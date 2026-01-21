Завтрак на голландский манер: Как «вкусные» натюрморты превратились в отдельное направление живописи

Украсить стену своей гостиной или столовой картиной XVII века имели возможность либо весьма состоятельные ценители живописи, либо обычные голландские бюргеры, правда, жившие около четырехсот лет назад. Тогда и появились первые натюрморты-завтраки, быстро ставшие очень популярными, и если их внимательно рассмотреть, становится ясно, почему.
Картины, вызывающие аппетит: натюрморты из Харлема
Первые натюрморты были призваны замаскировать стенную нишу или украсить створку шкафа – голландские граждане могли себе это позволить, а огромное количество произведений художников на рынке изобразительного искусства позволяло выбирать лучшие или, по крайней мере, те, что были милей глазу хозяина дома. Сначала появились цветочные натюрморты, а изображать группы предметов, съедобных и несъедобных, на белой скатерти стало модно чуть позднее, они перекочевали в отдельные самостоятельные произведения с групповых портретов за накрытым столом.
П. Клас. Натюрморт с солонкой
Родиной и центром создания таких натюрмортов – они носили также названия «Завтраки», «Десерты» - стал голландский город Харлем. Мастера изображали простые и привычные для голландского быта предметы и продукты: сыр, ветчину, фрукты, рыбу, пиво, сервированные в оловянной посуде. Но положение Голландии как богатой и процветающей страны, отправлявшей корабли на край света и привозившей из колоний огромное количество экзотических товаров, отразилось и на искусстве. На натюрмортах все чаще стали появляться крабы и омары, креветки и устрицы, виноград и оливки.
Менялась и посуда на картинах – оловянные миски уступили место серебряным блюдам, художники изображали перламутровые кубки из раковин наутилуса, дорогой фарфор, высокие бокалы с вином.
П. Клас. Натюрморт с крабом
Одним из назначений натюрморта было радовать глаз его обладателя, украшать собой помещение, а потому «завтраки» становились все более роскошными и декоративными. Впрочем, каждый художник, во всяком случае, из тех, кто чувствовал себя не ремесленником, а творцом, старался вносить в свои произведения некий смысл, наполнять их символами.
Чьи имена и натюрморты сохранила история изобразительного искусства
Особенность голландского рынка картин того времени состоит в том, что каждый из художников – за исключением немногих великих мастеров - работал в очень узкой нише, часто годами изображая на холсте одно и то же. Так было проще всего наладить продажу картин покупателям и справиться с конкуренцией, которая в те времена была очень жесткой. Поэтому теперь, оказываясь в одном зале музея, картины порой выглядят своеобразными «близнецами», различия между которыми становятся заметны лишь при внимательном изучении.
Н. Гиллис. Накрытый стол
Одним из первых натюрмортов-завтраков XVII века считается картина харлемского живописца Николаса Гиллиса «Накрытый стол». Предметы на столе предстают перед зрителем под таким ракурсом, как будто на них смотрят чуть сверху. Это позволяет увидеть и разглядеть все, что находится на столе, от пирамиды с сырами до ореховых скорлупок.
Рулоф Кутс. Натюрморт
Чтобы натюрморт был интересным и живым, а не просто изображением группы разных предметов, от художника требовалось тщательно продумать композицию. Поэтому от голландских «завтраков» остается впечатление некоторой интимности, как будто зритель заглядывает в чей-то дом и чью-то жизнь.
Нарочитой небрежностью отличались натюрморты Рулофа Кутса, еще одного харлемского живописца. Его визитной карточкой стала виноградная лоза с тщательно написанными листьями и нарочитая небрежность, даже беспорядок на столе – смятая скатерть, опрокинутые кубки, свисающие с края стола предметы.
Клара Петерс. Натюрморт с сырами, артишоком и вишнями
Два мастера голландского натюрморта считаются одними из ведущих художников в этом жанре. Одним из них был Питер Клас, который поначалу также специализировался на натюрмортах вида «суета сует» или vanitas, напоминавших о бренности человеческого бытия. Со временем он полностью посвятил себя «завтракам», изображая на холсте небольшое количество предметов, создавая иллюзию скромной трапезы на одну персону, как будто некто, для кого накрыт стол, только что отошел и вот-вот вернется. Натюрморты Класа замечательны и тем, что демонстрировали объемное изображение, игру света на предметах, блики, серебристый тон.
П. Клас. Натюрморт с кубком и устрицами
Другой выдающийся живописец XVII века, Виллем Клас Хеда, тоже обращался к идее бренности бытия на своих натюрмортах – это заметно по изображениям перевернутых и разбитых бокалов, Его картины были выдержаны в сером или коричнево-зеленом тоне, без ярких акцентов, несколько выделялись лишь белая скатерть и желтый лимон или пирог. Работы Хеды стали первыми примерами монохромного натюрморта. Обычный набор предметов на картинах художника – кувшин, блюдо, бокал, окорок, смятая салфетка, опрокинутая ваза, наполовину очищенный лимон – в каждом новом произведении складывался в новую неповторимую композицию. Хеда тщательно, точно передавал форму, цвет, фактуру каждого предмета, и эта достоверность придавала натюрморту некоторую таинственность, загадочность.
В.К. Хеда. Натюрморт
Что могло быть зашифровано на натюрмортах «Завтрак»?
Современному зрителю представляется шанс увидеть на голландских натюрмортах продукты четырехвековой давности и заодно старинные способы их сервировки, и уже одно это заставляет присмотреться к ним повнимательнее. А кроме того, нельзя забывать о символах, которые прятали на картинах.
В.К. Хеда. Натюрморт с крабом
Голландцам нравилось воспринимать простые, повседневные вещи полными скрытого смысла, часто философского. О том, что жизнь и удовольствия преходящи, художники любили «упомянуть» в большинстве натюрмортов. Считается, что именно о тщете и бренности говорят, например, разбитые бокалы и ощущение хаоса на столе. А вот окорок, ветчина, вино символизируют плотские, земные удовольствия.
Осиас Берт-старший. Натюрморт
Устрицы несли в себе неоднозначный смысл, чаще всего их изображение имело эротический подтекст – ведь и Венера родилась из раковины, но порой в них видели, наоборот, символ раскрытой души. Рыба напоминала о Христе, нож - о жертве, лимон символизировал предательство.
Во многом благодаря изображению на натюрмортах некоторые продукты становились особенно востребованными, те же устрицы однажды оказались под угрозой полного уничтожения, пришлось запрещать их ловлю в определенные месяцы года.
Флорис Герритс ван Схотен. Натюрморт
А в целом натюрморт предоставлял его владельцу возможность самостоятельно трактовать изображенную на холсте композицию, и судя по тому спросу, которыми пользовались «завтраки», голландцам, да и иностранным ценителем этого жанра, такое занятие было по душе.
