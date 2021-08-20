Скумбрия, запеченная с килограммом соли: Простой пошаговый рецепт

Скумбрию чаще всего едят копченой, но эта рыбка очень вкусна, когда приготовлена и в духовке. Если хочется, чтобы она не распадалась и равномерно пропеклась, вместо традиционного рецепта можно воспользоваться находкой, которую в народе называют «соляной панцирь». Понадобится для такого рецепта целый килограмм соли, но результат однозначно того стоит…
Не переживайте о том, что количество соли кажется слишком большим. Готовить рыбу в соляном панцире проще простого, и скумбрия получится умеренно соленой. Рыба сама знает, сколько соли ей нужно. Как бы странно это не звучало, но это так. Кстати, по такому рецепту можно попробовать запечь и другие виды рыбы, вашу фантазию никто не ограничивает.
Рецепт приготовления скумбрии в духовке. |Фото: Agronet.ua
Итак, для приготовления, помимо самой рыбы, понадобится пачка соли, лимон, яйцо, несколько зубчиков чеснока, зелень и специи по вкусу (классический вариант - смесь перцев).
Для соляного панциря понадобится 1 кг соли. |Фото: womensite.mediasole.ru
Вначале нужно приготовить рыбку: выпотрошить, обязательно снять темную пленку с брюшка, чтобы она не горчила, вымыть, высушить бумажным полотенцем. Теперь можно ее поливать лимонным соком и натирать перцем и другими специями. Для большего аромата сделайте рыбку фаршированной зеленью и дольками чеснока. Помните, на сайте Novate.ru мы публикуем только проверенные и очень вкусные кулинарные подсказки.
Часть моли высыпаем на противень. |Фото: smak.ua
А теперь начинается самое интересное. В килограмм соли добавляем белок (желток в этом рецепте не пригодится) и пару ложек холодной воды. Готовим противень, застилаем его пергаментом и выкладываем на него половину соляной смеси, это «подушка» для рыбы. Сверху укладываем скумбрию и засыпаем ее второй половиной соли. Действуем так же, как на пляже, закапывая человека в песок, наверху остается только голова и… хвост.
Скумбрия в соляном панцире. |Фото: receptveka.ru
Вот в таком замурованном виде скумбрию отправляем в разогретую до 160 градусов духовку, выпекаем примерно час. Кстати, кусочки лимона, из которых выдавили сок, можно оставить на противне рядом с рыбой, они будут дополнительным ароматизатором.
Последний штрих - достать рыбку из соли. |Фото: smak.ua
Когда достанете скумбрию из духовки, соляной панцирь затвердеет. Просто разбейте его ножом или кухонным молоточком, доставайте вкусную рыбку и подавайте к столу. Есть можно как в горячем, так и в холодном виде, в любом случае будет вкусно. Приятного аппетита!
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