Как подготовить квартиру к осени

Осенью интерьер требует больше уюта и мягкого света. Простые изменения в текстиле, освещении и декоре помогут сделать квартиру теплее.



Осень – это сезон, когда хочется больше уюта, мягкого света и деталей, которые делают дом тёплым и атмосферным. Если летом вы старались максимально «разгрузить» пространство, то осенью самое время добавить текстиля, мягких оттенков и деталей, которые будут радовать глаз.

Вот пошаговый чек-лист, который поможет легко обновить интерьер к новому сезону.

1. Генеральная уборка



Начните с самого простого – наведите порядок. Осень любит чистые поверхности и свободное пространство. Вымойте окна: это сразу добавит больше света и сделает комнату визуально ярче. Разберите вещи, которые накопились за лето, уберите летний текстиль и мелочи, которыми вы уже не пользуетесь.

2. Замена текстиля





Поменяйте лёгкие летние шторы на более плотные – бархат, лен или хлопок. Добавьте пледы и декоративные подушки в тёплых оттенках: терракотовый, бордовый, карамельный, оливковый. Осенью текстиль – главный источник уюта.

3. Актуальный свет



Пересмотрите освещение. Вместо яркого холодного света лучше выбрать лампы с тёплым мягким оттенком. Добавьте торшеры, гирлянды или настольные лампы. Осенью они работают не только как источник света, но и как элемент декора.

4. Сезонный декор



Поставьте на видные места небольшие декоративные акценты: свечи, керамические вазы, деревянные подносы. Необязательно перегружать пространство – достаточно пары стильных деталей. И да, плюшевые тыквы – это абсолютный must-have этой осени.

5. Осенние ароматы





Интерьер – это не только то, что мы видим, но и то, что ощущаем.
Смените летние ароматы на более глубокие: корица, сандал, ваниль, апельсин. Аромасвечи и диффузоры добавят дому ещё больше тепла.

6. Работа с цветом



Не нужно перекрашивать стены – достаточно добавить акцентные элементы. Подушки, скатерть, ваза или ковёр в осенних оттенках создадут настроение. Лучшие цвета сезона: охра, карамель, тёмно-зелёный, шоколадный.

7. Мини-зона отдыха





Осенью особенно важно создать уголок, где приятно провести вечер. Плед, удобное кресло, торшер и маленький столик для кружки чая – этого достаточно, чтобы появилось место силы прямо у вас дома.
Осеннее обновление квартиры не требует капитальных вложений – достаточно немного внимания к деталям. Всё, что создаёт уют, работает лучше любого ремонта.
интерьер
Квартира
