Мужчины, будьте бдительны: 12 уловок, которым женщин учит глянец

Советы сильному полу — как не попасться «на крючок». И рекомендации полу слабому — почему не стоит слепо верить советам из журналов.



Одно из моих последних свиданий не удалось. Во время ужина девушка яро наглаживала ножку бокала. Я испугался за нее. А вдруг так чесотка начинается? Потом в такси она очень страстно шептала мне что-то на ухо. Опять испугался. Но уже за себя. В частности, за свое ухо. Не подумайте, что я такой весь «пуганый». Просто веяло от этого раздражающей искусственностью. Вполне себе милая девушка так отчаянно и топорно пыталась очаровать, что вышло совсем наоборот. Опечалился. Так как знаю, откуда у всей этой ситуации ноги растут. По долгу службы частенько мониторю женские журналы. И понимаю, что страстный шепот, эротичное покусывание губ, яростное наматывание локонов на палец — зачастую это оттуда. Такие советы дают барышням под заголовками типа «15 проверенных способов соблазнить мужчину». Девушки глянцу верят. Берут способы на вооружение. Увы. После того свидания я решил сделать доброе дело и мужчинам, и женщинам. Первым рассказать, как распознать в девушке увлеченность советами по «охоте» на сильный пол. А вторым — доказать, что на деле все это может выглядеть довольно комично.

Уловка 1. Смейтесь над всеми его шутками! (Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»)Мужчинам. Если девушка пять минут кряду заливисто смеется над вашей бородатой шуткой (ну что-то по типу «жри сразу деньги»), вероятно, она вам льстит. И даже если у нее действительно игривое настроение, а у вас порядок с чувством юмора , смех без остановки должен вызвать опасения. Точно ли с вашей спутницей все в порядке?Девушкам. Смеяться лучше, когда на то действительно есть причина. Об этом еще в одной старой поговорке сказано. Нам нравится ваш смех. Он бодрит мужчин, придает уверенности в своих силах, разряжает обстановку. Это очень важно. Но перебарщивать не стоит.Уловка 2. «Стреляйте» глазами! (Кадр из фильма «Город грехов — 2»)Мужчинам. Обычно в женских журналах даже алгоритм по «стрелялкам» глазами дается. Сначала нужно несколько секунд пристально смотреть мужчине в глаза. Потом молниеносно отвести взгляд в сторону. А затем снова на него взглянуть. Но уже из-под ресниц. Согласитесь, у некоторых девушек это получается весьма волнующе. А иногда кажется, что перед тобой гипнотизер-самоучка. Реально чувствуешь себя кроликом перед удавом. Тут даже не до смеха — боязно. Еще девушкам советуют, как сделать взгляд томным. Надо смотреть на мужчину, расслабив верхние веки. Опять же — у некоторых получается довольно органично. А у других — будто болеют. «Поднимите мне веки!» Бр-р-р…Девушкам. Милые наши, у вас и без этих алгоритмов обычно получается установить будоражащий нас визуальный контакт. Но как только вы начинаете действовать по шаблону «вперед, в сторону, вниз, вперед», взгляд теряет главное — уникальность. А ведь глаза — зеркало души. Мы рады видеть в них искреннюю заинтересованность. Но не инструкцию.Уловка 3. Уроните что-то и эротично поднимите это. (Кадр из фильма «Сердцеедки»)Мужчинам. С помощью этой уловки девушка обычно старается продемонстрировать свои шикарные ноги. Впрочем, распознать, случайно она уронила ключи или сделала это специально, практически не представляется возможным. И в том , и в другом случае прекраснополая может поднять их так красиво, что мужчина останется впечатлен грациозностью.Девушкам. Конечно же, если вы неспециально что-то уронили, то лучше поднять это с достоинством, изящно. Но излишне выгибать спину, взмахивать волосами — явно лишнее. Это, скорее, заставит мужчину чувствовать себя неловко.Уловка 4. Поглаживайте пальцами ножку бокала. (Кадр из фильма «Секс в большом городе — 2»)Мужчинам. Если девушка то и дело гладит пальцами вверх-вниз ножку бокала, то это она так пытается создать в вашем мозгу эротические ассоциации. Если в меру и к месту — то, может, и сработает. Но частенько выглядит просто пошло.Девушкам. Опять же — не переусердствуйте, пожалуйста. Иначе рискуете выглядеть вульгарными. Вряд ли вы добиваетесь именно этого.Уловка 5. Разделите его увлечения. (Кадр из фильма «Красотка»)Мужчинам. Иногда нежное создание просится с нами в спортбар и делает вид, что очень интересуется игрой «Реала» с «Баварией». Но на деле не понимает даже, что такое пенальти. Это попытка разделить наши увлечения. Ее нельзя осуждать. Будьте снисходительны, когда девушка лишь округлит глаза в ответ на ваш самый примитивный вопрос из мира спорта. Она старается вам нравиться. Лучше просто объяснить, что не видите ничего плохого в том, чтобы некоторые ваши интересы разнились.Девушкам. Честно говоря, не так много мужчин находят привлекательными девушек, орущих «го-о-о-о-ол» в спортбаре. Если вам действительно нравится футбол, хоккей, скачки или рыбалка, то никаких проблем. Но это отнюдь не обязательно — разделять мужские интересы. На то они и мужские. Нам нравится, что мы разные!Уловка 6. Попробуйте что-нибудь эротично съесть в его присутствии. (Кадр из фильма «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту»)Мужчинам. Как говорится в женских журналах, это еще один верный способ сыграть на наших ассоциациях. Отсюда и советы про сексуальное поедание бананов, чупа-чупсов, мороженого.Девушкам. Есть анекдот: «Девушка, чтобы не показаться легкодоступной, на первом свидании ела банан с ножом и вилкой». Это, конечно, крайность. Но некоторые любящие есть особо эротично могут достичь обратного эффекта. И выглядеть откровенно вульгарно. При этом есть быстро и неряшливо — тоже отнюдь не лучший вариант. Золотое все же слово — мера…Уловка 7. Будьте непредсказуемы и таинственны! (Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»)Мужчинам. Если девушка назначила вам свидание и отменила его за 5 минут, не объясняя причин, то это отнюдь не всегда значит, что она не хочет вас видеть или что у нее реально возникли неотложные дела. Частенько барышни так поступают, чтобы заставить нас нервничать и добавить себе флера таинственности и непредсказуемости. Так что попробуйте пригласить ее снова. Только предупредите, что цените свое время. В этот же пункт входит, если девушка загадочно не хочет отвечать на вопросы о своих «делах». Даже если ей нечего скрывать. Просто женщинам внушили, что в них должна быть «загадка». А кто свою еще не нашел, всячески ее придумывают.Девушкам. Конечно, это прекрасно, когда женщина полна сюрпризов и загадок. Но только если сюрпризы приятные, а загадки не напускные. А еще — открою вам нашу тайну: все девушки для мужчин — априори загадки! Так что подстегивать непонимание женской натуры отнюдь не обязательно.Уловка 8. Играйте с волосами, демонстрируйте шею. (Кадр из фильма «Малена»)Мужчинам. Девушки любят накручивать локоны на пальчик, поправлять прическу. Одни так показывают игривость, другие реально прихорашиваются, третьи просто нашли способ занять руки. В любом случае часто это признак, что с вами флиртуют. Еще глянец советует девушкам показывать мужчине шею. Мол, это самое уязвимое место на теле. И по психологии, девушка якобы демонстрирует таким образом свое доверие Девушкам. Вполне себе безобидные уловки. Если в меру, конечно. Если нет — мужчина может взволноваться, чего это вы постоянно в волосах копошитесь.Уловка 9. Попробуйте понизить голос, говорить с придыханием. (Кадр из фильма «Основной инстинкт»)Мужчинам. Девушкам зачем-то внушили, что парней дико возбуждает голос с хрипотцой. А еще — придыхания, вздохи, горячий шепот на ухо. Поэтому, когда девушки специально пытаются понизить голос или издают нежные вздохи, знайте, вы их действительно очаровали.Девушкам. На самом деле нам нравятся разные голоса. И низкие, и звонкие. Скорее, важно, чтобы девушки не сквернословили и не говорили «звОнит». Вот лучше за этим последить. А в интимной обстановке голос и сам по себе станет ниже, сексуальнее. Тут придумки ни к чему. А фальшь в голосе неприятна, она только оттолкнет.Уловка 10. Скажите по телефону, что лежите в ванной. (Кадр из фильма «В джазе только девушки»)Мужчинам. Ох, как часто мы не можем часами дозвониться девушке. А потом слышим, что она все это время была в душе. В большинстве случаев это правда. Но тому и женские журналы учат. Девушкам еще советуют, что, если звонок избранника застал ее дома, неплохо разгорячить его фантазию какими-то интимными деталями. Например, сказать, что лежишь в ванной, среди пены. Или что только вышла из душа и ищешь для тела крем. Или «как раз сейчас» надеваешь чулочки.Девушкам. Довольно безобидная уловка. Но все же, может, обойтись в отношениях без лжи? Даже такой невинной…Уловка 11. Попросите мужчину о помощи и громко хвалите. (Кадр из фильма «За бортом»)Мужчинам. Наверняка вы уже поняли: слабый пол не такой уж и слабый, каким хочет казаться. Как-то же открывают банки с вареньем те миллионы женщин, которые живут сами? То-то же. Но как только на горизонте девушки, начитавшейся журналов, появляется мужчина, она тут же забывает, как справиться с половиной домашних дел. И это совсем неплохо. В конце-то концов, это самый легкий для мужчины способ заработать свою минуту славы. Банку открыл? Герой, не дал умереть с голоду. Лампочку поменял? Вот тебе медаль. Это все очень здорово работает. И, пожалуй, взаимовыгодно для обоих полов. Но опять же — все прекрасно в меру.Девушкам. Мужчина любит помогать женщине. Это факт. Мужчина радуется вашим похвалам. Это еще один факт. Но иногда чувствуется, что просьба надуманна, а восторги преувеличены. А мы против фальши в отношениях, вы же помните?Уловка 12. «Отзеркаливайте» мужчину! (Кадр из фильма «Мой парень — псих»)Мужчинам. Многие журналы учат девушек: чтобы понравиться мужчине, станьте его отражением. Для этого советуют незаметно копировать позы, манеры, выражения избранника. Поэтому, если вы к концу первого свидания отмечаете, что заговорили с девушкой на одном языке, это не всегда значит полный резонанс душ. Возможно, она просто вас «зеркалит». Психологи знают: никто нам не нравится так же, как мы себе сами. И умные барышни это с удовольствием используют.Девушкам. Кому-то удается «зеркалить» тонко и незаметно, а у кого-то эта попытка походит на передразнивание. Но даже если уловка удалась, то тут вопрос не в чувстве меры, как в большинстве других пунктов. Тут, скорее, самой женщине должно быть неприятно, что мужчина влюбится не в нее саму, а в свое отражение (помните про Нарцисса, да?). Копировать избранника все время не удастся. Поэтому отношения, построенные на этой уловке, почти всегда обречены на проблемы. Уж лучше быть собой, правда?Просьба. Первая, единственная, главная. (Кадр из фильма «Лучшее во мне»)Если подытожить, то мужчины отнюдь не против всяческих женских уловок. Мы очень любим ваши флирт, кокетство, тонкое соблазнение. Но только если это все органично, в меру, без фальши. Поэтому девушкам не стоит слепо доверять советам из журналов и сети . Кокетка живет в каждой женщине. Но как же хочется, чтобы она была уникальной, а не вымученной по инструкции! Естественность, искренность симпатий, самодостаточность — вот, пожалуй, главные оружия соблазнения. И это касается обоих полов. Желаю всем любви — искренней, нежной, головокружительной!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)