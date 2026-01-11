С нами не соску...
Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

В Бенине, государстве на берегу Гвинейского залива, уже несколько десятилетий существует нелегальная сеть торговли бензином.

Правительство Бенина не в состоянии обеспечить то количество легальных и безопасных бензоколонок, которое требуется населению. Более того, цены на топливо в Бенине не могут конкурировать с ценами в соседней Нигерии, где топливо стоит значительно дешевле (Нигерия является лидером по производству бензина в Африке). Такая экономическая ситуация создала благоприятные условия для развития целой мафиозной сети.

Нелегальные торговцы закупают топливо в Нигерии, затем провозят через границу и распространяют его самостоятельно прямо на обочинах бенинских дорог. Цены на таких «заправках» в два раза ниже, чем на государственных станциях.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Фото: Хавьер Корсо
За последние десятилетия боссы бензинового трафика обрели огромное влияние в стране. Политики капитулировали перед ними, а полиция смотрит на нелегальное распространение сквозь пальцы благодаря взяткам. Слишком много людей, включая женщин, детей и даже инвалидов, зависят от этого бизнеса.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Генри Асогба — босс одной из крупнейших групп перевозчиков. В сложной иерархии нелегального топливного бизнеса должность Генри находится на втором уровне.

Топливо чаще всего перевозят в непрочных металлических канистрах, используя двухколесный транспорт. Перевозчиков бензина в Бенине прозвали «ходячие бомбы»: при малейшей аварии они могут взорвать не только себя, но и нанести серьезный вред окружающим.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Бензин закупают рядом с границей, используя местную валюту — нигерийские найры.

Путь незаконного топлива начинается в Нигерии, где торговцы закупают дешевый бензин. Граница с Бенином имеет общую протяженность в 800 километров, так что в распоряжении нелегалов есть десятки дорог, по которым они беспрепятственно могут провезти топливо в страну.
Последнее время даже официальные КПП перестали быть проблемой, если у перевозчика есть возможность заплатить пограничникам.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Сыновья одного из перевозчиков помогают отцу погрузить купленное топливо в машину.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Для правоохранительных служб Бенина и Нигерии одинаково выгодно пропускать перевозчиков на границе — благодаря взяткам они значительно повышают собственный доход.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Топливо часто перевозят по воде.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Пока бензин находится на территории Нигерии, все погрузки проходят ночью. Это делается, чтобы избежать досмотра местной нигерийской полиции, которая относится к нелегальному трафику в разы строже, чем бенинские службы.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Стоянка бенинских перевозчиков, которые ждут на границе очередную партию топлива.

Оказавшись в Бенине, перевозчики распределяют топливо между закупщиками. Бизнес хорошо организован и строго регулируется руководителями на разных уровнях: районных, окружных и городских. Ларьки располагаются вдоль улиц и дорог. У каждого в Бенине есть родственник или знакомый, который связан с нелегальным трафиком, ведь доходы от такой работы в несколько раз выше, чем от службы на государство.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Передача товара торговцу.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Как правило, за торговые точки отвечают женщины.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Дети тоже принимают участие в бензиновом бизнесе. Их задача — перелить топливо из металлических канистр в пластиковые. Долгое время им приходится работать среди вредных испарений, которые часто становятся причиной серьезных проблем со здоровьем.

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Это просто бомба, или Как работает бензиновая мафия Бенина

Из-за высокого уровня безработицы нелегальный бизнес органически внедряется в местную экономику. Каждый год он приносит миллиарды франков (государственная валюта Бенина — франк КФА), каждый из которых проходит мимо государственной казны. Если бы правительство попыталось блокировать нелегальный трафик и распространение бензина, это могло бы стать причиной крупной народной революции. В итоге получается, что вся страна зависит от незаконного бизнеса.

источник


