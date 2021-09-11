Как древние пирамиды оказались под водой, и в каких уголках мира их можно сегодня увидеть

Уже ни у кого нет сомнений в том, что в результате масштабного потопа часть древних городов Земли ушла под воду. Но вот что означают гигантские каменные пирамиды, построенные в этих городах нашими далекими предками и скрытые от глаз современных людей в водных глубинах? Ведь подобные сооружения, обнаруженные дайверами в морях и озерах, до сих пор остаются загадкой для ученых…
Пирамиды озера Титикака
Еще в начале прошлого века на дне боливийского озера Титикака аргентинские ныряльщики заметили подводные объекты. Несмотря на большое количество ила, который мешал обзору, исследователям удалось установить, что это древний затопленный город. Они обнаружили на дне водоема стены, скульптуры, дороги и нечто, похожее на храмы или пирамиды. Одна из таких каменных пирамид по площади превосходит футбольное поле. Их строение очень сходно с архитектурой пирамид древних инков, которые, кстати, считали это озеро священным.
Сейчас уже точно известно, что это ни что иное, как подводный город.
Изображение лица на стене храма-пирамиды/ Фото:mysteryplanet.com.ar
Пирамиды озера Рок
В США, в глубинах огромного озера Рок, тоже были обнаружены пирамиды. Сначала в 1936 году некие затемнения сквозь мутную илистую воду удалось углядеть американцу, который пролетал низко над озером на своем частном самолете. 30 лет спустя исследованием находки занялась большая экспедиция и обнаружила на дне более десятка пирамид. Они состоят из тяжеленных каменных блоков и располагаются полукругом, причем расстояние между ними одинаковое.
Эту пирамиду явно сделали люди. /Фото:http://secrets-world.com
На дне озера также найдены дома, арки и другие рукотворные постройки. В 2002 году дайвер поднял со дна озера обломок камня, на котором после высыхания проявились древние письмена, по виду очень напоминающие письменность индейцев Мексики и Гватемалы. Все это подтверждает версию о существовании здесь цивилизации древних индейцев, которая впоследствии была затоплена.
Пирамиды Йонагуни
Не менее удивительные пирамиды были обнаружены в 1985 году близ маленького японского острова Йонагуни. Один из владельцев местных отелей, фотографируя красоты морских глубин для туристов, увидел огромный каменный массив. Мужчина сообщил о своей находке властям, после чего странный объект стали исследовать ученые.
Выяснилось, что каменные сооружения простираются вдоль всего берега острова. Центральным объектом является нечто вроде ступенчатой пирамиды. Архитектура сооружения очень похожа на архитектуру древних американских индейцев.
Пирамиды на территории Японии монументальны. /Фото:oyethanks.com
Профессор окинавского университета Масааки Кимура особенно заинтересовался каменным забором, обнаруженным в морских глубинах. Оказалось, что часть его изготовлена из известняка – породы, которая в этих краях не встречается. В пользу того, что все сооружения созданы не природой, а человеком, говорит и наличие в пирамидах ровных круглых отверстий, а также следы сварочных работ, не говоря уже об удивительной симметрии всех сооружений. Была даже найдена каменная скульптура, изображающая некое божество с длинными руками.
Часть пирамиды Йонагуни. /Фото:helionews.ru
Коллега профессора, Роберт Шоч, сначала отвергал версию о рукотворном происхождении объектов, но ознакомившись с доводами Кимуры, изменил свое мнение. Правда, согласно его предположениям, все каменные глыбы действительно созданы природой, а древние люди лишь придали им нужную форму.
Рядом с постройками были найдены и орудия труда, и просверленные камни, и таблицы с некими знаками, напоминающими письмена. По предположению профессора Кимуры, древнему затонувшему городу примерно 5 тыс. лет.
Интересно, что сам остров Йонагуни по форме напоминает стрелку компаса.
Примерно так выглядит подводный город. /Фото:secrets-world.com
Пирамиды в водах Фусянь
В Китае тоже было обнаружено нечто, явно напоминающее пирамиду. 17 лет назад в озере Фусянь, на глубине в несколько десятков метров, аквалангисты увидели руины ступенчатого сооружения высотой 19 м и шириной 90 м.
Постройка сложена из пяти каменных блоков. Сохранилась лишь нижняя часть объекта, состоящая из известняка. Китайские ученые из центра Куньминского университета провинции Юннань вместе с российскими коллегами провели гидролокацию. Она показала, что помимо этой пирамиды в озере Фусянь есть и другие подобные сооружения, только более маленькие, причем, первая найденная пирамида расположена в самом центре этой группы строений.
Весь комплекс очень похож на город, что дает повод выдвинуть версию о существовавшей здесь когда-то некоей древней цивилизации. Однако рядом с пирамидой не было найдено предметов, которые могли бы принадлежать людям. Если бы их нашли, было бы проще разгадать тайну этих сооружений, ведь в китайских архивных документах, увы, тоже не упоминается этот древний город. Единственная находка – это старинный сосуд, поднятый со дна озера, но, как определили ученые, он был изготовлен в более позднее время, чем предполагаемый возраст подводной пирамиды. А значит, сосуд попал на дно озера уже после затопления древнего города и не имеет отношения к делу.
Пирамида в Израиле
В Израиле на дне озера Кинерет, которое еще называют Галилейским морем, тоже обнаружено загадочное каменное сооружение. Оно конической формы и состоит из базальтовых валунов общим весом в несколько десятков тонн. Точный возраст пирамиды определить пока не удалось, но известно, что ей не менее 2 тысяч лет.
Озеро Кинерет. /fotokto.ru
По одной из версий, сооружение могло быть рыбной фермой – похожие конструкции близ озера встречались археологам, впрочем, пирамида на дне озера – намного крупнее этих ферм и все-таки отличается от них. Согласно другой версии, постройка могла быть объектом для какого-то древнего культа либо местом погребения.
Но есть и скептики, которые обращают внимание на то, что результаты исследования объекта не выявили какой-либо точной симметрии у лежащих друг на друге базальтовых валунов. А значит – израильская «пирамида» могла быть все-таки создана не человеком, а природой.
Ученые до сих пор гадают, связаны ли между собой все находки, обнаруженные в разных точках планеты, или каждая из них – остатки отдельной цивилизации. Пока данных о загадочных пирамидах слишком мало для того, чтобы собрать их воедино.
Дайвер на фоне японской пирамиды. /Фото:kolektiv.me
Текст: Анна БЕЛОВА
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