8 стран, куда не стоит ехать без свидетельства о браке, если не хочешь проблем

Кажется, уже давно отошли в прошлое времена, когда отношения между мужчиной и женщиной были предметом заботы широкой общественности и уж тем более разного рода учреждений и организаций. Влюблённые могут запросто ездить вместе на отдых, занимать один номер и не думать о том, что кто-то может на это обращать внимание. Однако и сегодня есть страны, где строго следят за соблюдением норм нравственности и предложат раздельное проживание тем, кто не сможет предъявить документ о заключении официального брака.
Кувейт
Эль-Кувейт.
В этой стране далеко не каждый отель позволит заселиться в один номер паре, не состоящей в браке. Найти жильё, конечно, можно, но некоторые владельцы строго придерживаются принципов высокой морали. В лучшем случае, здесь предложат потенциальным постояльцам занять раздельные номера, а в худшем вовсе откажут в заселении. При этом в одних отелях не допускают совместного проживания пар, не состоящих в браке, а в других это правило распространяется только на жителей Кувейта, иностранные же туристы могут жить, как захотят.
Пакистан
Исламабад.
В этой стране очень трепетно относятся к семейным ценностям. Если в отель заселяется большая семья, то для детей непременно поставят кровати в номер и без вопросов оборудуют дополнительное спальное место для пожилого родственника. А вот мужчину и женщину, не состоящих в браке, в один номер заселят далеко не везде. Даже некоторые частные гостевые дома могут отказать в размещении таких постояльцев в одном номере.
Объединенные Арабские Эмираты
Абу-Даби.
В ОАЭ декларируют приверженность семейным ценностям, но не все отели готовы отказать своим постояльцам в заселении в один номер в том случае, если у них отсутствует такая мелочь, как свидетельство о заключении брака. Тем не менее в Al Jazeera Royal Hotel, расположенном в самом центре Абу-Даби, непременно попросят предъявить доказательства того, что заселяющаяся пара имеет право на законное проживание в одном номере. На сайте Al Jazeera Royal Hotel есть прямое указание: отель семейный, если пары хотят остановиться здесь в одном номере, им необходимо предъявить свидетельство о браке.
Турция
Анкара.
В Турции достаточно демократичное отношение к туристам, обычно в отели можно заселиться несемейным парам в один номер. Есть и такие гостиницы, где проживание в номере с большой двуспальной кроватью людей, не состоящих в браке, считают неприемлемым. Постояльцев на улицу не выгонят, но предложат раздельные номера в том случае, если у них нет документа, подтверждающего семейный статус.
Иордания
Амман.
В ближневосточной стране расположено множество отелей, которые входят в международные сети, здесь не будет никаких проблем с заселением в один номер хоть семейных пар, хоть просто влюблённых. А вот местные владельцы отелей и гостевых домов строго следят за соблюдением норм нравственности и могут просто отказать в предоставлении места для ночёвки парам, не состоящим в браке, при этом не предлагая никакой альтернативы
Израиль
Иерусалим.
В общем-то, в Израиле существует множество мест, где могут остановиться все желающие, независимо от статуса и семейного положения. Но в Иерусалиме есть отели, в частности, находящиеся в Старом городе, где считают неприемлемым размещение в одном номере неженатых пар. Впрочем, в подобных отелях вообще очень консервативные порядки: курить здесь категорически запрещено, а спиртных напитков даже нет в меню баров и ресторанов. При этом такие правила действуют даже в некоторых хостелах, где есть спальни для мужчин и женщин, но поселиться в них можно только после предъявления действующего свидетельства о браке. Касается это как граждан Израиля, так и иностранцев.
Саудовская Аравия
Эр-Рияд.
Парам, желающим посетить эту страну, непременно нужно брать с собой свидетельство о браке, даже если они хотят поселиться в очень дорогом курортном комплексе, где предусматривается размещение на отдельных виллах с бассейном. На сайтах многих отелей указано, что они не принимают бронирование от несемейных пар, поэтому во время заселения непременно потребуют предъявить документ, подтверждающий семейное положение будущих постояльцев.
Марокко
Рабат.
В африканской стране отели тоже можно условно разделить на те, где требуют соблюдения всех морально-нравственных принципов, и те, где не обращают на них особого внимания. При этом в первых откажутся заселять неженатых мужчину и женщину в один номер, но зато посоветуют рассмотреть другие места для отдыха. Причём всё это – с вежливой улыбкой и предельным уважением к несостоявшимся постояльцам. Впрочем, в тех гостиницах, где можно заселяться в один номер и без свидетельства о браке, будут не менее предупредительны.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии