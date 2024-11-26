После романа с Бибером попала в психушку, а подруга подарила ей почку

Её низкий, обволакивающий голос невозможно спутать ни с чьим другим. Харизматичная брюнетка с горящим взглядом и очаровательной улыбкой мгновенно завоевала любовь публики, сыграв главную роль в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Селену Гомес сегодня знают, как певицу, актрису, модель, а также автора песен.
Детство Селены
Селена Мари Гомес родилась в провинциальном техасском городке и там прошло её детство. Мать была актрисой и их брак с отцом Селены распался, когда девочке было всего 5 лет. После этого она с мамой переехала в шумный Лос-Анджелес, где мать начала водить дочурку по кастингам. Гомес рано дебютировала в кино. Девочка со столь яркой внешностью очень нравилась продюсерам. Кроме этого, она была очень органична в кадре, всё хватала буквально на лету. Уже тогда было понятно, что её ждёт большое творческое будущее.
Селена Гомес. / Фото: vanityfair.com
Ни о чём Селена больше не мечтала - только стать актрисой. Она сыграла во многих известных фильмах, но настоящая слава пришла к ней после главной роли в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Она была настолько очаровательна в этой роли, что недостатка в предложениях у неё не было, а публика мгновенно влюбилась в неё.
Кроме таланта актрисы, оказалось, что Гомес обладает невероятным голосом. Также, с ростом её популярности, её плотный гастрольный график пополнился модельными контрактами.
Фотосессия Селены Гомес для модного журнала. / Фото: vanityfair.com
Роман с Джастином Бибером и проблемы со здоровьем
Селена была старше Бибера на два года, но оба они были слишком молоды, когда познакомились. Роман развивался стремительно. Гомес сразу привлёк трогательный скромный юноша, ей захотелось взять над ним шефство, а Джастин, конечно же, не смог устоять перед знойной красоткой. К сожалению, как быстро начался этот роман, так быстро и закончился. Но оба вышли из отношений с бесценным опытом. И Гомес, и Бибер получили весьма высокие пиар-дивиденды. Популярность их достигла неимоверных высот. Правда, с ростом популярности пришли и проблемы. Селена не смогла терпеть бесконечные интрижки партнёра и оставила его.
Селена Гомес и Джастин Бибер. / Фото: tntmusic.ru
В 2017 году звёзды вновь воссоединились. Правда, опять ненадолго и этот роман стоил Селене очень дорого. После расставания с Джастином, Селена оказалась в психиатрической клинике с диагнозом биполярное расстройство. Кроме этого, обострились и другие проблемы со здоровьем. Ещё в 2013 году ей поставили диагноз - волчанка. Она прошла курс химиотерапии для лечения хронического аутоиммунного заболевания, которое заставляет иммунную систему организма атаковать здоровые ткани и может вызывать воспаление и поражать внутренние органы.
Селене Гомес тяжело далось расставание. / Фото: vanityfair.com
Несмотря на всё это, она смогла отработать почти 60 концертов, пока не пришлось лечь в больницу. В 2017 ей пересадили почку. Донором стала близкая подруга и актриса Франсия Райса. Гомес выкладывала трогательные посты в соцсетях, но потом они рассорились с Франсией. Лишь в конце прошлого года подруги восстановили отношения.
Селена и Франсия в больнице. / Фото: runyweb.com
Борьба с тяжёлыми болезнями была показана крупным планом в откровенном документальном фильме 2022 года «Мой разум и я». Картина, снятая Алеком Кешишяном, снявшим легендарную ленту «Мадонна: Правда или действие», изначально задумывалась как реклама тура Гомес Revival 2016 года. Но фильм очень быстро трансформировался, когда звезде пришлось бороться с паническими атаками, тревогой и изнурительной депрессией. Она даже хотела умереть. Позже певица приписала это моральное опустошение побочным эффектам волчанки. После этого, на фоне расставания с Бибером, у неё и диагностировали биполярное расстройство. Тур был отменён.
Позже подруги помирились. / Фото: tsn.ua
Селене пришлось многое пережить в тот тяжёлый период, но ей удалось выйти победительницей из этой тяжёлой схватки. Она продолжает бороться, но теперь у неё есть все средства для этого.
Звезда владеет собственной косметической компанией и жертвует часть продаж всех продуктов Rare Beauty в собственный благотворительный фонд, цель которого — собрать 100 миллионов долларов для организаций, занимающихся просвещением молодежи по всему миру в области психического здоровья и предоставлением им услуг. С момента своего запуска фонд собрал уже более 15 миллионов долларов.
Селена Гомес основала благотворительный фонд и её цель собрать 100 миллионов долларов. / Фото: vanityfair.com
Главное — не останавливаться
Недавно Гомес получила номинацию на премию «Эмми» за лучшую женскую роль в комедии «Только убийства», это её первая актёрская номинация, несмотря на то, что она работала стабильно на протяжении двух десятилетий. Также у неё много продюсерских номинаций. Она стала в этой области рекордсменкой среди латиноамериканцев. Гомес буквально сломала барьеры.
Селена Гомес сломала устои. / Фото: vanityfair.com
Единственное, что огорчает и саму Селену, и её поклонников, так это то, что она не может найти своё счастье. Некоторое время назад ходили слухи о её помолвке с рэпером Бенни Бланко. Роман Гомес не отрицала, наоборот, назвала эти отношения лучшими в своей жизни. Фанаты стали с нетерпением ждать свадьбы, но пара никак не решалась. Потом в прессе стала появляться информация о беременности Селены. Слухи не подтвердились, а самой актрисе пришлось сделать заявление о том, что это всего лишь лишний вес, который она набрала из-за болезни и приёма различных препаратов.
Также Гомес рассказала, что не торопится вступать в брак из-за своих родителей. Они поженились слишком рано и, когда у них появился ребёнок — сами были ещё детьми. Певица говорит, что им всем пришлось взрослеть вместе и это было тяжело. Кроме всего этого, она призналась, что бесплодна и даже если решится когда-нибудь создать семью, то своих детей у неё не будет. Селена готова к усыновлению. Она относится к этому спокойно и хочет в будущем подарить одному или нескольким детям-сиротам шанс вырасти в семье, так как её собственная мать тоже была в своё время удочерена. Кто знает, как сложилась бы жизнь у них обоих, если бы не это.
Селена Гомес не против усыновления детей. / Фото: vanityfair.com
О медицинских проблемах, которые не позволят ей никогда иметь детей, Селена научилась говорить спокойно. У неё уже нет былой горечи и отчаяния. Пока она удовлетворяется ролью крёстной матери для двоих детей своей кузины Присциллы.
Гомес уверенно идёт вперёд по этой жизни и на достигнутом останавливаться не собирается. Благодаря Instagram она имеет честь быть самой популярной женщиной на Земле. При этом она намного моложе большинства именитых коллег, но уже успела стать миллиардершей. Селена благодарна Богу за всё, что у неё есть сегодня и говорит, что будет стараться остаться такой, как есть, не поддаваясь на соблазн звёздной болезни.
Селена Гомес и Бенни Бланко. / Фото: 24smi.org
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