окончив симферопольскую казённую гимназию с золотой медалью, в 1920 году Игорь Васильевич стал студентом физико-математического факультета. Занятия в университете Курчатов совмещал с работой. Через два года ему удалось устроиться на должность препаратора в университетской лаборатории, которая ему будет полезна в дальнейшем для научной деятельности.
Обладая незаурядными способностями, на которые сразу обратили внимание ведущие профессора университета С. Н. Усатый и Н.С. Кошляков, Курчатов досрочно оканчивает университет и в 1923 году поступает в политехнический институт Петрограда на кораблестроительный факультет. В 1924 году он уже полностью поглощён научными интересами. После научно-исследовательской работы в Павловске, Феодосии, Баку, он возвращается в 1925 году в Ленинград, где стал научным сотрудником созданного ещё на заре становления советской власти физико-технического института.
Общее руководство в нем осуществлялось академиком А.Ф. Иоффе. Это было крупное научное учреждение нового типа, оснащённое современной физической аппаратурой. В нем собрались крупнейшие учёные и талантливая молодёжь со всей страны. Научный энтузиазм, смелые творческие решения, актуальная тематика и проблематика, возможность контактировать с представителями мировой науки – все это обеспечило быстрый рост молодого физика. И.В. Курчатов быстро завоевал авторитет в научной среде, с 1927 года по 1929 Игорь Васильевич, кроме исследовательской деятельности, был занят ещё и педагогической работой – преподавал курс физики диэлектриков на инженерно-физическом факультете.
В 1930 году он уже стал заведующим крупной лабораторией – ему к этому моменту всего 27 лет. А в 1934 году он стал доктором физико-математических наук. Эта учёная степень была ему присуждена без защиты диссертации за исследования физики диэлектриков. Помимо работы над этой темой, с 1932 года Курчатов начинает исследования по физике ядра. Главная задача, стоявшая перед советскими атомщиками – создание мощного источника быстрых частиц, вызывающих ядерные реакции. Открытие изомерии искусственно радиоактивных ядер – крупнейшая заслуга Курчатова. До сегодняшнего дня главным методом исследования низших возбуждённых состояний ядер является изучение их изомерии. С 1935 по 1940 годы, не оставляя предыдущей темы, Курчатов проводит исследования в области нейтронной физики.
После открытия, сделанного французским физиком Ф. Жолио-Кюри (реакция деления ядер урана в результате бомбардировки их нейтронами) в научном мире начались разговоры о том, что возможно развитие цепной реакции, сопровождаемой взрывным выделением огромного количества энергии. В 1940 году в американских научных журналах исчезают статьи по ядерной тематике. Советским учёным становится очевидной военная направленность в исследованиях коллег из США. Учёные обращаются к советскому руководству с предложением начать работу над атомной бомбой. Но начавшаяся война поставила перед физиками другие, требующие срочного решения, задачи – Курчатова с группой учёных направили в Севастополь для работы над защитой кораблей от магнитных мин противника.
Основной вектор деятельности сверхсекретной лаборатории №2
Игорь Васильевич Курчатов – «отец» советской атомной бомбы./Фото: phototass3.cdnvideo.ru
В 1942 году в письме к Сталину один из сотрудников Курчатова – Г. Н. Флеров вновь говорит о необходимости срочно заняться созданием атомного оружия. Генсек вызвал к себе академиков Иоффе, Хлопина, Вернадского, Капицу. Они подтвердили, что это возможно. На вопрос Сталина, кто бы мог возглавить работу, Иоффе ответил, что, вне всякого сомнения - И. В. Курчатов. В 1943 году его назначили руководителем атомного проекта. Куратором ядерных исследований стал Лаврентий Берия.
Изучая предоставленные на Лубянке разведданные по этой тематике, Курчатов удивлялся тому, какая мощная концентрация научных и инженерно-технических сил, брошена в США на разработку атомного оружия. Создать таковое советским физикам до конца войны так и не удалось. Зато в Америке успешно прошло испытание – взрыв первой в мире атомной бомбы в пустыне Аламогордо, о чем Сталин узнал от Гарри Трумена на Потсдамской конференции 1945 года. В августе того года президент США одобрил атомную бомбардировку двух японских городов - Хиросимы и Нагасаки.
Первая советская атомная бомба и семипалатинский взрыв, или как советские физики ликвидировали атомную монополию США
Макет первой советской атомной бомбы «РДС-1»./Фото: 900igr.net
Рядом с Арзамасом было создано специальное конструкторское бюро, в котором занимались разработкой советской атомной бомбы. Она создавалась в атмосфере жесточайшего напряжения нравственных и физических сил.
Руководителем работы на этот раз был физик Ю.Б. Харитон, но с отчётами в Кремль приезжал Курчатов. В 1949 году на полигоне под Семипалатинском (Казахстан) было успешно проведено испытание грозного оружия, созданного секретным КБ. Создание первой советской атомной бомбы позволило ликвидировать атомную монополию США.
Царь-бомба и другие достижения Курчатовского коллектива
Макет Царь-бомбы (она же АН602)./Фото: missiles2go.files.wordpress.com
Следующей задачей КБ в Арзамасе было создание термоядерного оружия - ещё более мощного, чем предыдущее. Водородная бомба РДС-6с была создана в 1953 году. Мощность термоядерного оружия составляла 400 кт.
Спустя год Курчатовский коллектив разработал термоядерную бомбу АН602. Она получила громкое название – Царь-бомба, и не зря! Ведь мощность термоядерного оружия составила рекордные 52 000 кт.
Далее, Курчатовым и его сотрудниками по КБ ведутся исследования проблемы управляемого термоядерного синтеза, разрабатывается идея мирного использования атома.
«Хороша наука физика, только жизнь коротка»
После внезапной смерти 7 февраля 1960 года тело учёного было кремировано, прах помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве./Фото: fotointeres.ru
Даже несмотря на своё крепкое от природы здоровье, Курчатов прожил всего 57 лет. Сказались невероятные и системные нагрузки и опасные дозы облучения.
В 1960 году Игорь Васильевич приехал в «Барвиху» (санаторий в Подмосковье), проведать Харитона. Они вышли на прогулку, присели поговорить на скамеечку в парке. Харитон рассказывал о результатах опытов, проводимых в последнее время, как вдруг понял, что его собеседник слишком молчалив. Курчатов умер – оторвался тромб и перекрыл сердечную артерию.
За такую короткую жизнь советский физик не осуществив, наверное, и половины своих идей в науке, в том числе в освоении мирного атома. Венцом его огромных усилий стала безопасность Родины, гарантированно защищённой атомным щитом.
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