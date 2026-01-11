Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

В Бенине, государстве на берегу Гвинейского залива, уже несколько десятилетий существует нелегальная сеть торговли бензином.
Правительство Бенина не в состоянии обеспечить то количество легальных и безопасных бензоколонок, которое требуется населению. Более того, цены на топливо в Бенине не могут конкурировать с ценами в соседней Нигерии, где топливо стоит значительно дешевле (Нигерия является лидером по производству бензина в Африке). Такая экономическая ситуация создала благоприятные условия для развития целой мафиозной сети.
Фото: Хавьер Корсо
За последние десятилетия боссы бензинового трафика обрели огромное влияние в стране. Политики капитулировали перед ними, а полиция смотрит на нелегальное распространение сквозь пальцы благодаря взяткам. Слишком много людей, включая женщин, детей и даже инвалидов, зависят от этого бизнеса.
Генри Асогба — босс одной из крупнейших групп перевозчиков. В сложной иерархии нелегального топливного бизнеса должность Генри находится на втором уровне.
Топливо чаще всего перевозят в непрочных металлических канистрах, используя двухколесный транспорт. Перевозчиков бензина в Бенине прозвали «ходячие бомбы»: при малейшей аварии они могут взорвать не только себя, но и нанести серьезный вред окружающим.
Бензин закупают рядом с границей, используя местную валюту — нигерийские найры.
Путь незаконного топлива начинается в Нигерии, где торговцы закупают дешевый бензин. Граница с Бенином имеет общую протяженность в 800 километров, так что в распоряжении нелегалов есть десятки дорог, по которым они беспрепятственно могут провезти топливо в страну.КПП перестали быть проблемой, если у перевозчика есть возможность заплатить пограничникам.
Сыновья одного из перевозчиков помогают отцу погрузить купленное топливо в машину.
Для правоохранительных служб Бенина и Нигерии одинаково выгодно пропускать перевозчиков на границе — благодаря взяткам они значительно повышают собственный доход.
Топливо часто перевозят по воде.
Пока бензин находится на территории Нигерии, все погрузки проходят ночью. Это делается, чтобы избежать досмотра местной нигерийской полиции, которая относится к нелегальному трафику в разы строже, чем бенинские службы.
Стоянка бенинских перевозчиков, которые ждут на границе очередную партию топлива.
Оказавшись в Бенине, перевозчики распределяют топливо между закупщиками. Бизнес хорошо организован и строго регулируется руководителями на разных уровнях: районных, окружных и городских. Ларьки располагаются вдоль улиц и дорог. У каждого в Бенине есть родственник или знакомый, который связан с нелегальным трафиком, ведь доходы от такой работы в несколько раз выше, чем от службы на государство.
Передача товара торговцу.
Как правило, за торговые точки отвечают женщины.
Дети тоже принимают участие в бензиновом бизнесе. Их задача — перелить топливо из металлических канистр в пластиковые. Долгое время им приходится работать среди вредных испарений, которые часто становятся причиной серьезных проблем со здоровьем.
Из-за высокого уровня безработицы нелегальный бизнес органически внедряется в местную экономику. Каждый год он приносит миллиарды франков (государственная валюта Бенина — франк КФА), каждый из которых проходит мимо государственной казны. Если бы правительство попыталось блокировать нелегальный трафик и распространение бензина, это могло бы стать причиной крупной народной революции. В итоге получается, что вся страна зависит от незаконного бизнеса.
