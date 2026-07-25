Кааба – что за странный объект, к которому хотя бы раз должен совершить паломничество каждый мусульм



Какие тайный скрывает Кааба? /Фото: al-hakk.ru. Какие тайный скрывает Кааба? /Фото: al-hakk.ru.

Когда речь заходит об исламских святынях, то первое, о чём вспоминают даже люди далёкие от этого вероисповедания, так это Кааба. Огромный чёрный квадрат, к которому каждый год стекаются многие тысячи паломников со всего света. Правда, Кааба отнюдь не так проста. Когда речь заходит об исламских святынях, то первое, о чём вспоминают даже люди далёкие от этого вероисповедания, так это Кааба. Огромный чёрный квадрат, к которому каждый год стекаются многие тысячи паломников со всего света. Правда, Кааба отнюдь не так проста.Появилась она, судя по всему, задолго до ислама. А её цвет, вопреки популярному стереотипу, вовсе не чёрный.

1. Что есть «Кааба» и что означает её название?



Главная святыня ислама. /Фото: dumsk.com. Главная святыня ислама. /Фото: dumsk.com.

Кааба – главное святилище ислама. Буквально с арабского название этой постройки можно перевести как «кубический дом». При этом уже в исламские времена за Каабой закрепились и другие, куда более лирические названия. Например, «Аль-Ка'бату-ль-Мушаррафа», что переводится как «Достопочтимая Кааба». Или «Аль-Байту-ль-Харам», что можно перевести с арабского как «Заповедный дом». Называть это святилище объектом не совсем корректно, так как технически это постройка. Внутрь Каабы можно войти, там есть комната, в которую ведёт здоровенная, роскошно украшенная дверь.



Древнее святилище. wikimedia.org. Древнее святилище. wikimedia.org.

Кстати, само святилище, к слову, вопреки устоявшемуся стереотипу, отнюдь не чёрного цвета. Подлинный цвет постройки – тёмной-серый, ведь сложена она из соответствующих камней. Популярное заблуждение о чёрном цвете Каабы стоит на двух китах. Первый – это легенда о «чёрном камне». Второй – это использование кисвы, чёрной шёлковой накидки, украшенной золотистыми орнаментами, что надевается поверх постройки.



Редкая фотография Каабы без накидки во время замены кивы. /Фото: english.alarabiya.net. Редкая фотография Каабы без накидки во время замены кивы. /Фото: english.alarabiya.net.

К слову, кисва далеко не всегда была чёрно-золотой. В разные времена она была чёрно-золотой с белой полосой, зелёной и даже жёлтой. Искать в цветах двойное дно не стоит. На протяжении веков цвет одеяния менялся главным образом исходя из соображений «о прекрасном» местных правителей. В наше же время мусульмане пришли к чёрному цвету главным образом из практических эстетических соображений: не так заметна пыль, следы дождя, а ещё чёрный меньше выцветает. При этом надо отдать должное, чёрная кисва покрыта многочисленными узорами.

2. Где находится Кааба и когда она появилась?



Как видим, даже лестницу убирают. /Фото: greenprophet.com. Как видим, даже лестницу убирают. /Фото: greenprophet.com.

Находится Кааба в мечети аль-Харам, что в Мекке, в Саудовской Аравии. Когда именно появилась Кааба, сказать сложно. Но по всей видимости она очень-очень древняя. Если не вдаваться в исламские религиозные придания, то можно уверенно предположить, что какое-то святилище (бетиль) существовало на этот месте задолго до исламской эпохи. Популярная версия сводится к тому, что когда-то в этом месте упал метеорит, которому в последствии стали поклоняться местные бедуины-язычники. Судя по всему, уже в исламские времена именно он и стал тем самым «чёрным камнем». Который ныне является одним из камней в стене Каабы.



По всей видимости в доисламский период это было языческое святилище. /Фото: stroiteh-msk.ru. По всей видимости в доисламский период это было языческое святилище. /Фото: stroiteh-msk.ru.

Увы, точную дату появления святилища установить на сегодняшний день невозможно. В исламской традиции есть упоминания о том, что пророк Мухаммед, придя в Мекку сохранил Каабу, однако собственноручно уничтожил стоявшие в святилище идолища языческих богов. По всей видимости когда-то внутри Каабы мог стоять идол Хубала. Языческого бога-покровителя древней Мекки, что до ислама была одним из центров местного арабского язычества и важным торговым узлом Аравийского полуострова.



Кааба стоит внутри огромной мечети. /Фото: travelask.ru. Кааба стоит внутри огромной мечети. /Фото: travelask.ru.

При этом важно отметить, что только за исламскую эпоху Кааба неоднократно перестраивалась и подвергалась ремонту. В том числе по причине того, что её несколько раз ломали и даже подвергали разграблению… Например, тот самый «чёрный камень» в своё время украли карматы (это такие исламские раскольники). Через 23 года сектанты возвратили камень, но «осадочек» – остался. А во время феодальной распри за власть внутри династии Омейядов, не успел прах Мухаммеда остыть, в священную Каабу и вовсе залупили камнем из катапульты (видимо, всё-таки случайно)… В общем, как и у многих других религиозных святынь, у Каабы очень сложная история.

3. Что внутри Каабы, и кто туда может заходить?



Внутри всё очень скромно. /Фото: weekend.rambler.ru. Внутри всё очень скромно. /Фото: weekend.rambler.ru.

Как уже было отмечено, Кааба – это святилище и это постройка с помещением внутри. Ничего прям-прям ОСОБЕННОГО с визуальной точки зрения там по большему счёту и нет: три колонны, алтарь и голые стены. Всё очень скромно и строго, «по-исламски», с оговоркой на то, что «голые» стены святилища отделаны гранитом. Добыт он, к слову, не где-нибудь, а в самой Мекке. Колонны украшены золочёными узорами. Верхняя часть стен святилища оформлена зелёной тканью (по всей видимости шёлком), на которой написаны стихи из Корана. Один из углов внутреннего святилища Каабы не имеет никакого убранства, так как именно там в стене находится «Чёрный камень» от которого исламским паломникам принято начинать ритуальный обход святилища. При этом важно подчеркнуть, что самому камню мусульмане не поклоняются.



Там почти никто не бывает. /Фото: islam.ru. Там почти никто не бывает. /Фото: islam.ru.

Что до посещений, то теоретически внутрь может войти любой мусульманин. Однако, на практике доступ в Каабу серьёзно ограничен. Ибо желающих много, а Кааба – одна. Тем более, что по исламской традиции дверь внутрь Каабы положено открывать всего дважды в год: во время хаджа и в день «священной очистки». Но так как во время хаджа, святилище едва ли сможет пропустить через себя всех желающих, из соображений безопасности и честности туда не пускают никого. Поэтому де-факто единственными посетителями Каабы в наше время остаются или ну уж совсем ценные гости, или служащие мечети, следующие за святилищем. Например, в 1968 году пустили главу исламской общины США – пофотографировать для верующих и интересующихся. Для понимания, за весь XX век в Каабу запускали паломников всего несколько раз.