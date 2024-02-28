Самые распространенные страшные сны

Писательница и радиоведущая Дайан Брендон занимается исследованиями сна уже много лет и уже расшифровала сотни сновидений.



«Мне представляется, что наше подсознание (источник большей части, хотя и не всех наших снов) — это союзник, который пытается вернуть нам нашу целостность и внутренний баланс» — говорит Брендон.



В этой статье собраны объяснения десяти наиболее распространённых ночных кошмаров.



1. Болезнь или какие-либо чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем

2. На вас нападают или вы ранены

3. Проблемы с автомобилем

4. Тонуть

5. Падение

6. Выпадающие зубы

7. Потеряться

8. Завалить экзамен

9. Оказаться голым в публичном месте

10. Преследование