Сплошная линия у обочины: можно ли ее пересекать

Каждый автомобилист хорошо знает о том, что разметка на дороге сделана дорожными службами вовсе не для красоты. Она является важным и неотъемлемым элементом обеспечения безопасности за счет того, что информирует водителей о запрете или разрешении определенных действий. Для того, чтобы «читать» разметку, нужно знать правила. Самое время вспомнить, что они говорят о сплошной линии у обочины.
Появилась в начале прошлого века. /Фото: pdd.ua.
Сплошная линия у обочины появилась в дорожной маркировке в начале XX века. Первым ввести подобную разметку предложил американец Эдвард Хайнц в 1911 году. Опробована она была в Детройте. Через 10 лет такую же разметку стали наносить в Великобритании. До Советского Союза новая линия добралась в 1933 году и впервые появилась на проезжей части Театральной площади, а также в ряде переулков.
Примечательно, что ГОСТ, соответствующий международным договорам, появился только в 1975 году. По нему разметке подлежали не только магистрали, но и сельские дороги.
1. Можно ли пересекать сплошную линию у обочины?
В обычных условиях пересекать ее нельзя. /Фото: ya.ru.
Все зависит от того, какого цвета эта линия. Общепринятую белую маркировку пересекать нельзя. Если маркировка линии выполнена желтым цветом, то она служит для обозначения остановочных мест маршрутных такси и запрещает стоянку всех остальных машин. В редких случаях может использоваться временная красная запретительная разметка. Такую, чаще всего, делают быстро стирающимися красками.
Только, если все плохо. /Фото: rudorogi.ru.
Правила дорожного движения говорят о том, что водитель имеет право пересечь белую сплошную линию у обочины, если ему нужно экстренно остановиться. Если автомобилист съедет на такую обочину, а затем продолжит движение без остановки ему грозит штраф. Он регулируется статьей 12.15, ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Размер взыскания может составить от 1.5 до 5 тысяч рублей, а также (в ряде ситуаций) привести к лишению прав.
2. Кто может двигаться по обочине за сплошной линией
Есть ограничения. /Фото: lawecon.ru.
В стандартных ситуациях обочина не предназначена для движения автомобилей. Ходить по ней могу пешеходы, а также мопеды, гужевые повозки, велосипедисты, гаджеты на колесах, транспорт, выполняющий дорожные работы. В экстренных ситуациях здесь могут останавливаться автомобили. Кроме того по обочине могут двигаться тихоходные транспортные средства.
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