Вызов принят: бросаем в блендер самые разные предметы

Что будет если бросить в блендер вот это.
Что делать, когда нечего делать? Этот вопрос можно было бы отнести к вечным. Так уж случается, время от времени, что свободное время есть, а вот подходящего занятия – нет. Если делать совсем уж нечего и есть лишний блендер, можно испытать его на прочность, бросая туда разные, более-менее мягкие предметы. Конечно, в действительности делать этого не стоит хотя бы из соображений элементарной личной безопасности, лучше посмотреть видео на эту тему, ведь «энтузиасты» уже все проверили и испытали!
ВНИМАНИЕ!
Не стоит пытаться повторить эти опыты дома своими руками. Каждый из них опасен для жизни и здоровья человека, может привести к поломке блендера, получению травм и увечий или чего похуже.
Лучше смотрите видео – это абсолютно безопасно и законно. И блендер новый покупать не придется.
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