Почему в СССР не делали легковых автомобилей на дизельных двигателях

Первый и единственный советский легковой дизельный автомобиль.
В наши дни удивить автомобилиста дизельными моторами невозможно, ведь они весьма широко распространены. Вот только во времена СССР ситуация с дизельными двигателями обстояла иначе. Увидеть такой на обычной машине было весьма проблематично, хотя на заводах страны подобные агрегаты выпускали в больших масштабах. В чем же была причина.
Дизели получало все, что угодно, кроме частных авто.
Любопытно то, что дизельные моторы на частные машины автокомпании стали ставить достаточно рано. Первые гражданские грузовые авто на дизеле появились в Германии еще в 20-е годы, а первые легковые машины на дизеле поехали по дорогам Европы уже в 1936. Мода на дизельное топливо достаточно быстро захватывала сердца и умы конструкторов автомобильных компаний разных стран. Но только не в Советском Союзе. Здесь дизели ставили на все что угодно, кроме гражданских авто. Преимущественно дизельные «сердца» получали военные машины и техника.
Машина была роскошью до войны.
На самом деле долгое время в СССР об использовании дизельного топлива в гражданском хозяйстве просто не думали. На то было несколько причин. Во-первых, отсутствовала конкуренция в чистом виде между производителями машин и топлива. Во-вторых, то самое топливо – бензин, был по общемировым меркам весьма дешевым. Первый дизельный мотор в СССР сделали еще в 1940-ом году, не без помощи немецких инженеров. Однако, стоили такие двигатели дороже бензиновых. Так как машина была для большинства людей невиданной роскошью, об установке еще более дорогих в производстве дизельных агрегатов и речи не шло, несмотря на то, что эксплуатировать их в целом дешевле. И это была третья причина.
Бензин был дешевым.
Впоследствии дизелями будут комплектоваться в основном экспортные модели советских машин. Впрочем, ставить моторы на них будут уже дилеры на месте. Первый легковой автомобиль для внутреннего пользования с дизельным агрегатом разработает ВАЗ только в начале 80-х годов. Правда, проект заглохнет, так как конструкторов зажмут в совсем уж жесткие сроки. Закончится все на прототипе. Широкое распространение машины на «тяжелом» топливе получат в Союзе только в последние годы его существования.
А вот двигатели были дорогими.
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