Сплошная линия у обочины: можно ли ее пересекать

Появилась в начале прошлого века. /Фото: pdd.ua.

1. Можно ли пересекать сплошную линию у обочины?

В обычных условиях пересекать ее нельзя. /Фото: ya.ru.

Только, если все плохо. /Фото: rudorogi.ru.

2. Кто может двигаться по обочине за сплошной линией

Есть ограничения. /Фото: lawecon.ru.