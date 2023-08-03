Способ омолаживание огурцов для большого урожая

Опытные огородники знают, что огурцы способны дать гораздо больше плодов даже без внесения дополнительных подкормок. Сделать так, чтобы огурцы плодоносили больший период времени и дали больше вкусных и хрустящих огурчиков, очень просто. В этом поможет омоложение кустиков, проводить которое рекомендуется в начале августа.

Первое, что нужно сделать — оголить стебель огурца, то есть удалить листья и пасынки на высоту примерно полтора метра от земли.







Далее ветки необходимо опустить таким образом, чтобы первые оставшиеся листочки практически касались земли. Верхушку огурца необходимо подвязать. В результате простых манипуляций получится сформовать невысокий аккуратный кустик.







Оголенный стебель следует аккуратно скрутить в кольцо. Очень важно не повредить его.







Чтобы дать кустикам дополнительные силы для роста и завязывания плодов, внесите в почву эффективный мультибактериальный комплекс.







Для получения отличных результатов препарат разводится в воде в соотношении 1 к 100. Обработку с мультибактериальным комплексом необходимо провести не только под корень, но и по листьям и стеблям.

Благодаря быстрому и простому способу омоложения огурцов удастся без проблем получить большой урожай.





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