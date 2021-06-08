Как приготовить куриные сердечки так, чтобы захотелось добавки

Куриные сердечки – это своеобразный деликатес, который мы, как правило, незаслуженно обходим стороной, поскольку не знаем, как же вкусно их готовить. А потому сегодня мы расскажем, с чем правильно сочетать этот удивительный ингредиент и какие блюда лучше всего подойдут для тех, кто никогда не пробовал сердечки.
1. Сердечки в сметане с грибами
Куриные сердечки с грибами в сметане. \ Фото: receptisalatov.com.
Сочетание нежных, свежих грибов, а также мягкой сметаны и куриных сердечек – отличный выбор для настоящих гурманов. Просто попробуйте этот простейший рецепт, который не отнимет много времени, но пальчики облизать точно заставит!
Ингредиенты:
• Сердечки – 400 г;
• Грибы – 100 г;
• Сметана – 250 мл;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Соль, перец – по вкусу;
• Лавровый лист;
• Растительное масло.
Куриные сердечки с грибами. \ Фото: fresh.ru.
Способ приготовления:
• Овощи вымыть и очистить от шкурки;
• Сердечки промыть под водой и просушить;
• Срезать жир и сосуды;
• Смазать сковороду маслом;
• Добавить сердца и тушить 10-15 минут;
• Нашинковать лук и добавить к сердцам, обжаривая ещё 3 минуты;
• Грибы нарезать кубиками или крупными кусочками;
• Добавить на сковородку, перемешав с грибами и протушивая 5 минут;
• Нарезать морковь крупными полосками или брусочками;
• Высыпать в сковороду, тушить ещё 7 минут;
• Залить сметаной;
• Добавить специи;
• Накрыть крышкой и тушить до готовности 20 минут;
• Подавать тёплыми с гарниром.
2. Суп из сердечек
Суп с куриными сердечками. \ Фото: cookpad.com.
Суп – то, что обязательно должно быть в меню на неделю, не просто потому, что это невероятно полезное блюдо, но ещё и простое в приготовлении. Особенно, если готовить его не с традиционным мясом, а с нежными сердечками.
Ингредиенты:
• Сердца – 700 г;
• Картошка – 4 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Макароны – 50 г;
• Чеснок – зубочек;
• Зелень – пучок;
• Соль и перец по вкусу.
Сытный суп с сердечками. \ Фото: edimsup.ru.
Способ приготовления:
• Сердца промыть, убрать пленку, жир и сосуды;
• Нарезать крупными кусками или кубиком;
• Добавить в кастрюлю, залить водой и довести до кипения на огне;
• Картошку почистить и нарезать;
• Добавить в суп, дождаться кипения;
• Всыпать специи и перемешать;
• Нарезать лук и морковь;
• Обжарить на сковороде 5 минут;
• Всыпать в суп и перемешать;
• Макаронные изделия всыпать в кастрюлю (можно использовать как длинные, так и любые другие);
• Всыпать зелень;
• Дать настояться и подавать к столу.
3. Шашлык из сердец
Шашлык из куриных сердечек. \ Фото: hozoboz.com.
Не только свинина, баранина или говядина отлично подходят для приготовления классического шашлыка, но и куриные сердца в том числе. Обязательно попробуйте это блюдо, которое можно приготовить как дома в духовке, так и на открытом огне.
Ингредиенты:
• Сердечки – 1 кг;
• Лук – 4 шт;
• Майонез – 300 г;
• Горчица – 2 ст.л;
• Соль, перец и специи по вкусу.
Шашлычок из куриных сердечек. \ Фото: attuale.ru.
Способ приготовления:
• Промыть и очистить от лишнего сердечки;
• Накрошить лук, всыпать к сердцам;
• Заправить майонезом и горчицей, тщательно вымесить;
• Всыпать сверху приправу, перемешать;
• Закрыть тару крышкой и отправить в холодильник на 60 минут;
• Нанизать на шпажки и отправить либо на мангал, либо в духовку;
• Печь или обжаривать до румяности и корочки.
4. Салат из сердец
Салат с куриными сердечками. \ Фото: vkusnyblog.ru.
Куриные сердечки отменно сочетаются не только с первыми блюдами и гарнирами, но ещё и достаточно вкусные и постные, чтобы стать основной лёгкого салата на обед и ужин.
Ингредиенты:
• Сердца – 1 кг;
• Яйца куриные – 5 шт;
• Лук – 1 шт;
• Морковь по-корейски – 350 г;
• Майонез;
• Соль.
Салат из куриных сердечек. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Сердечки промыть и очистить от жира и жил;
• Отварить до готовности 15 минут;
• Оставить остывать в кастрюле;
• Холодные сердца нарезать произвольно кубиками или соломкой;
• Отварить яйца вкрутую;
• Нарубить или натереть на терке;
• Нарезать лук кубиками и обжарить на сковороде до золотистого цвета;
• Морковь произвольно нарезать или же сразу добавить в миску;
• Перемешать ингредиенты;
• Подавать, заправив майонезом.
5. Паштет из сердечек
Паштет из куриных сердечек. \ Фото: tveda.ru.
Когда обычный печеночный или куриный паштет уже поднадоел, но на завтрак требуется что-то простое и быстрое для бутербродов, стоит попробовать сделать любимое блюдо из куриных сердечек, которое точно не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
• Сердечки – 500 г;
• Морковь – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Масло сливочное – 100 г;
• Имбирь – 1 уп;
• Соль и перец по вкусу.
Паштет. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Лук накрошить мелким кубиком;
• Морковку натереть на крупной тёрке;
• Отправить на сковороду, влить масло и пассировать до золотистости;
• Сердечки помыть и обрезать лишнее;
• Всыпать на сковородку;
• Накрыть крышкой и тушить 15 минут;
• Добавить имбирь, соль и специи, перемешать;
• Снять с огня и всыпать в чашу блендера;
• Добавить сливочное масло;
• Перебить до однородности и выложить в удобную тару;
• Подавать охлажденным.
6. Отбивные из сердец
Отбивные из куриных сердечек. \ Фото: clutch.ua.
А как насчёт сочных, мягких и нежных отбивных, которые, ко всеобщему удивлению, отлично получаются не только из цельных кусочков мяса, но и даже из маленьких куриных сердечек! Такое блюдо понравится как детишкам, так и взрослым, у которых нет времени на готовку.
Ингредиенты:
• Сердца – 1 кг;
• Чеснок – 4 зубочка;
• Яйца куриные – 3 шт;
• Мука;
• Сухари для панировки;
• Соль и перец по вкусу.
Очень вкусные отбивные. \ Фото: cookpad.com.
Способ приготовления:
• Сердца промыть и почистить;
• Сделать надрез, чтобы сердце разделилось пополам, но не распалось на две части;
• Отбить молоточком до состояния лепешки;
• Выдавить на сердца зубочки чеснока;
• Посолить и поперчить;
• Разбить в них одно яйцо;
• Перемешать;
• Обвалять сердца в муке;
• Опустить в яйцо, а затем в сухари;
• Отправить на сковородку и жарить с каждой стороны до образования характерной корочки;
• Подавать тёплыми или охлажденными.
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