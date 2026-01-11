Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

В Бенине, государстве на берегу Гвинейского залива, уже несколько десятилетий существует нелегальная сеть торговли бензином.



Правительство Бенина не в состоянии обеспечить то количество легальных и безопасных бензоколонок, которое требуется населению. Более того, цены на топливо в Бенине не могут конкурировать с ценами в соседней Нигерии, где топливо стоит значительно дешевле (Нигерия является лидером по производству бензина в Африке). Такая экономическая ситуация создала благоприятные условия для развития целой мафиозной сети.

Нелегальные торговцы закупают топливо в Нигерии, затем провозят через границу и распространяют его самостоятельно прямо на обочинах бенинских дорог. Цены на таких «заправках» в два раза ниже, чем на государственных станциях.Фото: Хавьер КорсоЗа последние десятилетия боссы бензинового трафика обрели огромное влияние в стране. Политики капитулировали перед ними, а полиция смотрит на нелегальное распространение сквозь пальцы благодаря взяткам. Слишком много людей, включая женщин, детей и даже инвалидов, зависят от этого бизнеса.Генри Асогба — босс одной из крупнейших групп перевозчиков. В сложной иерархии нелегального топливного бизнеса должность Генри находится на втором уровне.Топливо чаще всего перевозят в непрочных металлических канистрах, используя двухколесный транспорт. Перевозчиков бензина в Бенине прозвали «ходячие бомбы»: при малейшей аварии они могут взорвать не только себя, но и нанести серьезный вред окружающим.Бензин закупают рядом с границей, используя местную валюту — нигерийские найры.Путь незаконного топлива начинается в Нигерии, где торговцы закупают дешевый бензин. Граница с Бенином имеет общую протяженность в 800 километров, так что в распоряжении нелегалов есть десятки дорог, по которым они беспрепятственно могут провезти топливо в страну.Последнее время даже официальные КПП перестали быть проблемой, если у перевозчика есть возможность заплатить пограничникам.Сыновья одного из перевозчиков помогают отцу погрузить купленное топливо в машину . Для правоохранительных служб Бенина и Нигерии одинаково выгодно пропускать перевозчиков на границе — благодаря взяткам они значительно повышают собственный доход.Топливо часто перевозят по воде.Пока бензин находится на территории Нигерии, все погрузки проходят ночью. Это делается , чтобы избежать досмотра местной нигерийской полиции, которая относится к нелегальному трафику в разы строже, чем бенинские службы.Стоянка бенинских перевозчиков, которые ждут на границе очередную партию топлива.Оказавшись в Бенине, перевозчики распределяют топливо между закупщиками. Бизнес хорошо организован и строго регулируется руководителями на разных уровнях: районных, окружных и городских. Ларьки располагаются вдоль улиц и дорог. У каждого в Бенине есть родственник или знакомый, который связан с нелегальным трафиком, ведь доходы от такой работы в несколько раз выше, чем от службы на государство.Передача товара торговцу . Как правило, за торговые точки отвечают женщины.Дети тоже принимают участие в бензиновом бизнесе. Их задача — перелить топливо из металлических канистр в пластиковые. Долгое время им приходится работать среди вредных испарений, которые часто становятся причиной серьезных проблем со здоровьем.Из-за высокого уровня безработицы нелегальный бизнес органически внедряется в местную экономику. Каждый год он приносит миллиарды франков (государственная валюта Бенина — франк КФА), каждый из которых проходит мимо государственной казны. Если бы правительство попыталось блокировать нелегальный трафик и распространение бензина, это могло бы стать причиной крупной народной революции. В итоге получается, что вся страна зависит от незаконного бизнеса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)